CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 18/11/2025.- Lista horarios y canales de televisión para mirar el partido entre Panamá y El Salvador este martes 18 de noviembre por la jornada 6 de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA GESTIÓN MIX
Panamá tiene todo preparado para dar el paso definitivo hacia la Copa del Mundo 2026. La selección nacional recibirá este martes 18 de noviembre a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (20:00, hora local), en el duelo correspondiente a la sexta jornada de las Eliminatorias de Concacaf. Mientras los salvadoreños ya no tienen opciones de avanzar, los dirigidos por Thomas Christiansen buscarán asegurar su clasificación ante su afición.

¿Quieres conocer la hora exacta y el canal de transmisión del partido? Aquí encontrarás los horarios y las señales de televisión para seguir el encuentro según el país donde te encuentres.

Los hinchas de los Canaleros podrán disfrutar del duelo ante El Salvador a través de diversas opciones en televisión y streaming: Medcom GO, RPC TV, Telemetro, TVN2, TVMAX y TVN Radio. En La Selecta, la emisión estará a cargo del Canal 4 de señal abierta.

Si resides en Estados Unidos, podrás ver el Panamá vs. El Salvador por las Eliminatorias Concacaf 2026 mediante las plataformas Paramount+ y CBS Sports Golazo.

En otros países, el encuentro Panamá-El Salvador estará disponible de forma gratuita, en vivo y en directo, a través del canal oficial de YouTube de Concacaf Go o mediante una conexión segura por VPN.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Panamá vs. El Salvador por las Eliminatorias 2025?

PaísesHorarioCanales TV
Panamá21:00Medcom GO, RPC TV, Telemetro, TVN2, TVMAX y TVN Radio
El Salvador20:00Canal 4
Estados Unidos9 p.m. ET / 6 p.m. PTParamount+ y CBS Sports Golazo
México20:00Concacaf Go y YouTube
Costa Rica20:00
Guatemala20:00
Nicaragua20:00
Honduras20:00
Colombia21:00
Perú21:00
Ecuador21:00
Argentina22:00
Chile22:00
Uruguay22:00
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.