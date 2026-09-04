Real Madrid y Real Betis se verán las caras en el césped del Estadio de La Cartuja por la temporada 2026-27 de LaLiga EA Sports española. | Crédito: Composición Gestión Mix
Real Madrid y Real Betis se verán las caras en el césped del Estadio de La Cartuja por la temporada 2026-27 de LaLiga EA Sports española. | Crédito: Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
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El Real Madrid de José Mourinho buscará mantener su invicto en LaLiga EA Sports 2026-27 cuando visite al Real Betis este viernes 4 de septiembre desde las 15:00 horas ET / 21:00 hora peninsular por la cuarta jornada del torneo español, en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Revisa dónde mirar el partido Real Madrid vs. Betis con esta práctica guía de canales de TV y streaming online en México, Estados Unidos, España y el resto del mundo.

El conjunto blanco llega a la casa de los heliopolitanos con un puntaje perfecto (9 puntos de 9 posibles) tras encadenar dos goleadas consecutivas en el Santiago Bernabéu (4-1 ante la Real Sociedad y 4-0 al Málaga) y posicionándose en el segundo lugar de la tabla solo por detrás del FC Barcelona por diferencia de goles.

La escuadra de Manuel Pellegrini se ubica en el séptimo puesto con 6 unidades. Tras comenzar con buen pie venciendo a la Real Sociedad y al Valencia, los béticos sufrieron un duro tropiezo la jornada pasada al caer goleados 5-2 frente al Levante e intentarán levantar cabeza ante su afición.

Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido entre Real Madrid vs. Real Betis por la jornada 4 de LaLiga 2026-206 desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido entre Real Madrid vs. Real Betis por la jornada 4 de LaLiga 2026-206 desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver el partido Real Madrid vs. Betis por LaLiga 2026-27 HOY 4 de septiembre?

El Real Madrid vs. Betis se juega el viernes 4 de septiembre de 2026, por la jornada 4 de LaLiga EA Sports, en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El pitazo inicial está programado para las 21:00 en España peninsular (19:00 GMT).

País / regiónHoraDía
España (peninsular)21:00Viernes, 4 de septiembre
Islas Canarias20:00Viernes, 4 de septiembre
Reino Unido20:00Viernes, 4 de septiembre
Portugal20:00Viernes, 4 de septiembre
Perú14:00Viernes, 4 de septiembre
Colombia14:00Viernes, 4 de septiembre
Ecuador14:00Viernes, 4 de septiembre
Panamá14:00Viernes, 4 de septiembre
México (CDMX)13:00Viernes, 4 de septiembre
Costa Rica13:00Viernes, 4 de septiembre
Guatemala13:00Viernes, 4 de septiembre
El Salvador13:00Viernes, 4 de septiembre
Honduras13:00Viernes, 4 de septiembre
Nicaragua13:00Viernes, 4 de septiembre
Venezuela15:00Viernes, 4 de septiembre
Bolivia15:00Viernes, 4 de septiembre
República Dominicana15:00Viernes, 4 de septiembre
Paraguay15:00Viernes, 4 de septiembre
Chile16:00Viernes, 4 de septiembre
Argentina16:00Viernes, 4 de septiembre
Uruguay16:00Viernes, 4 de septiembre
Brasil (Brasilia/São Paulo/Río)16:00Viernes, 4 de septiembre
Estados Unidos (Este)15:00Viernes, 4 de septiembre
Estados Unidos (Central)14:00Viernes, 4 de septiembre
Estados Unidos (Montaña)13:00Viernes, 4 de septiembre
Estados Unidos (Pacífico)12:00Viernes, 4 de septiembre

Para el público de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, el encuentro comenzará a las 2:00 p. m.. En México y Centroamérica se verá desde la 1:00 p. m., mientras que en Argentina, Uruguay, Chile y gran parte de Brasil arrancará a las 4:00 p. m.

El duelo corresponde a la cuarta jornada de LaLiga 2026-27 y enfrentará al Real Betis, como local, con el Real Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla. La programación oficial de LaLiga sitúa el partido a las 21:00 de España; en territorio español figura con emisión por Movistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV.

Conoce los canales de TV abierta, cable y streaming online para ver el partido entre Real Betis vs. Real Madrid en vivo por la jornada 4 de LaLiga desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)
Conoce los canales de TV abierta, cable y streaming online para ver el partido entre Real Betis vs. Real Madrid en vivo por la jornada 4 de LaLiga desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal transmite RCD Espanyol - Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?

El Real Madrid vs. Betis se juega el viernes 4 de septiembre de 2026, por la jornada 4 de LaLiga EA Sports, en el Estadio La Cartuja. El horario programado es 21:00 en España peninsular; en Perú y gran parte de Sudamérica comienza a las 14:00.

País o regiónTV / señal oficialStreaming online
ArgentinaESPN ArgentinaDisney+ Premium Argentina
BoliviaESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
BrasilCazéTV / YouTube
ChileESPN ChileDisney+ Premium Chile
ColombiaESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
EcuadorESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
ParaguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
PerúESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
UruguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
VenezuelaESPN ColombiaDisney+ Premium Sur, inter
MéxicoSky Sports MexicoSky+, izzi
CentroaméricaSky Sports NorteViX
Estados UnidosESPN DeportesESPN+, fuboTV, ESPN App
Puerto RicoESPN DeportesNAICOM
CanadáTSN5TSN Premium
EspañaLaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TVMovistar+
Reino UnidoPremier Sports 1Premier Sports Player
IrlandaPremier SportsPremier Sports Player
FranciaDAZN FranceDisney+ Premium
AlemaniaDAZN Deutschland, DAZN2 Germany
ItaliaDAZN Italia
BélgicaDAZN Belgium, DAZN2 Belgium
PortugalDAZN Portugal, DAZN1 Portugal
Bosnia y HerzegovinaMoja TV, Arena Sport 3PArena Cloud
SerbiaArena 2 PremiumArena Cloud
HungríaSpíler 2TV2 Play Premium
Países BajosZiggo Sport 2Ziggo Go
TurquíaIdman TV, S SportS Sport+, Disney+ Premium Turkey
ChinaMigu
JapónDAZN Japan, U-NEXT
Corea del SurCoupang Play
IndiaFanCode
MalasiabeIN Sports MalaysiabeIN Sports Connect Malaysia, sooka
AustraliabeIN Sports 2beIN Sports Connect
Nueva ZelandabeIN Sports Connect New Zealand

En Perú, la transmisión oficial estará disponible mediante ESPN en televisión de paga y Disney+ Premium en streaming. El encuentro está previsto para las 14:00 horas, considerando el horario de inicio de 21:00 en España. La cobertura de ESPN/Disney+ Premium también aplica para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

En España, el Betis–Real Madrid será emitido por Movistar+ y M+ LALIGA TV. Los bares y locales autorizados pueden seguirlo a través de LaLiga TV Bar HD.

En Estados Unidos, la cobertura incluye ESPN Deportes y las plataformas de ESPN; también puede aparecer en ESPN Select o en fuboTV según el plan contratado. En Canadá, las opciones indicadas son TSN5, con señal online mediante TNS Premium.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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