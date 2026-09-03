Colombia mantiene este jueves 3 de septiembre de 2026 el seguimiento permanente de su actividad sísmica, una tarea que permite identificar y reportar los movimientos registrados en las distintas regiones del país. La información oficial es procesada y difundida por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), a partir de los datos obtenidos por la Red Sismológica Nacional.

Durante la jornada, el monitoreo permitirá conocer los últimos temblores registrados en Colombia, incluyendo la hora del evento, su magnitud, profundidad y localización. Los reportes podrán actualizarse a medida que los especialistas revisen la información obtenida por los equipos de vigilancia sísmica.

Temblor en Colombia EN VIVO: últimos sismos de hoy, jueves 3 de septiembre

La actividad sísmica forma parte de la dinámica natural del territorio colombiano y puede presentarse en diferentes zonas del país a cualquier hora del día. Aunque una gran cantidad de estos movimientos no llega a ser percibida por la población, algunos pueden sentirse con mayor claridad, dependiendo de factores como la magnitud, la profundidad y la distancia respecto de las áreas habitadas.

El lugar donde se produce un sismo también resulta determinante para establecer cómo puede ser percibido. Un movimiento relativamente pequeño y cercano a una población puede generar sensación entre los habitantes, mientras que un evento de mayor magnitud ocurrido a considerable profundidad o lejos de zonas urbanas podría sentirse de manera diferente.

En este contexto, los reportes del Servicio Geológico Colombiano permiten consultar los eventos detectados durante la jornada y conocer sus principales características técnicas. La información publicada sirve como referencia para identificar dónde ocurrió cada movimiento y cuáles fueron los parámetros registrados inicialmente.

¿Por qué pueden cambiar los datos de un temblor?

Los primeros datos publicados después de un sismo no necesariamente son definitivos. La información disponible durante los primeros minutos puede ser revisada posteriormente por los especialistas, quienes contrastan las señales registradas por diferentes estaciones y realizan los ajustes correspondientes.

Por esta razón, la magnitud, la profundidad o las coordenadas del epicentro pueden experimentar modificaciones entre el reporte inicial y una actualización posterior.

Para conocer la información más precisa sobre cada evento, se recomienda consultar la última actualización oficial del Servicio Geológico Colombiano, que es la fuente de referencia para el seguimiento de la actividad sísmica en Colombia durante este jueves 3 de septiembre.

Colombia y su compleja actividad tectónica

La ubicación geográfica de Colombia explica buena parte de su actividad sísmica. El país se encuentra en una zona donde interactúan diferentes placas tectónicas, entre ellas las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe.

La interacción entre estas estructuras genera diferentes fuentes de sismicidad a lo largo del territorio. Los terremotos pueden producirse tanto en zonas de subducción como en fallas geológicas ubicadas dentro de la corteza.

Por esta razón, los sismos no se concentran exclusivamente en una determinada región. El SGC mantiene una vigilancia permanente para identificar los movimientos y estudiar su comportamiento.

Las regiones de Colombia con mayor actividad sísmica

La amenaza sísmica colombiana presenta diferencias importantes según la región. Una de las zonas más conocidas por su actividad es el Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado en el departamento de Santander.

También existe una importante actividad sísmica en el suroccidente colombiano, particularmente en zonas cercanas a la costa del Pacífico y al límite con Ecuador.

Colombia se encuentra en una región donde interactúan las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe. La subducción de la placa de Nazca frente al Pacífico y la actividad de distintas fallas geológicas contribuyen a la generación de sismos en el territorio nacional. FOTO DE NOÉ YACTAYO

El piedemonte de la cordillera Oriental y algunas regiones de los departamentos de Meta, Cundinamarca, Boyacá y Tolima también pueden registrar movimientos telúricos de distinta profundidad y magnitud.

Esta distribución explica por qué un sismo puede sentirse en ciudades alejadas del epicentro y, al mismo tiempo, pasar desapercibido en otras localidades más próximas.

El Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas más activas

El llamado Nido Sísmico de Bucaramanga es uno de los fenómenos que más interés despierta entre los especialistas. Se trata de una concentración de actividad sísmica ubicada en el departamento de Santander.

Una característica particular de esta región es la elevada frecuencia de sismos, muchos de ellos de magnitudes pequeñas que no son percibidos por la población.

El Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado en el departamento de Santander, concentra una elevada frecuencia de movimientos telúricos a diferentes profundidades. Esta zona es objeto de monitoreo permanente por parte del Servicio Geológico Colombiano. FOTO DE NOÉ YACTAYO

El monitoreo de esta zona permite a los investigadores estudiar la profundidad, frecuencia y distribución de los eventos para comprender mejor la dinámica sísmica del territorio colombiano.

Las fallas geológicas que explican parte de los terremotos en Colombia

Colombia cuenta con numerosos sistemas de fallas geológicas. Entre las estructuras más conocidas se encuentran la falla de Bucaramanga-Santa Marta, la falla de Romeral, la falla de Algeciras y otros sistemas asociados con la deformación de los Andes.

Estas estructuras permiten que la energía acumulada en la corteza terrestre se libere mediante movimientos sísmicos.

Mapa de algunas de las principales fallas y estructuras geológicas relacionadas con la actividad sísmica de Colombia, entre ellas los sistemas Bucaramanga-Santa Marta, Romeral y Algeciras, además de las fallas del piedemonte oriental y la zona de subducción del Pacífico. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Sin embargo, no todos los terremotos registrados en Colombia pueden atribuirse directamente a una única falla. La actividad sísmica responde a una configuración tectónica mucho más amplia y compleja.

Los terremotos que marcaron la historia sísmica de Colombia

Colombia tiene un amplio historial de terremotos destructivos. Uno de los antecedentes más recordados es el terremoto de Popayán de 1983, que provocó graves daños en la ciudad y dejó importantes consecuencias para su población.

Otro de los episodios más devastadores ocurrió en 1999, cuando un terremoto afectó al Eje Cafetero, especialmente a Armenia y otras localidades de la región.

También destacan los terremotos de Tumaco de 1906, uno de los mayores eventos registrados en la historia sísmica de Colombia, y otros movimientos ocurridos a lo largo del territorio andino.

Estos acontecimientos han permitido fortalecer las investigaciones sobre amenaza sísmica y la preparación de las ciudades frente a futuros terremotos.

El terremoto de El Calvario que sacudió Colombia en 2023

El 17 de agosto de 2023, Colombia registró un terremoto de magnitud 6,1 con epicentro cerca de El Calvario, Meta. El evento ocurrió a las 12:04 p. m. y tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros.

El movimiento fue sentido en diferentes departamentos del país y posteriormente se registró una secuencia de réplicas. Hasta las 2:00 p. m. de ese mismo día, el SGC había reportado más de 20 réplicas, con magnitudes entre 2,0 y 5,6.

La secuencia continuó durante las horas siguientes. Para las 6:00 p. m. del 18 de agosto de 2023, el SGC había localizado 180 sismos asociados con la secuencia, con magnitudes entre 0,7 y 6,1 y profundidades inferiores a 20 kilómetros.

Este antecedente resulta especialmente útil para comprender la actividad sísmica del centro del país, aunque debe mantenerse separado de las actualizaciones correspondientes al 17 de agosto de 2026.

Así monitorea el SGC los terremotos en Colombia

La Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) es la encargada de observar, monitorear, investigar y evaluar la actividad sísmica del país de manera continua. El SGC utiliza los datos obtenidos por su red para localizar los eventos y determinar sus principales parámetros.

Entre los datos que se calculan después de un movimiento se encuentran la hora de origen, magnitud, profundidad y localización del epicentro.

El SGC también utiliza la información recopilada para estudiar la amenaza sísmica y proporcionar información a las entidades encargadas de la gestión del riesgo.

Magnitud, profundidad e intensidad: qué significa cada dato

Cuando ocurre un terremoto, el reporte oficial suele incluir varios parámetros que pueden resultar confusos para el lector.

La magnitud describe el tamaño del terremoto en su origen. La profundidad indica qué tan lejos de la superficie se encuentra el punto donde comenzó la ruptura.

La intensidad, en cambio, se refiere a los efectos y a la forma en que el movimiento es percibido en un lugar determinado. El SGC utiliza la Escala Macrosísmica Europea EMS-98 para evaluar estos efectos a partir de los reportes obtenidos.

Por eso, un terremoto puede tener una única magnitud, pero presentar diferentes niveles de intensidad dependiendo de la localidad.

¿Por qué un terremoto puede sentirse en varias ciudades?

Las ondas sísmicas se propagan desde el punto donde se produce la ruptura y pueden recorrer grandes distancias.

La magnitud del evento, su profundidad, la distancia respecto del epicentro y las características geológicas del terreno influyen en la manera en que se percibe el movimiento.

Por ejemplo, un sismo superficial puede generar una sacudida importante en zonas cercanas al epicentro, mientras que uno más profundo puede sentirse en una región mucho más amplia sin necesariamente producir los mismos efectos en superficie.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

La preparación es una de las principales herramientas para reducir los riesgos asociados con los terremotos.

Antes de un sismo

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, botiquín y artículos básicos.

Elabora un plan familiar y establece puntos de encuentro.

Asegura muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Identifica los lugares seguros dentro de tu vivienda, oficina o centro educativo.

Revisa las rutas de evacuación y conoce las salidas disponibles.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Durante un sismo

La recomendación principal es agacharse, cubrirse y sujetarse.

Si estás dentro de un inmueble, busca protección debajo de una mesa resistente y protege la cabeza y el cuello. Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer.

No corras hacia la salida mientras continúa el movimiento y evita utilizar ascensores.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables y otros elementos que puedan desprenderse. Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo hasta que termine la sacudida.

Después de un sismo

Comprueba si hay personas heridas y revisa los posibles daños únicamente cuando sea seguro hacerlo.

Presta atención a fugas de gas, daños eléctricos o problemas estructurales. Evita ingresar a edificios afectados hasta que sean revisados y considerados seguros por las autoridades.

Mantente informado mediante los canales oficiales del SGC y de las entidades de gestión del riesgo.

La recomendación durante un terremoto es aplicar la técnica “agáchate, cúbrete y sujétate”: proteger la cabeza y el cuello, refugiarse bajo una mesa resistente y mantenerse allí hasta que termine el movimiento. FOTO DE USGS

Los terremotos no se pueden predecir

La ciencia no cuenta actualmente con un método que permita establecer con precisión la fecha, hora, ubicación y magnitud de un terremoto.

El monitoreo sísmico permite detectar los movimientos una vez que comienzan, localizar sus epicentros y analizar sus características, pero no anticipar un terremoto concreto con días u horas de anticipación.

Por ello, la información proporcionada por el SGC debe entenderse como una herramienta para conocer la actividad sísmica registrada y mejorar la preparación frente a este tipo de fenómenos.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Colombia

¿Qué institución registra los sismos en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano, a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia, realiza el monitoreo de la actividad sísmica del territorio nacional.

¿Dónde puedo consultar los últimos sismos?

El SGC dispone de un visor oficial de sismos donde se puede consultar la actividad sísmica registrada en Colombia.

¿Qué es el epicentro de un terremoto?

Es el punto situado en la superficie terrestre directamente sobre el lugar donde comenzó la ruptura que originó el sismo en el interior de la Tierra.

¿Qué diferencia existe entre magnitud e intensidad?

La magnitud mide el tamaño del terremoto en su origen, mientras que la intensidad describe los efectos y la forma en que el movimiento es percibido en un determinado lugar.

¿Qué es una réplica?

Es un sismo que ocurre después de un terremoto principal en la misma región o en sus alrededores. Las réplicas pueden producirse durante días, semanas o incluso meses después de un evento importante. El SGC ha documentado este comportamiento en secuencias sísmicas como la de El Calvario de 2023.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La actividad sísmica está relacionada con la compleja interacción de placas tectónicas y con los numerosos sistemas de fallas presentes en el territorio colombiano.