Cruz Azul y Tigres UANL medirán fuerzas este sábado 7 de noviembre de 2026 en el marco de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El compromiso reúne a dos de las plantillas más importantes del fútbol mexicano, aunque inmersas en contextos diametralmente opuestos dentro de la clasificación general. Mientras La Máquina busca afianzarse en la parte alta para asegurar ventaja en la Liguilla, los auriazules encaran el cierre de la fase regular sin margen de error. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales que van a transmitir el partido Cruz Azul vs. Tigres UANL en un choque que acapara la atención de la extensa afición que sigue fielmente cada fecha del balompié mexicano desde Estados Unidos y varias partes del mundo.

La escuadra cementera llega en un momento futbolístico dulce, ubicada en el tercer peldaño de la tabla con 29 unidades y peleando palmo a palmo el liderato del torneo. Con un balance de cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos —la más reciente un sólido 2-1 sobre León—, el equipo marcha enrachado y con la contundencia ofensiva a punto. El objetivo del cuerpo técnico pasa por sumar tres puntos clave en casa para amarrar la siembra directa antes de los cuartos de final.

En la acera opuesta, Tigres UANL atraviesa una campaña compleja posicionado en la decimoquinta casilla con apenas 15 puntos en su cosecha. Prácticamente sin opciones de acceder a la fase final, la escuadra auriazul aprovechará el choque para refrescar su alineación con elementos jóvenes y saldar los 234 minutos restantes de la regla de menores. Pese al panorama gris, el orgullo institucional empuja a los regiomontanos a buscar un triunfo que frene la hegemonía reciente de su rival.

Tigres UANL recibe a Cruz Azul en el Estadio Universitario, encuentro transmitido en vivo por la señal abierta de TV Azteca 7 por la Jornada 16 del Apertura 2026. | Crédito: ligamx.net / Composición Mag

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Tigres UANL por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento entre Cruz Azul y Tigres UANL por la Fecha 16 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Argentina: 22:00 horas.

22:00 horas. Chile: 21:00 horas.

21:00 horas. Ecuador: 20:00 horas.

20:00 horas. España: 02:00 horas del 08/11.

02:00 horas del 08/11. Estados Unidos: 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT, 5:00 pm PT.

8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT, 5:00 pm PT. México: 19:00 horas (CDMX).

19:00 horas (CDMX). Colombia: 20:00 horas.

20:00 horas. Paraguay: 22:00 horas.

22:00 horas. Perú: 20:00 horas.

20:00 horas. Uruguay: 22:00 horas.

22:00 horas. Venezuela: 21:00 horas.

¿En qué canal transmiten Cruz Azul vs. Tigres UANL EN VIVO por el Apertura 2026 de la Liga MX?

La Máquina y los Auriazules salen al ruedo este sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario de Nuevo León por la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. No te pierdas el partido Cruz Azul vs. Tigres UANL EN VIVO en TV abierta, canales de paga y streaming. Aquí te dejo con la guía completa para que puedas verlo desde diferentes partes del mundo.

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX Mexico, FOX One

Puerto Rico: Telemundo, UNIVERSO, NAICOM

Estados Unidos: fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, Estrella TV, FOX One

Tigres UANL recibirá a Cruz Azul por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX en la señal en vivo de FOX Sports para televisión por suscripción y streaming. | Crédito: Club de Fútbol Cruz Azul / Facebook / Composición Depor

Posibles formaciones del Cruz Azul vs. Tigres UANL por el Apertura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul: Kevin Mier (o Andrés Gudiño); Rodolfo González, Amaury García, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete, Omar Campos; Agustín Palavecino, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Andrés Montaño; Gabriel Fernández.

Kevin Mier (o Andrés Gudiño); Rodolfo González, Amaury García, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete, Omar Campos; Agustín Palavecino, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Andrés Montaño; Gabriel Fernández. Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Jaidyn Contreras, Vladimir Loroña, Rafael Guerrero, Mauro Lainez; Henrique Simeone, César Araújo, Fernando Gorriarán; Juan Brunetta, Emiliano Gómez, Guillermo Martínez.