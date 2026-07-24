Este viernes 24 de julio hay un partido que promete muchas emociones. Estoy hablando del FC Barcelona vs. CE Europa por un amistoso de pretemporada, que se disputará en la Ciudad Deportiva Joan Camper. Revisa esta nota para que descubras a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora juega EN VIVO el Barcelona vs. CE Europa en distintos países del mundo?
El Barcelona vs. CE Europa por un amistoso de pretemporada ha generado mucha expectativa. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 am
- Estados Unidos (CT): 7:00 am
- Estados Unidos (MT): 6:00 am
- Estados Unidos (PT): 5:00 am
- México (CDMX): 6:00 am
- España: 2:00 pm
- Puerto Rico: 8:00 am
- República Dominicana: 8:00 am
- Panamá: 7:00 am
- Costa Rica: 6:00 am
- El Salvador: 6:00 am
- Guatemala: 6:00 am
- Honduras: 6:00 am
- Nicaragua: 6:00 am
- Argentina: 9:00 am
- Brasil (Brasilia): 9:00 am
- Uruguay: 9:00 am
- Chile (Santiago): 8:00 am
- Paraguay: 9:00 am
- Bolivia: 8:00 am
- Venezuela: 8:00 am
- Ecuador: 7:00 am
- Perú: 7:00 am
- Colombia: 7:00 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el Barcelona vs. CE Europa?
Este viernes 24 de julio se enfrentarán el Barcelona y el CE Europa por un amistoso de pretemporada en la Ciudad Deportiva Joan Camper. El detalle es que el encuentro, que servirá como primera toma de contacto para el conjunto dirigido por Hansi Flick, se disputará a puerta cerrada, por lo que no tendrá transmisión en directo por televisión ni por plataformas de streaming.