LaLiga nos ha regalado partidos llenos de emoción. El que protagonizarán el Real Madrid y el Real Betis no será la excepción. Ambos equipos chocarán por la fecha 18 de dicha competición en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Cuándo? Pues este domingo 4 de enero. El compromiso es imperdible, así que entérate de una vez a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el partido EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Real Madrid dejará todo en el campo de juego para quedarse con los tres puntos. (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Los amantes del balompié están esperando con ansias este duelo debido a que cada equipo saldrá decidido a buscar los tres puntos para darle una alegría inmensa a su hinchada. ¿Cómo quedará el partido? Pronto lo sabremos. ¡Hay rumor de buen fútbol!

El partido Real Madrid vs. Betis promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Betis en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Betis por la Fecha 18 de LaLiga este domingo 4 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:15 am

Estados Unidos (CT): 9:15 am

Estados Unidos (MT): 8:15 am

Estados Unidos (PT): 7:00 am

España: 4:15 pm

México (CDMX): 9:15 am

Puerto Rico: 11:15 am

República Dominicana: 11:15 am

Panamá: 10:15 am

Costa Rica: 9:15 am

El Salvador: 9:15 am

Guatemala: 9:15 am

Honduras: 9:15 am

Nicaragua: 9:15 am

Argentina: 12:15 pm

Brasil (Brasilia): 12:15 pm

Uruguay: 12:15 pm

Chile (Santiago): 12:15 pm

Paraguay: 12:15 pm

Bolivia: 11:15 am

Venezuela: 11:15 am

Ecuador: 10:15 am

Perú: 10:15 am

Colombia: 10:15 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Betis?

Este 4 de enero de 2026 se podrá ver el Real Madrid vs. Betis por la Fecha 18 de LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV

España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

México: Sky Sports México, Sky+

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany, Sky Go

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM

Honduras: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

Panamá: Bluu, Rush Sports 2, Sky Sports Norte

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte