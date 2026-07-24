Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el FC Barcelona vs. CE Europa por un amistoso de pretemporada. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el FC Barcelona vs. CE Europa por un amistoso de pretemporada. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

Este viernes 24 de julio hay un partido que promete muchas emociones. Estoy hablando del FC Barcelona vs. CE Europa por un amistoso de pretemporada, que se disputará en la Ciudad Deportiva Joan Camper. Revisa esta nota para que descubras a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El FC Barcelona vs. CE Europa por un amistoso de pretemporada es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
El FC Barcelona vs. CE Europa por un amistoso de pretemporada es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora juega EN VIVO el Barcelona vs. CE Europa en distintos países del mundo?

El Barcelona vs. CE Europa por un amistoso de pretemporada ha generado mucha expectativa. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 8:00 am
  • Estados Unidos (CT): 7:00 am
  • Estados Unidos (MT): 6:00 am
  • Estados Unidos (PT): 5:00 am
  • México (CDMX): 6:00 am
  • España: 2:00 pm
  • Puerto Rico: 8:00 am
  • República Dominicana: 8:00 am
  • Panamá: 7:00 am
  • Costa Rica: 6:00 am
  • El Salvador: 6:00 am
  • Guatemala: 6:00 am
  • Honduras: 6:00 am
  • Nicaragua: 6:00 am
  • Argentina: 9:00 am
  • Brasil (Brasilia): 9:00 am
  • Uruguay: 9:00 am
  • Chile (Santiago): 8:00 am
  • Paraguay: 9:00 am
  • Bolivia: 8:00 am
  • Venezuela: 8:00 am
  • Ecuador: 7:00 am
  • Perú: 7:00 am
  • Colombia: 7:00 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el Barcelona vs. CE Europa?

Este viernes 24 de julio se enfrentarán el Barcelona y el CE Europa por un amistoso de pretemporada en la Ciudad Deportiva Joan Camper. El detalle es que el encuentro, que servirá como primera toma de contacto para el conjunto dirigido por Hansi Flick, se disputará a puerta cerrada, por lo que no tendrá transmisión en directo por televisión ni por plataformas de streaming.

SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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