Lando Norris impuso su jerarquía y conquistó una pole position memorable bajo la intensa lluvia en Las Vegas, asegurando la posición de privilegio para el Gran Premio de Las Vegas 2025, que se disputa este sábado 22 de noviembre (11 p.m. ET / 8 p.m. PT; 22:00 horas del Tiempo del Centro) y que promete fuertes emociones. El británico superó por apenas tres décimas a Max Verstappen, su principal rival en la lucha por el título mundial, mientras que Carlos Sainz completó el top tres tras aprovechar la caótica sesión para brillar con su Williams. La clasificación, marcada por condiciones meteorológicas cambiantes, sorprendió con una parrilla de salida llena de sorpresas y destacó el talento de los pilotos más hábiles bajo la lluvia.

Óscar Piastri, vigente contendiente por el título y compañero de Norris en McLaren, no logró adaptarse al asfalto mojado y partirá quinto, justo detrás del Mercedes de George Russell. Los Racing Bulls brillaron con Liam Lawson en sexto e Isack Hadjar en octava posición, mientras Fernando Alonso consiguió minimizar los defectos de su Aston Martin para ubicarse séptimo y demostrar una vez más su capacidad en situaciones adversas. Pierre Gasly cerró el top 10 a bordo de su Alpine.​

La jornada resultó nefasta para Charles Leclerc, quien no pasó de la novena plaza tras una calificación errática y llenas de errores, mientras el campeón Lewis Hamilton vivió una pesadilla y largará último con Ferrari. El argentino Franco Colapinto, por su parte, finalizó decimoquinto, a pesar de una buena actuación en Q2.​

La carrera de este sábado, con una parrilla atípica y los contendientes al campeonato en las posiciones de privilegio, se presenta con altas dosis de tensión y dramatismo bajo las luces del emblemático Strip de Las Vegas.​

¿Quieres ver la carrera del Gran Premio de Las Vegas en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, carrera del Gran Premio de Las Vegas 2025 por la Fórmula Uno?

Además de México, Sky Sports transmitirá el Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula Uno en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, Gran Premio de Las Vegas 2025 por streaming online?

Horario, TV y cómo ver en vivo el GP de Las Vegas 2025 por Mundial de F1 2025

GP de Las Vegas 2025: fecha, hora y dónde verlo por Streaming TV

Fecha: Jueves 20 al sábado 22 de noviembre de 2025.​

22:00 horas del Tiempo de Centro (México); 11 pm ET / 8 pm PT.​ Streaming y TV: SKY SPORTS

