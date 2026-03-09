¡El “Plátano Power” está imparable y busca asegurar su pase a cuartos de final! Si quieres saber dónde ver República Dominicana vs. Israel EN VIVO, no te pierdas este choque decisivo del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este lunes 9 de marzo a las 11:00 a.m. hora del Este de Estados Unidos (12:00 p.m. hora de Santo Domingo) . La transmisión oficial para toda la comunidad dominicana e hispana estará disponible GRATIS por TV abierta a través de Canal 10 de Teleantillas, mientras que los fanáticos que prefieran el streaming podrán seguir cada jugada por Béisbol Play Online y la app de Teleantillas para no perderte ni un solo batazo de esta constelación de estrellas de las Mayores.

Tras aplastar a Países Bajos con un festival de cuadrangulares, la renovada “Maquinaria Roja” de Quisqueya llega con un récord de 2-0 y busca sellar su clasificación antes del esperado duelo contra Venezuela. ¡Apoya a la selección dominicana en su camino hacia la corona mundialista y vive la pasión del béisbol en vivo y en directo desde Miami!

ESTADOS UNIDOS, 05/03/2026.- Conoce el fixture completo del Clásico Mundial de Béisbol 2026: 20 equipos, cuatro grupos, sedes en Tokio, San Juan, Houston y Miami, canales y favoritos al título. FOTO DE MLB.COM

Teleantillas Canal 10: señal abierta para vivir el Clásico Mundial

Teleantillas Canal 10 forma parte de la red oficial que transmitirá el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana , junto a VTV Canal 32 y Coral 39, según anunció la propia cadena de medios aliada al evento. Este acuerdo convierte a Teleantillas en una de las principales ventanas en TV abierta para seguir a la selección dominicana durante todo el torneo.

El Grupo de Comunicaciones Corripio, operador de Teleantillas, ya venía de varios años de transmitir Grandes Ligas en el país, consolidando experiencia en béisbol de alto nivel y grandes audiencias. Para 2026, el grupo ratificó su compromiso con el fanático dominicano, manteniendo la apuesta por el béisbol como uno de sus contenidos estelares.

Tipo de acceso Operador / Plataforma Canal / URL TV abierta (TDT) Televisión digital terrestre Canal 10.1 (Teleantillas HD) TV abierta analógica VHF Canal 2 (zonas que aún reciben analógico) TV por cable / fibra Altice Canal 10 (Teleantillas) TV por cable / fibra Claro TV Canal 10 (Teleantillas digital) TV por cable (otros) Cableoperadores locales Canal 10 (numeración puede variar) Streaming oficial web Sitio Teleantillas https://teleantillas.com.do/en-vivo/ Streaming institucional Sitio Teleantillas (home) https://teleantillas.com.do Streaming alternativo Portal dominicanchannels.com https://dominicanchannels.com/teleantillas-canal-10/ Redes sociales YouTube (canal Teleantillas) “Teleantillas” en YouTube Redes sociales Instagram (@teleantillas10) https://instagram.com/teleantillas10

Cómo ver GRATIS Canal 10 de Teleantillas, Rep. Dominicana vs. Israel por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Para disfrutar del juego República Dominicana vs. Israel la Ronda 1 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 por televisión abierta, basta con sintonizar Teleantillas Canal 10 desde cualquier televisor con señal aérea o a través de los diferentes cableoperadores que lo incluyen en su parrilla básica. Al tratarse de un canal abierto, no se requiere suscripción adicional ni pago extra para seguir el partido.

Además de la señal tradicional, Teleantillas también ofrece transmisión vía streaming desde su página web Teleantillas.com.do en muchos de sus eventos deportivos, en alianza con el Grupo Corripio, lo que amplía el acceso para quienes prefieren ver el juego desde computadoras o dispositivos móviles. Aunque la nota corporativa está enfocada en MLB, el mismo ecosistema digital se utiliza para eventos beisboleros de alto interés en el país, dentro de las producciones conjuntas de la cadena.

¡Apoya a la República Dominicana! Sintoniza VTV Canal 32 para ver el juego contra Israel por TV abierta. Cobertura total del Clásico Mundial de Béisbol 2026 también por Béisbol Play Online. ¡No faltes! | Crédito: mlb.com / Composición Gestión Mix

Paso a paso: cómo ver República Dominicana vs. Israel desde RD

Para no perderte el choque entre República Dominicana e Israel en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, puedes seguir estos pasos sencillos desde el territorio dominicano:

Sintoniza TV abierta

Enciende tu televisor y selecciona el Canal 10 de Teleantillas en tu señal aérea o de cable.

Verifica con tu cableoperador que el canal esté activo en tu plan básico, algo habitual en la mayoría de sistemas de TV por suscripción del país.

Revisa el horario oficial del partido

El juego está pautado para el lunes 9 de marzo, a las 11:00 a.m. hora del Este de EE. UU., lo que corresponde a aproximadamente las 12:00 p.m. en República Dominicana.

Llega con anticipación para seguir las alineaciones, comentarios previos y el ambiente en el LoanDepot Park en Miami, sede del encuentro.

Activa el streaming de Béisbol Play

Ingresa a la web oficial de Béisbol Play o descarga la app en tu dispositivo móvil o Smart TV.

Crea tu cuenta, compra el pase de temporada que incluye el Clásico Mundial 2026 y selecciona el juego República Dominicana vs. Países Bajos en la sección de partidos en vivo.

Elige tu pantalla favorita

Béisbol Play permite conectar hasta tres dispositivos en simultáneo, por lo que puedes ver el partido en el televisor principal y, al mismo tiempo, seguir jugadas o estadísticas desde tu móvil o tablet.

Esto facilita compartir la experiencia con familia y amigos, sin perder la comodidad del hogar ni la calidad de la transmisión.