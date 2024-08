Un renovado Barcelona bajo la dirección técnica del alemán Hansi Flick busca hacerle frente al superpoderoso Real Madrid, vigente campeón de Europa y de España. Catalanes y madridistas se enfrentarán este domingo 4 de agosto a la 01:00 hora Madrid y Cataluña y desde las 19:00 ET, 18:00 CT, 17:00 MT y 16:00 PT del sábado 3 de agosto en USA, 18:00 horas COL/PER/EC y 20:00 horas ARG/URU/BRA . El MetLife Stadium albergará este duelo amistoso válido por el torneo Soccer Champions Tour.

El primer Clásico Español de la temporada 2024-25 se jugará en Estados Unidos, y será un buen termómetro para un nuevo Barcelona, al mando de Hansi Flick. En tanto, Carlo Ancelotti, DT de Real Madrid, no contará el grueso de sus jugadores internacionales del primer equipo, pero posiblemente alinee un ataque comandado por Endrick, Brahim y Arda Güler.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid? Mira los horarios en el que jugarán por El Clásico amistoso de pretemporada.

¿A qué hora juegan el partido Barcelona vs. Real Madrid por Soccer Champions Tour 2024?

México, CDMX – 17:00 horas

Costa Rica, San José – 17:00 horas

Honduras, Tegucigalpa – 17:00 horas

Nicaragua, Managua – 17:00 horas

El Salvador, San Salvador – 17:00 horas

Guatemala, Ciudad de Guatemala – 17:00 horas

Perú, Lima – 18:00 horas

Ecuador, Quito – 18:00 horas

Colombia, Bogotá – 18:00 horas

Panamá, Ciudad de Panamá – 18:00 horas

Haití, Puerto Príncipe – 19:00 horas

Cuba, La Habana – 19:00 horas

Venezuela, Caracas – 19:00 horas

República Dominicana, Santo Domingo – 19:00 horas

Bolivia, La Paz – 19:00 horas

Puerto Rico, San Juan – 19:00 horas

Canadá, Ottawa – 19:00 horas

Argentina, Buenos Aires – 20:00 horas

Chile, Santiago – 20:00 horas

Paraguay, Asunción – 20:00 horas

Uruguay, Montevideo – 20:00 horas

Brasil, Brasilia – 20:00 horas

España, Madrid – 01:00 horas del 4 de agosto

En Estados Unidos:

ET: 19:00 horas (horario del Este)

CT: 18:00 horas (horario del Centro)

MT: 17:00 horas (horario de Montaña)

PT: 16:00 horas (horario del Pacífico)

¿Cómo ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO por TV?

En España, puedes ver el duelo entre Barcelona vs. Real Madrid en directo por Movistar Liga de Campeones (dial 60 y 441/443 en UHD) y Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponibles con Movistar Plus. Recuerda que si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil. Si te encuentras en Estados Unidos, el Clásico Español será transmitido en su totalidad por la señal de ESPN+

Movistar Liga de Campeones: dial 60 y 441/443 en UHD

Movistar Plus+: dial 7

Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO: cómo ver ONLINE y vía STREAMING

Si estás en España, Movistar Plus ofrece el paquete de los partidos por Soccer Champions Tour a través del paquete Movistar Champions Tour. Para acceder a estos duelos deberás suscribierte desde € 9,99, costo mensual. Además, se podrá seguir el Clásico Español vía streaming por 3cat y TV3 de Cataluña.