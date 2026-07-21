Cruz Azul, actual monarca del fútbol mexicano, recibe al Puebla en uno de los cruces más atractivos de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos conjuntos llegan con el impulso anímico de haber ganado sus respectivos partidos inaugurales, por lo que el liderato temprano del certamen está en juego. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales que van a transmitir el partido Cruz Azul vs. Puebla en un choque que acapara la atención de la extensa afición que sigue fielmente cada fecha del balompié mexicano desde Estados Unidos y varias partes del mundo.

Bajo la dirección táctica de Joel Huiqui, el equipo celeste mantendrá su apuesta por un fútbol vertical y una línea defensiva compacta que reduzca los espacios en su propia área. Como contraparte, la escuadra camotera buscará sorprender al campeón vigente explotando la velocidad por las bandas mediante transiciones rápidas, además de poblar el mediocampo para asfixiar la salida del balón desde el fondo.

Para asegurar la victoria en casa, La Máquina respaldará su estructura en figuras comprobadas como Gabriel Fernández, Carlos Rotondi, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Erik Lira y Charly Rodríguez. En la otra trinchera, Los Franjiazules intentará dar el golpe de autoridad como visitante apoyándose en el desequilibrio de jugadores como Kevin Velasco, Ignacio Puch, Óscar Villa, Juan Pablo Vargas, Emiliano Gómez y Alberto Herrera.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Puebla hoy por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento entre Cruz Azul y Puebla, por los Fecha 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Argentina: 22:00 horas.

22:00 horas. Chile: 21:00 horas.

21:00 horas. Ecuador: 20:00 horas.

20:00 horas. España: 03:00 horas del 22/07.

03:00 horas del 22/07. Estados Unidos: 9:00 pm ET, 8:00 pm CT, 7:00 pm MT, 6:00 pm PT.

9:00 pm ET, 8:00 pm CT, 7:00 pm MT, 6:00 pm PT. México: 19:00 horas (CDMX).

19:00 horas (CDMX). Colombia: 20:00 horas.

20:00 horas. Paraguay: 22:00 horas.

22:00 horas. Perú: 20:00 horas.

20:00 horas. Uruguay: 22:00 horas.

22:00 horas. Venezuela: 21:00 horas.

¿En qué canal transmiten Cruz Azul vs. Puebla EN VIVO por el Apertura 2026 de la Liga MX?

La Máquina y Los Franjiazules salen al ruedo este martes 21 de julio en el Estadio Corregidora de Querétaro por la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. No te pierdas el partido Cruz Azul vs. Puebla EN VIVO en TV abierta, canales de paga y streaming. Aquí te dejo con la guía completa para que puedas verlo desde diferentes partes del mundo.

México: ViX, Layvtime

Puerto Rico: ViX

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX

Posibles formaciones del Cruz Azul vs. Puebla por el Apertura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul: Kevin Mier; Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Ángel Jeremy Márquez, Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi; Christian Ebere.

Kevin Mier; Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Ángel Jeremy Márquez, Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi; Christian Ebere. Club Puebla: Ricardo Gutiérrez; Iker Moreno, Juan Pablo Vargas, Facundo Ezequiel Almada, Fernando Monárrez Ochoa; Alonso Ramírez, Alberto Herrera Rodríguez, Alejandro Organista Orozco, Kevin Velasco; Ignacio Maestro Puch, Emiliano Gómez.