Este sábado 10 de octubre se enfrentan América vs. Monterrey en el Estadio Banorte por la Jornada 11 del Apertura 2026. Una noche especial para las Águilas, que estarán festejando sus 110 años, y por ello estrenarán una playera conmemorativa inspirada en la historia de la institución. Si bien la fecha oficial de fundación es el 12 de octubre de 1916, el equipo dirigido por Guillermo Almada quiere regalar a su afición los tres puntos.

Al margen de lo que significa ganar en una fecha tan especial, también necesitan los puntos para continuar en la parte superior de la tabla, donde está igualado en puntuación con Toluca. Miguel Borja y Henry Martín se perfilan como la dupla ofensiva. Ambos jugadores iniciaron las acciones en el amistoso ante Chivas, donde cayeron.

Monterrey, por su parte, buscará arruinar la fiesta a América y sumar puntos que le permitirán ingresar a zona de clasificación a la siguiente fase del torneo. Se encuentran en la décima casilla con 13 puntos. Ganaron 4 partidos, empataron en uno y cayeron en 4 compromisos. Anotaron 16 tantos y recibieron 14 goles.

¿A qué hora juega y dónde ver América vs. Monterrey en México?

Los horarios para ver el partido entre América y Monterrey. En México, el compromiso iniciará a las 21:00 horas. La transmisión de este emocionante compromiso estará a cargo de Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN EN VIVO y ViX.

El partido Club América vs. Monterrey por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

Horarios y canales del América vs. Monterrey en Estados Unidos

Si te encuentras en Estados Unidos, el partido entre América y Monterrey en Estados Unidos iniciará en los siguientes horarios: 8:10 p. m. (PT), 10:10 p. m. (CT) y 11:10 p. m. (ET). La transmisión del partido será por Paramount+, TUDN USA, Univisión, TUDN.Com, Univisión NOW, TUDN APP y VIX.

¿A qué hora juega América vs. Monterrey en el mundo?

Los horarios del partido entre América y Monterrey según tu localidad:

Costa Rica: 21:00 horas

El Salvador: 21:00 horas

Guatemala: 21:00 horas

Honduras: 21:00 horas

Nicaragua: 21:00 horas

Perú: 22:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Panamá: 22:00 horas

Bolivia: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Puerto Rico: 23:00 horas

República Dominicana: 23:00 horas

Argentina: 00:00 horas (domingo 11 de octubre)

Brasil: 00:00 horas (domingo 11 de octubre)

Chile: 00:00 horas (domingo 11 de octubre)

Paraguay: 00:00 horas (domingo 11 de octubre)

Uruguay: 00:00 horas (domingo 11 de octubre)