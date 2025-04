Este domingo 13 de abril, Real Madrid enfrentará a Alavés desde el Estadio de Mendizorroza, por la Jornada 31 de LaLiga de España 2024-25. ¿A qué hora juegan desde Estados Unidos, España y México? Aquí te dejo con los horarios en estos países, para que puedas ver el enfrentamiento minuto a minuto . De momento los merengues son segundos con 63 puntos, a 4 del líder Barcelona, mientras que Alavés está dos puntos por encima de la zona de descenso, por lo que sería clave un triunfo en casa esta fecha.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Alavés EN VIVO desde México?

Si te encuentras en México, no te pierdas el partido de Real Madrid vs. Alavés a partir de las 8:15 a.m. Tiempo Centro de México. Recordemos que los merengues vienen de caer en casa 1-2 ante Valencia en la última jornada y de perder a mitad de semana 3-0 ante Arsenal en la ida de cuartos de final de Champions League.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Alavés EN DIRECTO desde España?

Para todos aquellos que viven en España, podrán seguir el partido de Real Madrid vs. Alavés a partir de las 4:15 p.m. (horario peninsular), este domingo 13 de abril, en lo que será la Jornada 31 de LaLiga 2024-25, donde los merengues necesitan de 3 puntos con urgencia.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Alavés EN VIVO desde Estados Unidos?

Sigue la transmisión del partido de Real Madrid vs. Alavés desde los Estados Unidos a partir de las 10:15 a.m. ET / 9:15 a.m. CT / 8:15 a.m. MT / 7:15 a.m. PT, para que puedas seguirlo en ciudades importantes como Florida, California, New York, Texas, entre otros, donde hay gran cantidad de aficionados merengues.

Real Madrid vs. Alavés por la Jornada 31 de LaLiga: datos del partido

Horario : 16:15 horas de Madrid, España

: 16:15 horas de Madrid, España Fecha : domingo 13 de abril de 2025

: domingo 13 de abril de 2025 TV : DirecTV Sports (DSports) y DirecTV Go (DGO)

: DirecTV Sports (DSports) y DirecTV Go (DGO) Lugar: Estadio de Mendizorroza