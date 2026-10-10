Este sábado 10 de octubre, Club América y Monterrey protagonizarán un gran partido en el Estadio Banorte por la Fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. Si no te quieres perder el partido, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Club América vs. Monterrey por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Club América vs. Monterrey en distintos países del mundo?

Para que veas el juego Club América vs. Monterrey por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este sábado 10 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 11:10 pm

Estados Unidos (CT): 10:10 pm

Estados Unidos (MT): 9:10 pm

Estados Unidos (PT): 8:10 pm

México (CDMX): 9:10 pm

España: 5:10 am del domingo 11 de octubre

Puerto Rico: 11:10 pm

Panamá: 10:10 pm

Costa Rica: 9:10 pm

República Dominicana: 11:10 pm

El Salvador: 9:10 pm

Guatemala: 9:10 pm

Honduras: 9:10 pm

Nicaragua: 9:10 pm

Argentina: 12:10 am del domingo 11 de octubre

Brasil (Brasilia): 12:10 am del domingo 11 de octubre

Uruguay: 12:10 am del domingo 11 de octubre

Chile (Santiago): 12:10 am del domingo 11 de octubre

Paraguay: 12:10 am del domingo 11 de octubre

Bolivia: 11:10 pm

Venezuela: 11:10 pm

Ecuador: 10:10 pm

Perú: 10:10 pm

Colombia: 10:10 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Club América vs. Monterrey?

Este sábado 10 de octubre se podrá ver el Club América vs. Monterrey por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW, ViX, CBS Sports Golazo

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX México, Layvtime

Brasil: SportyNet

Costa Rica: TUDN

El Salvador: TUDN

Guatemala: TUDN

Honduras: TUDN

Panamá: TUDN

Puerto Rico: ViX