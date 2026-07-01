Jairo Rúa
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La Selección de Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, consiguió una dramática clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 tras vencer 2-1 a Alemania y asegurar su pase a la siguiente ronda. Ahora, la Tricolor se jugará la vida ante México, uno de los países anfitriones, este martes 30 de junio en el Estadio Banorte, desde las 19:00 horas (tiempo de Ciudad de México), por un boleto a los octavos de final del Mundial.

Si estás en Ecuador y quieres ver GRATIS y de forma legal el partido Ecuador vs. México desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil, aquí encontrarás la guía completa de horarios por país, canales de señal abierta, TV por cable y plataformas de streaming autorizadas, basada en la información de los operadores oficiales de derechos de transmisión para América y México.

Sigue la señal de Telemundo Deportes para ver el partido México vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO desde Estados Unidos, por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Sigue la señal de Telemundo Deportes para ver el partido México vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO desde Estados Unidos, por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Qué canal TV transmite el partido Ecuador vs. México EN VIVO por Señal Abierta y Online?

El partido Ecuador vs. México del 30 de junio se verá por una combinación de TV abierta, TV de paga y plataformas de streaming según cada país, válido por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026.

País / RegiónTV abierta / cableStreaming / plataformas online
MéxicoCanal 5 (Televisa), Azteca 7, TUDNViX Premium, Azteca Deportes (web/app), TUDN En Vivo
EcuadorEcuavisa, El Canal del Fútbol, DIRECTV Sports (DSports)ECDF (app y YouTube), DGO (DirecTV Go)
Estados UnidosUnivision, TUDN, UniMás, FS1ViX Premium, fuboTV, apps de cadenas (Univision / TUDN / FOX Sports)
ArgentinaTelefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV SportsDGO, TyC Sports Play, Flow
CanadáTSN4, TSN1, RDS 2, CTV TwoTSN+, RDS App, CTV App
PerúAmérica TV, DirecTV SportsDGO
ChileChilevisión, Canal 13, DirecTV SportsDGO
ColombiaCaracol TV, RCN, DirecTV SportsCaracol Play, Deportes RCN, DGO
BoliviaUnitel, Bolivia TV, Inter Satelital, COTEOR, Comteco(Plataformas de los operadores locales, cuando apliquen)
ParaguayTyC Sports(Acceso a TyC Sports vía operadores o apps asociadas)
UruguayDirecTV Sports, TyC SportsDGO
VenezuelaDirecTV Sports, TyC SportsDGO
Costa RicaRepretel, Teletica, TD MásTDMAX
PanamáRPC TV, TV MAX(Plataformas online de los propios canales)
BrasilCanais Globo, SporTV, Claro TV, Sky+Zapping, apps de Globo / SporTV / operadores
República DominicanaTUDNViX+, TUDN online
Puerto RicoTUDNViX+, TUDN online
El SalvadorTCS (Canal 4)ViX+, TUDN online
GuatemalaTV Azteca GuateViX+, TUDN online
Nicaragua(Señal regional vía TUDN)ViX+, TUDN online
EspañaMovistar Plus, TV3 (Catalunya)Apps de Movistar Plus y TV3
ItaliaMola TV

¿A qué hora inicia el partido Ecuador México HOY 30 de junio?

El partido México vs. Ecuador del martes 30 de junio por los 16vos de final se juega a las 19:00 horas del centro de México (CDMX), en el Estadio Ciudad de México.

PaísCiudad de referenciaHora local del partido
MéxicoCiudad de México19:00
EcuadorQuito/Guayaquil20:00
ColombiaBogotá20:00
PerúLima20:00
ChileSantiago21:00
BoliviaLa Paz21:00
VenezuelaCaracas21:00
ArgentinaBuenos Aires22:00
UruguayMontevideo22:00
ParaguayAsunción22:00
Brasil (Brasilia)Brasilia22:00
Reino UnidoLondres01:00 (del 1 de julio)
EspañaMadrid02:00 (del 1 de julio)

Estos horarios para Sudamérica derivan directamente del desglose publicado para este cruce, donde se indica que con México a las 19:00, Perú queda a las 20:00, Chile/Bolivia/Venezuela a las 21:00 y Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a las 22:00.

TELEAMAZONAS, Telemundo Deportes, DIRECTV, Canal 5, DGO, ESPN y Disney Plus EN VIVO - ver partido Ecuador vs. México por TV y Online | VIDEO
Ecuador y México se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DSports, DIRECTV Go, Disney Plus, ESPN, Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE LA TRI EN X DE @LaTri)

Horarios en Estados Unidos (4 husos)

Aquí separo específicamente los cuatro principales husos horarios de Estados Unidos, ajustando desde la hora confirmada en Ciudad de México (19:00). México y el centro de Estados Unidos comparten huso en este contexto, así que se mantiene la correspondencia.

Husos de Estados UnidosEjemplo de ciudadHora local del partido
Este (ET)Nueva York, Miami20:00
Centro (CT)Chicago, Houston19:00
Montaña (MT)Denver, Phoenix*18:00
Pacífico (PT)Los Ángeles17:00

Posibles alineaciones de México y Ecuador para los 16avos del Mundial 2026

  • Ecuador| Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata y Enner Valencia
  • México | Raúl Rangel, Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.
CANAL 5, TV AZTECA 7, TUDN, CANAL 9, Telemundo, ESPN, DIRECTV y Nu9ve EN VIVO — ver partido México vs. Ecuador por TV y Online | Mundial | VIDEO
México y Ecuador se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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