LaLiga nos ha regalado partidos llenos de emoción. El que protagonizarán el Real Madrid y el Real Betis no será la excepción. Ambos equipos chocarán por la fecha 18 de dicha competición en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Cuándo? Pues este domingo 4 de enero. El compromiso es imperdible, así que entérate de una vez a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el partido EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
Los amantes del balompié están esperando con ansias este duelo debido a que cada equipo saldrá decidido a buscar los tres puntos para darle una alegría inmensa a su hinchada. ¿Cómo quedará el partido? Pronto lo sabremos. ¡Hay rumor de buen fútbol!
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Betis en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Betis por la Fecha 18 de LaLiga este domingo 4 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:15 am
- Estados Unidos (CT): 9:15 am
- Estados Unidos (MT): 8:15 am
- Estados Unidos (PT): 7:00 am
- España: 4:15 pm
- México (CDMX): 9:15 am
- Puerto Rico: 11:15 am
- República Dominicana: 11:15 am
- Panamá: 10:15 am
- Costa Rica: 9:15 am
- El Salvador: 9:15 am
- Guatemala: 9:15 am
- Honduras: 9:15 am
- Nicaragua: 9:15 am
- Argentina: 12:15 pm
- Brasil (Brasilia): 12:15 pm
- Uruguay: 12:15 pm
- Chile (Santiago): 12:15 pm
- Paraguay: 12:15 pm
- Bolivia: 11:15 am
- Venezuela: 11:15 am
- Ecuador: 10:15 am
- Perú: 10:15 am
- Colombia: 10:15 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Betis?
Este 4 de enero de 2026 se podrá ver el Real Madrid vs. Betis por la Fecha 18 de LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- México: Sky Sports México, Sky+
- Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany, Sky Go
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM
- Honduras: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- Panamá: Bluu, Rush Sports 2, Sky Sports Norte
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte