Luego de la victoria por 6-1 en la altura del Cusco, el equipo de Horacio Melgarejo buscará cuidar los cinco goles de diferencia en Río de Janeiro para conseguir la clasificación a la siguiente instancia. Cienciano visita a Botafogo por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El juego se realizará hoy, jueves 20 de agosto, desde las 7:30 p.m. de Perú y Colombia (8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT), en el Estadio Olímpico Nilton Santos . Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto los horarios por región, canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online, según el país donde te encuentres.

DirecTV y DGO transmiten el partido de vuelta de octavos de final entre Cienciano vs. Botafogo EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juega Botafogo vs. Cienciano EN VIVO HOY 20 de agosto?

Cienciano visita a Botafogo este jueves 20 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro, y comienza a las 7:30 p. m. en Perú.

País / zona Hora del partido Perú 7:30 p. m. Colombia 7:30 p. m. Ecuador 7:30 p. m. Panamá 7:30 p. m. México 6:30 p. m. Costa Rica 6:30 p. m. Guatemala 6:30 p. m. Honduras 6:30 p. m. El Salvador 6:30 p. m. Bolivia 8:30 p. m. Venezuela 8:30 p. m. Chile 8:30 p. m. Paraguay 9:30 p. m. Argentina 9:30 p. m. Uruguay 9:30 p. m. Brasil 9:30 p. m. España 2:30 a. m. del viernes 21

¿En qué canal transmite Botafogo vs. Cienciano EN VIVO y EN DIRECTO el partido por Copa Sudamericana?

En Perú, el partido entre Botafogo vs. Cienciano podrá seguirse por ESPN 3, mientras que la transmisión vía streaming estará disponible en Disney+ Premium. La señal también estará disponible para distintos países de Sudamérica a través de las plataformas de ESPN y Disney+.

Para los países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, la transmisión del duelo estará a cargo de ESPN, con sus diferentes señales regionales, y Disney+ Premium ofrecerá el partido vía streaming. En Brasil, los derechos corresponden a Paramount+, plataforma que transmitirá el encuentro entre Botafogo y Cienciano.

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el partido por beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español. La señal también estará disponible mediante beIN SPORTS CONNECT, mientras que fuboTV aparece como una de las alternativas de streaming para acceder a la transmisión.

Para Canadá, el encuentro podrá verse a través de beIN SPORTS Canada, además de las opciones digitales de beIN SPORTS CONNECT, fuboTV y Fanatiz.

País o región Canal / señal Streaming Perú ESPN 3 Disney+ Premium Argentina ESPN Disney+ Premium Bolivia ESPN Disney+ Premium Chile ESPN Disney+ Premium Colombia ESPN Disney+ Premium Ecuador ESPN Disney+ Premium Paraguay ESPN Disney+ Premium Uruguay ESPN Disney+ Premium Venezuela ESPN Disney+ Premium Brasil — Paramount+ México — Disney+ Premium Estados Unidos (ET) beIN SPORTS / beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT / fuboTV Estados Unidos (CT) beIN SPORTS / beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT / fuboTV Estados Unidos (MT) beIN SPORTS / beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT / fuboTV Estados Unidos (PT) beIN SPORTS / beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT / fuboTV Canadá beIN SPORTS Canada beIN SPORTS CONNECT / fuboTV / Fanatiz España — — Italia — — Alemania Sportdigital FUSSBALL* — Francia — —

Alineaciones probables de Botafogo vs. Cienciano

Alineación de Botafogo: Warleson, Ponte, Ferraresi, Justino, Marçal, Huguinho, Medina, Danilo, Montoro, Martins y Kadir.

Alineación de Cienciano: Ítalo Espinoza, Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Martinich, Gerson Barreto, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Juan Romagnoli, Neri Bandiera y Matías Succar.