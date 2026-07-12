Kansas City recibirá este sábado uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. Argentina y Suiza se enfrentarán por un lugar en las semifinales del torneo en un partido que volverá a tener a Lionel Messi como principal foco de atención para los aficionados albicelestes.

La vigente campeona del mundo alcanzó esta instancia después de superar a Cabo Verde y Egipto, mientras que la selección helvética llega impulsada por su clasificación frente a Colombia. El encuentro comenzará a las 22:00 horas de Buenos Aires (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) y podrá seguirse en todo el país mediante TV Pública (Canal 7), además de otras señales y plataformas con derechos oficiales de transmisión.

¿Quieres ver el partido de la selección argentina desde tu teléfono celular, computadora, tablet o Smart TV? La transmisión oficial para los aficionados argentinos estará disponible a través de TV Pública en señal abierta y cableoperadores. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por streaming podrán acceder mediante Flow, DGO, Telecentro Play, Mi Telefe, TyC Sports Play, Disney+ Premium y Paramount+.

La selección dirigida por Lionel Scaloni se dirige a una nueva prueba en su intento por defender la corona conquistada en Qatar 2022. Con Lionel Messi liderando el ataque y Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez como parte de la columna vertebral del equipo, Argentina buscará mantenerse entre las principales candidatas al título.

Sin embargo, el desafío no será sencillo. Suiza ha demostrado durante el torneo que puede competir frente a selecciones de primer nivel y llega a esta instancia después de eliminar a Colombia en una intensa serie de octavos de final. El conjunto helvético intentará aprovechar cualquier oportunidad para dar otro paso histórico en la Copa del Mundo.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También podrás seguir la transmisión en vivo del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.

Canales de TV Pública en Argentina

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DIRECTV

Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Suiza EN VIVO y ONLINE por Internet?

Para acceder a la transmisión online puedes ingresar al sitio web oficial de TV Pública o utilizar las plataformas que cuentan con derechos para la cobertura del Mundial 2026.

Plataformas disponibles

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

Mi Telefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Paramount+

Estas aplicaciones se encuentran disponibles para:

Teléfonos Android

iPhone

Tablets

Computadoras Windows

Computadoras Mac

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Apple TV

Roku

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Suiza?

Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos pueden acceder a la programación de TV Pública utilizando un servicio VPN con servidores ubicados en Argentina.

Paso a paso para ver TV Pública desde Estados Unidos

Contrata una VPN con servidores en Argentina. Descarga la aplicación en tu computadora, Smart TV, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor argentino. Ingresa al sitio oficial de TV Pública o a Cont.ar. Accede a la transmisión del partido entre Argentina y Suiza.

¿Qué canales argentinos se pueden ver en Estados Unidos mediante una VPN?

Los principales canales argentinos disponibles mediante una VPN con servidor en Argentina son:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9

América TV

TV Pública (Canal 7)

TN

TyC Sports

ESPN Argentina

Lionel Messi buscará acercar a Argentina a una nueva semifinal mundialista

Más allá de la clasificación, el partido representa una nueva oportunidad para que Lionel Messi continúe ampliando su legado en las Copas del Mundo. El capitán argentino llega a los cuartos de final como máximo goleador del torneo con ocho tantos y volverá a ser la principal referencia ofensiva de la Albiceleste.

Argentina intentará regresar a las semifinales de una Copa del Mundo y mantenerse en carrera por el bicampeonato, mientras que Suiza buscará alcanzar por primera vez esa instancia y prolongar una de las campañas más destacadas de su historia reciente.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

Partido Argentina vs. Suiza Fecha Sábado 11 de julio de 2026 Hora Argentina 22:00 Hora Estados Unidos 9 p.m. ET / 8 p.m. CT / 7 p.m. MT / 6 p.m. PT Estadio Arrowhead Stadium Ciudad Kansas City, Estados Unidos Competición Cuartos de final Canales de TV TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina Streaming Online DGO, Flow, Telecentro Play, Mi Telefe, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)

Análisis de Noé Yactayo

“Argentina llega a los cuartos de final con una mezcla de confianza y advertencias. La clasificación está ahí, el equipo sigue en carrera por el bicampeonato y Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más determinantes del torneo con ocho goles en cinco partidos. Sin embargo, los cruces frente a Cabo Verde y Egipto dejaron la sensación de que la Albiceleste todavía no ha encontrado la fluidez que mostró en varios pasajes de la fase de grupos.

Suiza aparece como un rival incómodo precisamente por eso. No necesita dominar los partidos para competir. La selección helvética suele sentirse cómoda en encuentros cerrados, tiene experiencia internacional en casi todas sus líneas y llega fortalecida después de eliminar a Colombia en una serie de máxima exigencia. En este tipo de eliminatorias, la diferencia entre avanzar o regresar a casa suele reducirse a muy pocos detalles.

La impresión es que Argentina cuenta con más variantes ofensivas y con el futbolista más desequilibrante del partido en Lionel Messi. Pero también parece evidente que necesitará una actuación más consistente que las ofrecidas en las rondas anteriores. Si consigue imponer el ritmo del encuentro y encontrar sociedades alrededor de Messi, tendrá argumentos para acercarse a una nueva semifinal. Si el partido se vuelve largo y cerrado, Suiza ya demostró que sabe moverse con naturalidad en ese escenario.”