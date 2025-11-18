Panamá tiene todo preparado para dar el paso definitivo hacia la Copa del Mundo 2026. La selección nacional recibirá este martes 18 de noviembre a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (20:00, hora local), en el duelo correspondiente a la sexta jornada de las Eliminatorias de Concacaf. Mientras los salvadoreños ya no tienen opciones de avanzar, los dirigidos por Thomas Christiansen buscarán asegurar su clasificación ante su afición.

¿Quieres conocer la hora exacta y el canal de transmisión del partido? Aquí encontrarás los horarios y las señales de televisión para seguir el encuentro según el país donde te encuentres.

Los hinchas de los Canaleros podrán disfrutar del duelo ante El Salvador a través de diversas opciones en televisión y streaming: Medcom GO, RPC TV, Telemetro, TVN2, TVMAX y TVN Radio. En La Selecta, la emisión estará a cargo del Canal 4 de señal abierta.

Si resides en Estados Unidos, podrás ver el Panamá vs. El Salvador por las Eliminatorias Concacaf 2026 mediante las plataformas Paramount+ y CBS Sports Golazo.

En otros países, el encuentro Panamá-El Salvador estará disponible de forma gratuita, en vivo y en directo, a través del canal oficial de YouTube de Concacaf Go o mediante una conexión segura por VPN.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Panamá vs. El Salvador por las Eliminatorias 2025?

Países Horario Canales TV Panamá 21:00 Medcom GO, RPC TV, Telemetro, TVN2, TVMAX y TVN Radio El Salvador 20:00 Canal 4 Estados Unidos 9 p.m. ET / 6 p.m. PT Paramount+ y CBS Sports Golazo México 20:00 Concacaf Go y YouTube Costa Rica 20:00 Guatemala 20:00 Nicaragua 20:00 Honduras 20:00 Colombia 21:00 Perú 21:00 Ecuador 21:00 Argentina 22:00 Chile 22:00 Uruguay 22:00