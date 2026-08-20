Cienciano y Botafogo protagonizarán este jueves 20 de agosto uno de los partidos más esperados de los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Ambas escuadras se verán las caras en el Estádio Olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro (Brasil) y el enfrentamiento se podrá ver a través de la señal de DIRECTV en televisión y su plataforma streaming DGO. El Papá, bajo las órdenes de Horacio Melgarejo, intentarán dar el golpe tras su aplastante triunfo 6-1 en la ida ante el Fogão, que se quedó sin su entrenador Franclim Carvalho a pocas horas del encuentro y buscará revertir el marcador adverso apoyado por su afición en lo que se espera sea un lleno total.

Conoce los canales de TV que transmiten Cienciano vs. Botafogo EN VIVO, este jueves 20 de agosto, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Cienciano vs. Botafogo por los 8avos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Los abonados de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir todas las incidencias del compromiso entre Cienciano y Botafogo correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026.

La transmisión estará disponible a través de los siguientes canales:

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

Además del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas y el mejor resumen de la jornada mundialista.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Cienciano vs. Botafogo?

También podrás seguir el partido mediante DIRECTV GO (DGO), la plataforma oficial de streaming de DIRECTV que transmite los principales encuentros de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026.

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Dispositivos compatibles con DGO

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Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido Botafogo vs. Cienciano EN VIVO y EN DIRECTO por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Cienciano vs. Botafogo?

La señal de DSports estará disponible para los suscriptores de DIRECTV en la mayor parte de Sudamérica.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Cienciano vs. Botafogo por los 8avos de final de la Sudamericana 2026

Partido: Cienciano vs. Botafogo, por la vuelta de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026.

Cienciano vs. Botafogo, por la vuelta de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026. Fecha: Jueves, 20 de agosto de 2026

Jueves, 20 de agosto de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Lugar: Estádio Olímpico Nilton Santos

Estádio Olímpico Nilton Santos Ciudad: Rio de Janeiro (Brasil)

Horario en el mundo:

Ecuador, Colombia y Perú: 7:30 p.m.

Estados Unidos: 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT

Bolivia, Venezuela y Chile: 8:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. del día siguiente

Cienciano del Cusco avanzó a esta instancia tras clasificar segundo en el Grupo B y superar los playoffs. El ‘Papá’ dio un golpe histórico en el partido de ida de los octavos de final al golear por 6-1 a Botafogo de Brasil en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El Fogão, por su parte, clasificó como líder indiscutible del Grupo E con 16 puntos, mostrando un gran nivel y terminando invicto en esa etapa superando a rivales como Caracas FC, Racing Club e Independiente Petrolero.

Cienciano y Botafogo protagonizarán un partido de pronóstico reservado por el pase a los cuartos de final de la Sudamericana 2026. El ganador de este cruce se enfrentará al Montevideo City de Uruguay. Sigue toda la cobertura del torneo por DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO y DGO ONLINE.

DSports, vía DIRECTV y DGO, transmitirá el Cienciano vs. Botafogo. (Video: Cienciano)