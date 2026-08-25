El Fútbol Club Motagua de Honduras y el Club Social y Deportivo Municipal de Guatemala se verán las caras este martes 25 de agosto desde las 8:30 pm (Tiempo del Centro de México) / 10:30 pm ET / 7:30 pm PT en el Estadio Manuel Felipe Carrera de la Ciudad de Guatemala en partido válido por la fase de grupos (Grupo D) de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. El Ciclón Azul puede asegurar su cuarta clasificación consecutiva a los cuartos de final del certamen, mientras que los Rojos buscarán avanzar por primera vez desde la fase de grupos. Si te preguntas a qué hora juega y en qué canal transmiten Motagua vs. Municipal, aquí tienes los detalles clave para no perderte ni un segundo de este partidazo.

Conoce los horarios por país para ver el partido CSD Municipal vs. Motagua EN VIVO por Copa Centroamericana 2026 este martes 25 de agosto. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juega Motagua vs. Municipal por la Copa Centroamericana 2026 hoy en USA?

10:30 p.m. - Hora del Este (ET)

9:30 p.m. - Hora del Centro (CT)

8:30 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

7:30 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega Motagua vs. Municipal por la Copa Centroamericana 2026 en Latinoamérica?

El enfrentamiento Motagua vs. Municipal está programado para comenzar a partir de las 8:30 pm (Tiempo del Centro) / 10:30 pm ET. Aquí te compartimos los horarios en diferentes países del mundo para seguir el partido válido por la fase de grupos por el Grupo D de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 desde el Estadio Manuel Felipe Carrera de la Ciudad de Guatemala, Guatemala:

España - 4:30 am del día siguiente

Argentina - 11:30 pm

Brasil - 11:30 pm

Paraguay - 11:30 pm

Uruguay - 11:30 pm

República Dominicana - 10:30 pm

Puerto Rico - 10:30 pm

Bolivia - 10:30 pm

Chile - 10:30 pm

Venezuela - 10:30 pm

Colombia - 9:30 pm

Ecuador - 9:30 pm

Perú - 9:30 pm

¿Qué canales transmiten Motagua vs. Municipal por TV y streaming desde Estados Unidos?

El Motagua vs. Municipal podrá verse en Estados Unidos a través de los canales / streaming de Paramount+, CBS Sports Golazo.

¿Cómo ver el partido en Motagua vs. Municipal por TV y streaming desde México?

El partido Motagua vs. Municipal será transmitido en México por los canales / streaming del canal oficial de CONCACAF en YouTube y la app CONCACAF GO.

TEGUCIGALPA (HONDURAS), 06/08/2026.- Cobertura oficial de ESPN (Disney Plus Premium) EN VIVO ONLINE para ver el partido Motagua vs. FAS hoy por la segunda jornada del grupo D de la Copa Centroamericana 2026 en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés de Tegucigalpa. FOTO DE @TheChampions / Concacaf.com

¿Dónde ver el partido en Motagua vs. Municipal por TV y streaming desde Argentina?

El partido Motagua vs. Municipal será transmitido en Argentina por los canales / streaming de Disney Plus Premium.

¿Dónde ver el partido en Motagua vs. Municipal por TV y streaming desde Guatemala?

El partido Motagua vs. Municipal será transmitido en Guatemala por los canales / streaming de Disney Plus Premium Norte.

¿Dónde ver el partido en Motagua vs. Municipal por TV y streaming desde Honduras?

El partido Motagua vs. Municipal será transmitido en Honduras por los canales / streaming de Disney Plus Premium Norte.

¿Qué canales transmiten el partido en Motagua vs. Municipal por TV y streaming desde España?

El partido Motagua vs. Municipal será transmitido en España por los canales / streaming del canal oficial de CONCACAF en YouTube y la app CONCACAF GO.