A sus 39 años, Cristiano Ronaldo sigue con la ambición intacta y se prepara para disputar su sexta Eurocopa, un récord que lo convierte en el jugador con más participaciones en la historia del torneo. La estrella portuguesa llega a la Euro 2024 con un único objetivo: levantar el trofeo y batir nuevos récords, tanto individuales como colectivos. Consulta aquí los horarios por país, los canales de TV y streaming, las posibles alineaciones y cómo ver el encuentro Portugal vs Chequia por la Jornada 1 del Grupo F este martes 18 de junio desde el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania.

Pese a su veteranía, Cristiano Ronaldo confía en ser una pieza clave en una Portugal que, según sus propias palabras, “merece” ganar la Eurocopa 2024. La selección lusa, entrenada por Roberto Martínez, llega a la cita tras una fase clasificatoria perfecta en la que ganó los diez partidos disputados. El atacante del Al-Nassr ya es el máximo goleador histórico de las selecciones nacionales con 130 goles, 14 de ellos en Eurocopas, un torneo en el que también es el máximo artillero. Si marca en la presente edición del torneo de la UEFA, se convertirá en el jugador más viejo en hacerlo en un torneo europeo, superando el récord de Ivica Vastic (38 años y 257 días).

El combinado luso se enfrentará a la anteriormente conocida como República Checa en su primer partido de la justa continental, un rival que ya sabe lo que es ganar una Eurocopa (en 1976 como Checoslovaquia), pero que no pasa de cuartos de final desde hace dos décadas. Los checos tratarán de frenar a CR7 con una defensa sólida con tres centrales y dos carrileros, encbezados por Tomas Holes (Slavia de Praga), pero el portugués está decidido a hacer historia una vez más y, por qué no, anotar su primer ‘hat-trick’ en el mencionado certamen futbolístico.

¿A qué hora juega Portugal - Chequia en directo?

En México, el partido se podrá ver desde las 13:00 horas en Ciudad de México (CDMX), mientras que en Estados Unidos el partido inicia a las 15:00 horas (ET) / 12:00 hors (PT). A continuación, te comparto los horarios según el país en el que te encuentres.

PAÍS HORARIO Reino Unido 20:00 horas Portugal 20:00 horas Chequia 21:00 horas Alemania 21:00 horas España 21:00 horas El Salvador 13:00 horas México 13:00 horas Nicaragua 13:00 horas Perú 14:00 horas Colombia 14:00 horas Venezuela 15:00 horas Chile 15:00 horas Bolivia 15:00 horas Paraguay 15:00 horas Argentina 16:00 horas Brasil 16:00 horas Uruguay 16:00 horas Estados Unidos 15:00 horas ET / 14:00 horas CT / 13:00 horas MT / 12:00 horas PT

¿Dónde ver Portugal - Chequia en directo por TV y streaming?

El partido Portugal vs. Chequia por la Eurocopa 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por las señales de Blue To Go Video Everywhere, Izzi GO y Sky HD.

En Estados Unidos, el choque se podrá ver a través de las señales de fubo TV, Sling, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX Network y SiriusXM FC. A continuación te comparto los canales de transmisión según tu ubicación.

PAÍSES CANALES DE TV Y STREAMING Portugal Sport TV Multiscreen, Sport TV1 y SIC Chequia ČT Sport Alemania MagentaTV, Das Erste y Servus TV España RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1 El Salvador Star+ Norte y ESPN Norte Nicaragua Star+ Norte y ESPN Norte Perú Star+ Chile y ESPN Colombia Colombia Star+ Sur y ESPN Colombia Venezuela Star+ Sur y ESPN Colombia Chile Star+ Chile y ESPN Chile Bolivia Star+ Chile y ESPN Colombia Paraguay Star+ Argentina y ESPN Colombia Argentina Star+ Argentina y ESPN Argentina Brasil Canais Globo, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play y Sport TV Uruguay Star+ Argentina y ESPN Colombia

Posibles alineaciones del Portugal - Chequia en directo

Portugal : Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; João Palhinha, Vítor Ferreira, Bruno Miguel Borges Fernandes; Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.

: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; João Palhinha, Vítor Ferreira, Bruno Miguel Borges Fernandes; Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. Chequia: Jindřich Staněk; Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Tomáš Souček, Lukáš Provod, Antonín Barák, David Jurásek; Jan Kuchta, Patrik Schick.