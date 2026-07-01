La Selección de Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, consiguió una dramática clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 tras vencer 2-1 a Alemania y asegurar su pase a la siguiente ronda. Ahora, la Tricolor se jugará la vida ante México, uno de los países anfitriones, este martes 30 de junio en el Estadio Banorte, desde las 19:00 horas (tiempo de Ciudad de México) , por un boleto a los octavos de final del Mundial.

Si estás en Ecuador y quieres ver GRATIS y de forma legal el partido Ecuador vs. México desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil , aquí encontrarás la guía completa de horarios por país, canales de señal abierta, TV por cable y plataformas de streaming autorizadas, basada en la información de los operadores oficiales de derechos de transmisión para América y México.

Sigue la señal de Telemundo Deportes para ver el partido México vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO desde Estados Unidos, por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Qué canal TV transmite el partido Ecuador vs. México EN VIVO por Señal Abierta y Online?

El partido Ecuador vs. México del 30 de junio se verá por una combinación de TV abierta, TV de paga y plataformas de streaming según cada país, válido por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026.

País / Región TV abierta / cable Streaming / plataformas online México Canal 5 (Televisa), Azteca 7, TUDN ViX Premium, Azteca Deportes (web/app), TUDN En Vivo Ecuador Ecuavisa, El Canal del Fútbol, DIRECTV Sports (DSports) ECDF (app y YouTube), DGO (DirecTV Go) Estados Unidos Univision, TUDN, UniMás, FS1 ViX Premium, fuboTV, apps de cadenas (Univision / TUDN / FOX Sports) Argentina Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV Sports DGO, TyC Sports Play, Flow Canadá TSN4, TSN1, RDS 2, CTV Two TSN+, RDS App, CTV App Perú América TV, DirecTV Sports DGO Chile Chilevisión, Canal 13, DirecTV Sports DGO Colombia Caracol TV, RCN, DirecTV Sports Caracol Play, Deportes RCN, DGO Bolivia Unitel, Bolivia TV, Inter Satelital, COTEOR, Comteco (Plataformas de los operadores locales, cuando apliquen) Paraguay TyC Sports (Acceso a TyC Sports vía operadores o apps asociadas) Uruguay DirecTV Sports, TyC Sports DGO Venezuela DirecTV Sports, TyC Sports DGO Costa Rica Repretel, Teletica, TD Más TDMAX Panamá RPC TV, TV MAX (Plataformas online de los propios canales) Brasil Canais Globo, SporTV, Claro TV, Sky+ Zapping, apps de Globo / SporTV / operadores República Dominicana TUDN ViX+, TUDN online Puerto Rico TUDN ViX+, TUDN online El Salvador TCS (Canal 4) ViX+, TUDN online Guatemala TV Azteca Guate ViX+, TUDN online Nicaragua (Señal regional vía TUDN) ViX+, TUDN online España Movistar Plus, TV3 (Catalunya) Apps de Movistar Plus y TV3 Italia — Mola TV

¿A qué hora inicia el partido Ecuador México HOY 30 de junio?

El partido México vs. Ecuador del martes 30 de junio por los 16vos de final se juega a las 19:00 horas del centro de México (CDMX) , en el Estadio Ciudad de México.

País Ciudad de referencia Hora local del partido México Ciudad de México 19:00 Ecuador Quito/Guayaquil 20:00 Colombia Bogotá 20:00 Perú Lima 20:00 Chile Santiago 21:00 Bolivia La Paz 21:00 Venezuela Caracas 21:00 Argentina Buenos Aires 22:00 Uruguay Montevideo 22:00 Paraguay Asunción 22:00 Brasil (Brasilia) Brasilia 22:00 Reino Unido Londres 01:00 (del 1 de julio) España Madrid 02:00 (del 1 de julio)

Estos horarios para Sudamérica derivan directamente del desglose publicado para este cruce, donde se indica que con México a las 19:00, Perú queda a las 20:00, Chile/Bolivia/Venezuela a las 21:00 y Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a las 22:00.

Ecuador y México se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DSports, DIRECTV Go, Disney Plus, ESPN, Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE LA TRI EN X DE @LaTri)

Horarios en Estados Unidos (4 husos)

Aquí separo específicamente los cuatro principales husos horarios de Estados Unidos, ajustando desde la hora confirmada en Ciudad de México (19:00). México y el centro de Estados Unidos comparten huso en este contexto, así que se mantiene la correspondencia.

Husos de Estados Unidos Ejemplo de ciudad Hora local del partido Este (ET) Nueva York, Miami 20:00 Centro (CT) Chicago, Houston 19:00 Montaña (MT) Denver, Phoenix* 18:00 Pacífico (PT) Los Ángeles 17:00

Posibles alineaciones de México y Ecuador para los 16avos del Mundial 2026

Ecuador | Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata y Enner Valencia

| Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata y Enner Valencia México | Raúl Rangel, Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

México y Ecuador se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)