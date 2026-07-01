México vs. Ecuador juegan hoy martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, Ciudad de México, desde las 19:00 horas. La Tri llega a instancias decisivas con puntaje perfecto y con el aliento de su gente busca hacer historia en el torneo donde son coanfitriones. Por su parte, el cuadro de Beccacece tiene la moral al tope tras derrotar a Alemania.

Javier Aguirre, entrenador de México, resaltó el nivel de Ecuador. “Son un equipo muy intenso, con una presión muy alta. Son combativos en el mano a mano. Va a ser un partido muy cerrado y de muchos duelos individuales. Le ganaron a Alemania y eso dice todo”, expresó.

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Canal 2 de señal abierta

Canal 2 de TotalPlay

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Canal 102 de Izzi

Canal 102 de Star TV

Canal 1102 de SKY

CIUDAD DE MÉXICO, CDMX (MÉXICO), 30/06/2026.- Cobertura oficial de Las Estrellas (Canal 2) EN VIVO GRATIS para mirar el partido México vs. Ecuador hoy por los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO

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Ecuador y México se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DSports, DIRECTV Go, Disney Plus, ESPN, Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE LA TRI EN X DE @LaTri)

México vs. Ecuador por Mundial 2026: horarios, estadio, canal y quién es el árbitro

Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Partido: México vs. Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026

Lugar: Estadio Azteca

Horario: 19:00 horas CDMX

Canal TV: Canal 2 Las Estrellas

Streaming: ViX Premium

México y Ecuador son dos fuerzas parejas. El partido se perfila con un tono parejo. Donde el equipo sudamericano intentará presionar alto, buscando el error defensivo de su rival. Por su parte, La Tri demostró que sabe jugar esos tipos de partidos.

México y Ecuador se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)