Es la última oportunidad para que Ecuador busque la clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026 como segundo o mejor tercero del grupo. Este jueves 25 de junio, no te pierdas la transmisión de Ecuador vs. Alemania EN VIVO, desde el Estadio MetLife de New Jersey, por la Jornada 3 del Grupo E del certamen . A continuación, te dejaré con todas las opciones en TV y Streaming para seguir este enfrentamiento desde Estados Unidos y diferentes partes del mundo.

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- TUDN y Canal 5 transmitirán EN VIVO el partido de Ecuador vs. Alemania por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026 que se realizará en MetLife Stadium, Nueva York, Estados Unidos. Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Alemania hoy por el Mundial 2026?

Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento de Ecuador vs. Alemania, por la Jornada 3 del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Bolivia : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Chile : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Colombia : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Ecuador : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Estados Unidos ( ET ): 4:00 p.m.

( ): 4:00 p.m. España : 10:00 p.m.

: 10:00 p.m. México ( CDMX ): 2:00 p.m.

( ): 2:00 p.m. Centroamérica : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Paraguay : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Perú : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Uruguay : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m.

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Alemania EN VIVO por el Mundial 2026?

Todo listo para que la selección ecuatoriana se juegue su última chance de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 y va por la hazaña ante los teutones. Ecuador vs. Alemania será transmitido por la señal abierta de Teleamazonas, además de DSports y DGo desde las 3:00 p.m. hora Quito. Aquí te dejo con más canales para seguir este enfrentamiento.

Argentina: Telefe, DSports y DGO.

Telefe, DSports y DGO. Bolivia: Tigo Sports.

Tigo Sports. Chile: Chilevisión, DSports y DGO.

Chilevisión, DSports y DGO. Colombia: GOL Caracol, Canal RCN, DSports y DGO.

GOL Caracol, Canal RCN, DSports y DGO. Ecuador: Teleamazonas, DSports y DGO.

Teleamazonas, DSports y DGO. Estados Unidos: FOX, FOX One, Telemundo, Universo y Peacock.

FOX, FOX One, Telemundo, Universo y Peacock. España: La 1, RTVE Play y DAZN Mundial.

La 1, RTVE Play y DAZN Mundial. México: TV Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX.

TV Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX. Centroamérica: Tigo Sports.

Tigo Sports. Paraguay: GEN y Tigo Sports.

GEN y Tigo Sports. Perú: América TV, DSports y DGO.

América TV, DSports y DGO. Uruguay: Canal 10, Antel TV, DSports y DGO.

Canal 10, Antel TV, DSports y DGO. Venezuela: Televen, DSports y DGO.

Formaciones de Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié; Pervis Estupiñán, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Angelo Preciado; Gonzalo Plata, John Yeboah, Enner Valencia.

Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié; Pervis Estupiñán, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Angelo Preciado; Gonzalo Plata, John Yeboah, Enner Valencia. Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Feliz Nmecha, Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala; Florian Wirtz, Leroy Sané, Kai Havertz.

Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)