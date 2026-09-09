Una nueva edición de la UEFA Champions League empieza y en la primera jornada de la fase de liga FC Barcelona de Hansi Flick recibirá a Feyenoord este miércoles 9 de septiembre desde las 10:15 am (Tiempo del Centro de CDMX) / 12:15 p.m. ET / 9:15 a.m. PT en el césped del Spotify Camp Nou. En México, la señal de FOX One transmitirá el partido FC Barcelona vs. Feyenoord para todos sus suscriptores. A continuación, te detallamos cómo conectarte a la plataforma de streaming desde el dispositivo móvil de tu preferencia.

FC Barcelona recibirá a Feyenoord en el Spotify Camp Nou por la fase de liga en la Champions League 2026-27. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, FC Barcelona vs. Feyenoord por la Champions League 2026-27?

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

Eventos y Deportes Incluidos

Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.​

Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa Italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el FC Barcelona vs. Feyenoord por la Champions League 2026-27. (Foto: Composición Canva - Depor)

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Feyenoord

Torneo : UEFA Champions League 2026-27

: UEFA Champions League 2026-27 Partido : FC Barcelona vs. Feyenoord, por la primera jornada de la fase de liga

: FC Barcelona vs. Feyenoord, por la primera jornada de la fase de liga Horario : 10:15 Tiempo del Centro de México

: 10:15 Tiempo del Centro de México Canales TV : FOX One

: FOX One Lugar: Spotify Camp Nou de Barcelona, Cataluña (España)