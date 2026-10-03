Natalia Silva y Wang Cong se enfrentan este sábado 3 de octubre por el campeonato vacante de peso mosca femenino de la UFC, en el combate estelar de UFC 332 desde el Delta Center de Salt Lake City, Utah. La brasileña, que llega con una racha de 14 victorias consecutivas, buscará conquistar el primer cinturón de su carrera en la organización frente a la representante china, quien tendrá su primera oportunidad por un título de la compañía.

La cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m. ET y tendrá como combate coestelar el enfrentamiento entre Deiveson Figueiredo y Payton Talbott. Las preliminares arrancarán a las 6:00 p. m. ET, mientras que las primeras preliminares están programadas para las 4:00 p. m. ET. La jornada podrá seguirse en Estados Unidos mediante Paramount+, y la cartelera principal también será transmitida por CBS, en una emisión simultánea que comenzará a las 7:30 p. m. ET, después del fútbol americano universitario.

En Latinoamérica, Paramount+ será la plataforma para seguir UFC 332 en los mercados incluidos en el acuerdo de transmisión de la UFC. La cobertura contempla países como México, Perú, Colombia, Argentina, Chile y Brasil, entre otros. Los horarios cambian según la zona: la cartelera principal comenzará a las 6:00 p. m. en México, a las 7:00 p. m. en Perú y Colombia, y a las 9:00 p. m. en Argentina, Chile y Brasil. La disponibilidad de cada bloque puede variar según el país y la programación local.

Los aficionados de Canadá también tendrán opciones en televisión y streaming, mientras que en España, Reino Unido e Irlanda la transmisión se ajusta a la programación europea y a los servicios con derechos en cada territorio.

¿En qué canal transmite UFC 332: Silva vs. Wang?

País o territorio Primeras preliminares Preliminares Cartelera principal Canal / streaming Estados Unidos (ET) 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Paramount+ / CBS (principal) Estados Unidos (PT) 1:00 p. m. 3:00 p. m. 5:00 p. m. Paramount+ / CBS (principal) Canadá (ET) 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. UFC Fight Pass (primeras); Citytv, Sportsnet+ y TVA Sports Direct Canadá (PT) 1:00 p. m. 3:00 p. m. 5:00 p. m. UFC Fight Pass (primeras); Citytv, Sportsnet+ y TVA Sports Direct México (centro) 2:00 p. m. 4:00 p. m. 6:00 p. m. Paramount+ Guatemala 2:00 p. m. 4:00 p. m. 6:00 p. m. Paramount+ Belice 2:00 p. m. 4:00 p. m. 6:00 p. m. UFC Fight Pass: consultar disponibilidad El Salvador 2:00 p. m. 4:00 p. m. 6:00 p. m. Paramount+ Honduras 2:00 p. m. 4:00 p. m. 6:00 p. m. Paramount+ Nicaragua 2:00 p. m. 4:00 p. m. 6:00 p. m. Paramount+ Costa Rica 2:00 p. m. 4:00 p. m. 6:00 p. m. Paramount+ Panamá 3:00 p. m. 5:00 p. m. 7:00 p. m. Paramount+ Colombia 3:00 p. m. 5:00 p. m. 7:00 p. m. Paramount+ Perú 3:00 p. m. 5:00 p. m. 7:00 p. m. Paramount+ Ecuador continental 3:00 p. m. 5:00 p. m. 7:00 p. m. Paramount+ Jamaica 3:00 p. m. 5:00 p. m. 7:00 p. m. Consultar disponibilidad local Cuba 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Consultar disponibilidad local República Dominicana 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Paramount+ Puerto Rico 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Consultar disponibilidad local Haití 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Consultar disponibilidad local Venezuela 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Paramount+ Bolivia 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Paramount+ Guyana 4:00 p. m. 6:00 p. m. 8:00 p. m. Consultar disponibilidad local Argentina 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. Paramount+ Chile continental 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. Paramount+ Paraguay 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. Paramount+ Uruguay 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. Paramount+ Surinam 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. Consultar disponibilidad local Brasil (Brasilia) 5:00 p. m. 7:00 p. m. 9:00 p. m. Paramount+ España 10:00 p. m. (sábado 3) 12:00 a. m. (domingo 4) 2:00 a. m. (domingo 4) UFC Fight Pass (primeras); HBO Max / Eurosport Reino Unido 9:00 p. m. (sábado 3) 11:00 p. m. (sábado 3) 1:00 a. m. (domingo 4) UFC Fight Pass (primeras); TNT Sports / TNT Sports Box Office Irlanda 9:00 p. m. (sábado 3) 11:00 p. m. (sábado 3) 1:00 a. m. (domingo 4) UFC Fight Pass (primeras); TNT Sports / TNT Sports Box Office