La Selección de Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, consiguió una dramática clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 tras vencer 2-1 a Alemania y asegurar su pase a la siguiente ronda. Ahora, la Tricolor se jugará la vida ante México, uno de los países anfitriones, este martes 30 de junio en el Estadio Banorte, desde las 19:00 horas (tiempo de Ciudad de México), por un boleto a los octavos de final del Mundial.
Si estás en Ecuador y quieres ver GRATIS y de forma legal el partido Ecuador vs. México desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil, aquí encontrarás la guía completa de horarios por país, canales de señal abierta, TV por cable y plataformas de streaming autorizadas, basada en la información de los operadores oficiales de derechos de transmisión para América y México.
¿Qué canal TV transmite el partido Ecuador vs. México EN VIVO por Señal Abierta y Online?
El partido Ecuador vs. México del 30 de junio se verá por una combinación de TV abierta, TV de paga y plataformas de streaming según cada país, válido por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026.
|País / Región
|TV abierta / cable
|Streaming / plataformas online
|México
|Canal 5 (Televisa), Azteca 7, TUDN
|ViX Premium, Azteca Deportes (web/app), TUDN En Vivo
|Ecuador
|Ecuavisa, El Canal del Fútbol, DIRECTV Sports (DSports)
|ECDF (app y YouTube), DGO (DirecTV Go)
|Estados Unidos
|Univision, TUDN, UniMás, FS1
|ViX Premium, fuboTV, apps de cadenas (Univision / TUDN / FOX Sports)
|Argentina
|Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV Sports
|DGO, TyC Sports Play, Flow
|Canadá
|TSN4, TSN1, RDS 2, CTV Two
|TSN+, RDS App, CTV App
|Perú
|América TV, DirecTV Sports
|DGO
|Chile
|Chilevisión, Canal 13, DirecTV Sports
|DGO
|Colombia
|Caracol TV, RCN, DirecTV Sports
|Caracol Play, Deportes RCN, DGO
|Bolivia
|Unitel, Bolivia TV, Inter Satelital, COTEOR, Comteco
|(Plataformas de los operadores locales, cuando apliquen)
|Paraguay
|TyC Sports
|(Acceso a TyC Sports vía operadores o apps asociadas)
|Uruguay
|DirecTV Sports, TyC Sports
|DGO
|Venezuela
|DirecTV Sports, TyC Sports
|DGO
|Costa Rica
|Repretel, Teletica, TD Más
|TDMAX
|Panamá
|RPC TV, TV MAX
|(Plataformas online de los propios canales)
|Brasil
|Canais Globo, SporTV, Claro TV, Sky+
|Zapping, apps de Globo / SporTV / operadores
|República Dominicana
|TUDN
|ViX+, TUDN online
|Puerto Rico
|TUDN
|ViX+, TUDN online
|El Salvador
|TCS (Canal 4)
|ViX+, TUDN online
|Guatemala
|TV Azteca Guate
|ViX+, TUDN online
|Nicaragua
|(Señal regional vía TUDN)
|ViX+, TUDN online
|España
|Movistar Plus, TV3 (Catalunya)
|Apps de Movistar Plus y TV3
|Italia
|—
|Mola TV
¿A qué hora inicia el partido Ecuador México HOY 30 de junio?
El partido México vs. Ecuador del martes 30 de junio por los 16vos de final se juega a las 19:00 horas del centro de México (CDMX), en el Estadio Ciudad de México.
|País
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|México
|Ciudad de México
|19:00
|Ecuador
|Quito/Guayaquil
|20:00
|Colombia
|Bogotá
|20:00
|Perú
|Lima
|20:00
|Chile
|Santiago
|21:00
|Bolivia
|La Paz
|21:00
|Venezuela
|Caracas
|21:00
|Argentina
|Buenos Aires
|22:00
|Uruguay
|Montevideo
|22:00
|Paraguay
|Asunción
|22:00
|Brasil (Brasilia)
|Brasilia
|22:00
|Reino Unido
|Londres
|01:00 (del 1 de julio)
|España
|Madrid
|02:00 (del 1 de julio)
Estos horarios para Sudamérica derivan directamente del desglose publicado para este cruce, donde se indica que con México a las 19:00, Perú queda a las 20:00, Chile/Bolivia/Venezuela a las 21:00 y Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a las 22:00.
Horarios en Estados Unidos (4 husos)
Aquí separo específicamente los cuatro principales husos horarios de Estados Unidos, ajustando desde la hora confirmada en Ciudad de México (19:00). México y el centro de Estados Unidos comparten huso en este contexto, así que se mantiene la correspondencia.
|Husos de Estados Unidos
|Ejemplo de ciudad
|Hora local del partido
|Este (ET)
|Nueva York, Miami
|20:00
|Centro (CT)
|Chicago, Houston
|19:00
|Montaña (MT)
|Denver, Phoenix*
|18:00
|Pacífico (PT)
|Los Ángeles
|17:00
Posibles alineaciones de México y Ecuador para los 16avos del Mundial 2026
- Ecuador| Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata y Enner Valencia
- México | Raúl Rangel, Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.