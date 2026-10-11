Este domingo 11 de octubre, Pumas recibirá a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario por la jornada 11 del Apertura de la Liga MX. Por la posición de ambos equipos en la tabla de posiciones, el partido promete ser intenso y emocionante. Los dirigidos por Esteban Solari tienen que ganar para ingresar a la zona de clasificación a la siguiente fase del campeonato.

Los universitarios se ubican en el puesto doce con 12 unidades. Ganaron 3 partidos, empataron 3 compromisos y cayeron en 4 ocasiones. Anotaron 14 tantos, pero recibieron 16 goles. Cifras que nos reflejan la irregularidad del juego de Pumas. Veremos si aprovecharon el parón por la fecha FIFA para corregir esos aspectos y afrontar la seguidilla de partidos con el nivel que sus fanáticos esperan.

La ‘Máquina Cementera’ también llega a la contienda bajo críticas. Si bien se ubican en la séptima casilla, el nivel futbolístico que vienen mostrando no deja del todo conforme a sus fanáticos. Sus números en el Apertura son los siguientes: Ganaron cinco partidos, empataron en una ocasión y cayeron en cuatro duelos. Anotaron 19 goles y recibieron 18 tantos. Tienen 16 puntos, están a 4 puntos de los líderes Toluca y América.

¿A qué hora juega Pumas vs. Cruz Azul en México?

El partido de Pumas contra Cruz Azul se realizará este domingo 11 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario a las 7:00 p.m. (CDMX).

¿Dónde ver Pumas vs. Cruz Azul en México?

La transmisión en México del emocionante partido entre Pumas y Cruz Azul, que es la revancha de la final del torneo pasado, estará a cargo de Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo y ViX México.

Horarios del Pumas vs. Cruz Azul en Estados Unidos

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el emocionante partido entre Pumas y Cruz Azul, a continuación te compartimos los horarios:

Zona horaria Ciudad Hora Hora del Este (ET) New York, Miami 21:00 horas Hora del Centro (CT) Chicago, Dallas 20:00 horas Hora de la Montaña (MT) Denver, Phoenix 19:00 horas Hora del Pacífico (PT) Los Ángeles, Seattle 18:00 horas

¿En qué canal ver Pumas vs. Cruz Azul en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Pumas vs. Cruz Azul que se realizará hoy domingo será transmitido EN VIVO por TUDN USA. En streaming puedes seguir el compromiso por TUDN App y ViX.