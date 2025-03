La definición de la llave por octavos de final de la UEFA Champions League entre Barcelona vs. Benfica se llevará a cabo este martes 11 de marzo, desde el Estadio Olímpico de Montjuic, donde los Blaugranas quieren asegurar la llave a su favor luego del triunfo por la mínima diferencia en Lisboa, con un tanto de Raphinha. Aquí te cuento a qué hora inicia el partido y por qué canal transmitirán el enfrentamiento entre Barcelona y Benfica . Recordemos que cualquier triunfo del Barcelona les dará la clasificación o incluso el empate.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Benfica por 8vos de final vuelta de la UEFA Champions League?

La hora de transmisión del partido Barcelona vs. Benfica será a partir de las 6:45 p.m. horario peninsular o 11:45 a.m. Tiempo Centro de México, en un usuario bastante peculiar para sintonizar el partido de los Blaugranas en casa ante los portugueses. Aquí te dejo con el resto de horarios por países.

Países Horario Argentina 2:45 p.m. Chile 2:45 p.m. Colombia 12:45 p.m. Ecuador 12:45 p.m. Estados Unidos 1:45 p.m. ET / 10:45 a.m. PT Paraguay 2:45 p.m. Perú 12:45 p.m. Puerto Rico 1:45 p.m. República Dominicana 1:45 p.m. Uruguay 2:45 p.m. Venezuela 1:45 p.m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Benfica EN VIVO y EN DIRECTO por Champions League?

Desde Latinoamérica, podrás seguir el partido de Barcelona vs. Benfica a través de ESPN en TV o Disney Plus en la plataforma de streaming, mientras que en España puedes hacerlo por Movistar Liga de Campeones en TV o mediante Movistar Plus+ en streaming online. Estas son las opciones que tienes para seguir el enfrentamiento por la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Barcelona vs. Benfica de Champions League?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

De esta forma, podrás ver las últimas noticias de Sport Center sobre el partido FC Barcelona vs. Benfica por octavos de final vuelta de la UEFA Champions League 2025. Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

¿Cómo ver Movistar Plus EN DIRECTO, Barcelona vs. Benfica de Champions League?

En España, puedes seguir el partido de la Champions League entre Barcelona vs. Benfica en directo por Movistar Liga de Campeones (dial 60 y 441/443 en UHD) y Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponibles con Movistar Plus. Recuerda que, si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Movistar Liga de Campeones : dial 60 y 441/443 en UHD

: dial 60 y 441/443 en UHD Movistar Plus+: dial 7

Para ver Movistar Plus+ desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV, y disfrutar del partido entre Barcelona vs. Benfica en directo por la UEFA Champions League, tienes que contratar cualquier modalidad comercial de Movistar Plus+ y activar el servicio ‘Movistar Plus+ en tus dispositivos’, gratuito para clientes del operador con televisión.

Barcelona vs. Benfica: posibles alineaciones

Barcelona: Wojciech Szczesny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo, Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

Wojciech Szczesny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo, Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski. Benfica: Trubin, Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Álvaro Carreras, Aursnes, Kokçu, Leandro Barreiro, Schjeldeup, Akturkoglu y Pavlidis.