Cruz Azul llega obligado a reaccionar en el Apertura 2026. La derrota 2-0 ante Atlas en el Estadio Jalisco, sumada al tropiezo previo frente a Xolos de Tijuana, dejó a La Máquina en el puesto 12 de la tabla y encendió las alarmas tras encadenar tres derrotas consecutivas. Con dos victorias en el torneo, el vigente campeón enfrentará a Necaxa con la urgencia de recuperar solidez, resultados y confianza. ¿Cómo ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Comparte los canales de TV gratis , streaming online, horarios y más detalles de los protagonistas.

¿A qué hora juega Necaxa vs. Cruz Azul por la Liga MX?

El duelo entre ambas escuadrás será a las 19:00 horas el próximo 28 de agosto, desde el Estadio Victoria. Son el 11 y 12 de la tabla general, por lo que ambos están necesitados de puntos para empezar a pelear en la parte alta de la tabla general del Apertura 2026.

País o zona Horario Día México (CDMX y Aguascalientes) 19:00 Viernes 28 de agosto Perú, Colombia y Ecuador 20:00 Viernes 28 de agosto Bolivia y Venezuela 21:00 Viernes 28 de agosto Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 22:00 Viernes 28 de agosto Estados Unidos (Este) 21:00 Viernes 28 de agosto Estados Unidos (Centro) 20:00 Viernes 28 de agosto Estados Unidos (Montaña) 19:00 Viernes 28 de agosto Estados Unidos (Pacífico) 18:00 Viernes 28 de agosto España peninsular 03:00 Sábado 29 de agosto Reino Unido 02:00 Sábado 29 de agosto

¿Qué canal transmite Necaxa vs. Cruz Azul EN VIVO y ONLINE por la Liga MX?

Necaxa recibe a Cruz Azul este viernes 28 de agosto por la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se jugará a las 19:00 horas de CDMX en el Estadio Victoria, Aguascalientes.

País / región TV Streaming online Hora de inicio México FOX FOX One 19:00 horas Estados Unidos FOX Deportes Fubo 21:00 ET

La transmisión principal confirmada para México será por FOX y la plataforma de streaming FOX One. El duelo se disputa en casa de Necaxa, club cuyos partidos como local forman parte de los derechos de transmisión de FOX Sports/FOX One durante el Apertura 2026.unotv+1

Para verlo online en México, será necesario contar con acceso activo a FOX One, ya sea mediante suscripción directa o a través del paquete de TV de paga que incluya la plataforma. La ficha oficial de FOX One también programa el encuentro para el 28 de agosto.

En Estados Unidos, la guía disponible señala la emisión por FOX Deportes y la alternativa de streaming mediante Fubo.