En uno de los duelos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026, las selecciones de Uruguay y España se medirán por la tercera jornada del Grupo H en el Estadio Akron (conocido comercialmente como Estadio Chivas), en Guadalajara, Jalisco, programado para este viernes 26 de junio a las 18:00 horas del centro de México, 21:00 horas en Montevideo y las 2:00 de la madrugada del sábado 27 de junio en Madrid , en un choque clave que puede definir la clasificación a la siguiente fase. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO. Aquí te contamos todos los canales y opciones disponibles para seguir el encuentro por televisión y online.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Uruguay vs. España EN VIVO por señal abierta, cable y online este viernes 26 de junio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

TL;DR del Uruguay vs. España por el Mundial 2026

📺 DSports EN VIVO

💻 DGO EN VIVO

🕐 Hora: 23:00 de Uruguay / 18:00 de México

🌎 Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Uruguay necesita ganar para clasificar a siguiente fase

🥅 España buscará ser primero en su grupo

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Guadalajara.

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¿Cómo ver DGO ONLINE, Uruguay vs España por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.

Pasos para ver Colombia vs. RD Congo en DGO

Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial. Iniciar sesión con una cuenta activa. Seleccionar la señal de DSports. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

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Horario, TV y dónde ver en vivo Uruguay vs España por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Viernes 26 de junio de 2026

Viernes 26 de junio de 2026 Partido: Uruguay vs.España, por la jornada 3 del Grupo H del Mundial 2026

Uruguay vs.España, por la jornada 3 del Grupo H del Mundial 2026 Hora: 20:00 horas ET / 17:00 horas PT (USA); 19:00 horas (COL/PER/ECU); 21:00 (ARG/URU)

20:00 horas ET / 17:00 horas PT (USA); 19:00 horas (COL/PER/ECU); 21:00 (ARG/URU) TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO

DGO Lugar: Estadio Chivas

Estadio Chivas Ciudad: Guadalajara, Jalisco

Guadalajara, Jalisco País: México

Uruguay y España se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 26 de junio por la Jornada 3 del Grupo H desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)