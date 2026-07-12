Un paso más para la Albiceleste de Lionel Scaloni. Este sábado 11 de julio, no te pierdas la transmisión de Telefe EN VIVO para ver Argentina vs. Suiza, desde las 22:00 horas Buenos Aires, por los cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026 . La selección argentina quiere alcanzar una vez más la semifinal del torneo más importante y en frente tiene al poderío suizo, que viene de dejar en el camino a Colombia en tanda de penales. Sigue aquí la transmisión minuto a minuto.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Suiza HOY por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Suiza por la ronda de cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

Cómo ver Telefe en vivo por TV y online en Argentina

Los aficionados podrán seguir la transmisión de Telefe tanto por televisión abierta como a través de internet desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

En Argentina, Telefe se puede ver gratis mediante la señal de TV abierta en las distintas repetidoras del canal a nivel nacional. La ubicación del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.

Para quienes prefieran seguir la programación por internet, Telefe ofrece una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales, permitiendo acceder al contenido desde cualquier dispositivo con conexión a la red.

Entre las principales opciones para ver Telefe en vivo se encuentran:

Señal de TV abierta de Telefe en Argentina.

Sitio web oficial de Telefe.

Aplicación Mi Telefe.

Flow.

DGO (según disponibilidad regional).

Operadores de TV paga que incluyan la señal en vivo del canal.

De esta manera, los espectadores podrán seguir la programación de Telefe en directo tanto por televisión tradicional como mediante plataformas digitales.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los argentinos y aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.

Además de Telefe, el partido Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026 contará con cobertura en FOX y FS1 para el mercado estadounidense. La disponibilidad de la señal de Telefe puede variar según la ubicación y el proveedor de televisión o streaming contratado por cada usuario.

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la programación oficial del operador local para confirmar la disponibilidad de la transmisión.

Horario, TV y dónde ver Argentina vs. Suiza EN VIVO desde Argentina

Fecha: Sábado 11 de julio de 2026

Sábado 11 de julio de 2026 Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos

Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos Horario: 22:00 horas Buenos Aires

22:00 horas Buenos Aires Canal TV: Telefe

Telefe Streaming: Mi Telefe

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)