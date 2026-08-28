Conoce la hora de inicio, qué canales de TV y dónde ver el partido Necaxa vs. Cruz Azul EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE hoy 28 de agosto por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 en Aguascalientes. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce la hora de inicio, qué canales de TV y dónde ver el partido Necaxa vs. Cruz Azul EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE hoy 28 de agosto por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 en Aguascalientes. (Foto: Composición Gestión Mix)

Cruz Azul llega obligado a reaccionar en el Apertura 2026. La derrota 2-0 ante Atlas en el Estadio Jalisco, sumada al tropiezo previo frente a Xolos de Tijuana, dejó a La Máquina en el puesto 12 de la tabla y encendió las alarmas tras encadenar tres derrotas consecutivas. Con dos victorias en el torneo, el vigente campeón enfrentará a Necaxa con la urgencia de recuperar solidez, resultados y confianza. ¿Cómo ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Comparte los canales de TV gratis, streaming online, horarios y más detalles de los protagonistas.

¿A qué hora juega Necaxa vs. Cruz Azul por la Liga MX?

El duelo entre ambas escuadrás será a las 19:00 horas el próximo 28 de agosto, desde el Estadio Victoria. Son el 11 y 12 de la tabla general, por lo que ambos están necesitados de puntos para empezar a pelear en la parte alta de la tabla general del Apertura 2026.

País o zonaHorarioDía
México (CDMX y Aguascalientes)19:00Viernes 28 de agosto
Perú, Colombia y Ecuador20:00Viernes 28 de agosto
Bolivia y Venezuela21:00Viernes 28 de agosto
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay22:00Viernes 28 de agosto
Estados Unidos (Este)21:00Viernes 28 de agosto
Estados Unidos (Centro)20:00Viernes 28 de agosto
Estados Unidos (Montaña)19:00Viernes 28 de agosto
Estados Unidos (Pacífico)18:00Viernes 28 de agosto
España peninsular03:00Sábado 29 de agosto
Reino Unido02:00Sábado 29 de agosto

¿Qué canal transmite Necaxa vs. Cruz Azul EN VIVO y ONLINE por la Liga MX?

Necaxa recibe a Cruz Azul este viernes 28 de agosto por la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se jugará a las 19:00 horas de CDMX en el Estadio Victoria, Aguascalientes.

País / regiónTVStreaming onlineHora de inicio
MéxicoFOXFOX One19:00 horas
Estados UnidosFOX DeportesFubo21:00 ET

La transmisión principal confirmada para México será por FOX y la plataforma de streaming FOX One. El duelo se disputa en casa de Necaxa, club cuyos partidos como local forman parte de los derechos de transmisión de FOX Sports/FOX One durante el Apertura 2026.unotv+1

Para verlo online en México, será necesario contar con acceso activo a FOX One, ya sea mediante suscripción directa o a través del paquete de TV de paga que incluya la plataforma. La ficha oficial de FOX One también programa el encuentro para el 28 de agosto.

En Estados Unidos, la guía disponible señala la emisión por FOX Deportes y la alternativa de streaming mediante Fubo.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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