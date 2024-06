Portugal vs. República Checa cerrará la primera jornada de la Eurocopa 2024, que se disputará el martes 18 de junio a las 21:00 horas (Alemania) en directo desde el Red Bull Arena (Leipzig). Los lusos, comandado por Cristiano Ronaldo en el campo, tiene uno de los mejores ataques del torneo y llegan tras ganar sus 10 partidos de clasificación y suman 13 victorias en 15 duelos desde la llegada de Roberto Martínez a su banquillo. Por su parte, República Checa no ha faltado a ninguna Eurocopa desde 1996 y en cuatro de esas siete pasó de grupos. Los checos llegan con una racha de cinco victorias seguidas y siete partidos sin perder. Consulta el horario del choque y dónde ver en este artículo.

¿A qué hora juega Portugal vs. República Checa este 18 de junio?

En México, el partido se podrá ver desde las 13:00 horas en Ciudad de México, mientras que en Estados Unidos el partido iniciará a las 12:00 horas (ET). A continuación, revisa los horarios según el país en el que te encuentres:

20:00 horas | Portugal

21:00 horas | Alemania, España, Austria, Francia, Italia

13:00 horas | México, Nicaragua, El Salvador

14:00 horas | Perú, Colombia

15:00 horas | Venezuela, Chile, Bolivia

16:00 horas | Argentina, Brasil, Uruguay

¿Qué canal transmite en vivo Portugal vs. República Checa?

Portugal vs. República Checa por la Eurocopa 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por las señales de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. En Estados Unidos, el choque se podrá ver a través de las señales de Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network, SiriusXM FC y ViX.

Asimismo, el partido se podrá ver en directo en España por tv a través del canal La 1 de TVE y de su aplicación digital RTVE Play. Mientras que en Latinoamérica (Perú, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Venezuela, entre otros) podrás vivir este y el resto de encuentros vía ESPN y por la plataforma de streaming Star Plus.

Alineaciones probables del Portugal vs. República Checa

Portugal (4-2-3-1): Rui Patricio; Dalot, Rubén Dias, Inacio, Joao Cancelo; Vitinha, Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Félix; Cristiano Ronaldo.

República Checa (3-1-4-2): Holes, Hranac, Krejci; Soucek; Coufal, Hlozek, Provod, Doudera; Kuchta, Schick.