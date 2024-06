Polonia se enfrenta ante Países Bajos en el debut en la Eurocopa 2024 este domingo 16 de junio desde el Volksparkstadion de Hamburgo en su debut en el grupo D, junto a Francia y Austria. No te pierdas nada de este encuentro, por eso te comparto qué canal lo transmitirá tanto por TV como streaming y los horarios por país.

¿En qué canal transmiten Polonia vs. Países Bajos EN VIVO por Eurocopa 2024?

El duelo Polonia-Países Bajos se podrá ver en los países de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) por la cadena internacional ESPN y el servicio streaming de Star+. En México, se verá a través de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD, mientras que en España podrás seguirlo desde RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1. La transmisión también se podrá visualizar a través de sport.tvp.pl, TVP Sport App, TVP Sport y TVP1 en Polonia y NOS Live y NPO 1 en Países Bajos. Las mencionadas señales se encuentran disponibles en teléfonos celulares de todo tipo, incluyendo smartphones, computadoras (PC / laptop), tablets y televisión (Smart TV).

Horarios por país para ver Polonia vs Países Bajos

Las selecciones de Polonia y Países Bajos se enfrentarán el domingo 16 de junio de 2024 en partido válido por la jornada 1 del Grupo D desde el estadio Volksparkstadion de la ciudad de Hamburgo, Alemania.

Estados Unidos: 2:00 a.m. ET | 1:00 a.m. CT | 00:00 a.m. del sábado 15 MT | 11:00 p.m. del sábado 15 PT

México: 0:00 a.m.

Costa Rica: 0:00 a.m.

Honduras: 0:00 a.m.

Guatemala: 0:00 a.m.

Nicaragua: 0:00 a.m.

El Salvador: 0:00 a.m.

Perú: 1:00 a.m.

Colombia: 1:00 a.m.

Ecuador: 1:00 a.m.

Panamá: 1:00 a.m.

Venezuela: 2:00 a.m.

Bolivia: 2:00 a.m.

Puerto Rico: 2:00 a.m.

República Dominicana: 2:00 a.m.

Argentina: 3:00 a.m.

Chile: 3:00 a.m.

Uruguay: 3:00 a.m.

Paraguay: 3:00 a.m.

Brasil: 3:00 a.m.

Reino Unido: 7:00 a.m.

Portugal: 7:00 a.m.

España: 8:00 a.m.

Alemania: 8:00 a.m.

Polonia: 8:00 a.m.

Países Bajos: 8:00 a.m.

Italia: 8:00 a.m.

Francia: 8:00 a.m.