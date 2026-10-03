SALT LAKE CITY, UTAH (ESTADOS UNIDOS), 03/10/2026.- Lista de horarios y canales TV para ver la pelea estelar del UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong hoy en el Delta Center de Salt Lake City, Utah. FOTO DE UFC.COM
SALT LAKE CITY, UTAH (ESTADOS UNIDOS), 03/10/2026.- Lista de horarios y canales TV para ver la pelea estelar del UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong hoy en el Delta Center de Salt Lake City, Utah. FOTO DE UFC.COM
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Natalia Silva y Wang Cong se enfrentan este sábado 3 de octubre por el campeonato vacante de peso mosca femenino de la UFC, en el combate estelar de UFC 332 desde el Delta Center de Salt Lake City, Utah. La brasileña, que llega con una racha de 14 victorias consecutivas, buscará conquistar el primer cinturón de su carrera en la organización frente a la representante china, quien tendrá su primera oportunidad por un título de la compañía.

La cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m. ET y tendrá como combate coestelar el enfrentamiento entre Deiveson Figueiredo y Payton Talbott. Las preliminares arrancarán a las 6:00 p. m. ET, mientras que las primeras preliminares están programadas para las 4:00 p. m. ET. La jornada podrá seguirse en Estados Unidos mediante Paramount+, y la cartelera principal también será transmitida por CBS, en una emisión simultánea que comenzará a las 7:30 p. m. ET, después del fútbol americano universitario.

En Latinoamérica, Paramount+ será la plataforma para seguir UFC 332 en los mercados incluidos en el acuerdo de transmisión de la UFC. La cobertura contempla países como México, Perú, Colombia, Argentina, Chile y Brasil, entre otros. Los horarios cambian según la zona: la cartelera principal comenzará a las 6:00 p. m. en México, a las 7:00 p. m. en Perú y Colombia, y a las 9:00 p. m. en Argentina, Chile y Brasil. La disponibilidad de cada bloque puede variar según el país y la programación local.

Los aficionados de Canadá también tendrán opciones en televisión y streaming, mientras que en España, Reino Unido e Irlanda la transmisión se ajusta a la programación europea y a los servicios con derechos en cada territorio.

¿En qué canal transmite UFC 332: Silva vs. Wang?

País o territorioPrimeras preliminaresPreliminaresCartelera principalCanal / streaming
Estados Unidos (ET)4:00 p. m.6:00 p. m.8:00 p. m.Paramount+ / CBS (principal)
Estados Unidos (PT)1:00 p. m.3:00 p. m.5:00 p. m.Paramount+ / CBS (principal)
Canadá (ET)4:00 p. m.6:00 p. m.8:00 p. m.UFC Fight Pass (primeras); Citytv, Sportsnet+ y TVA Sports Direct
Canadá (PT)1:00 p. m.3:00 p. m.5:00 p. m.UFC Fight Pass (primeras); Citytv, Sportsnet+ y TVA Sports Direct
México (centro)2:00 p. m.4:00 p. m.6:00 p. m.Paramount+
Guatemala2:00 p. m.4:00 p. m.6:00 p. m.Paramount+
Belice2:00 p. m.4:00 p. m.6:00 p. m.UFC Fight Pass: consultar disponibilidad
El Salvador2:00 p. m.4:00 p. m.6:00 p. m.Paramount+
Honduras2:00 p. m.4:00 p. m.6:00 p. m.Paramount+
Nicaragua2:00 p. m.4:00 p. m.6:00 p. m.Paramount+
Costa Rica2:00 p. m.4:00 p. m.6:00 p. m.Paramount+
Panamá3:00 p. m.5:00 p. m.7:00 p. m.Paramount+
Colombia3:00 p. m.5:00 p. m.7:00 p. m.Paramount+
Perú3:00 p. m.5:00 p. m.7:00 p. m.Paramount+
Ecuador continental3:00 p. m.5:00 p. m.7:00 p. m.Paramount+
Jamaica3:00 p. m.5:00 p. m.7:00 p. m.Consultar disponibilidad local
Cuba4:00 p. m.6:00 p. m.8:00 p. m.Consultar disponibilidad local
República Dominicana4:00 p. m.6:00 p. m.8:00 p. m.Paramount+
Puerto Rico4:00 p. m.6:00 p. m.8:00 p. m.Consultar disponibilidad local
Haití4:00 p. m.6:00 p. m.8:00 p. m.Consultar disponibilidad local
Venezuela4:00 p. m.6:00 p. m.8:00 p. m.Paramount+
Bolivia4:00 p. m.6:00 p. m.8:00 p. m.Paramount+
Guyana4:00 p. m.6:00 p. m.8:00 p. m.Consultar disponibilidad local
Argentina5:00 p. m.7:00 p. m.9:00 p. m.Paramount+
Chile continental5:00 p. m.7:00 p. m.9:00 p. m.Paramount+
Paraguay5:00 p. m.7:00 p. m.9:00 p. m.Paramount+
Uruguay5:00 p. m.7:00 p. m.9:00 p. m.Paramount+
Surinam5:00 p. m.7:00 p. m.9:00 p. m.Consultar disponibilidad local
Brasil (Brasilia)5:00 p. m.7:00 p. m.9:00 p. m.Paramount+
España10:00 p. m. (sábado 3)12:00 a. m. (domingo 4)2:00 a. m. (domingo 4)UFC Fight Pass (primeras); HBO Max / Eurosport
Reino Unido9:00 p. m. (sábado 3)11:00 p. m. (sábado 3)1:00 a. m. (domingo 4)UFC Fight Pass (primeras); TNT Sports / TNT Sports Box Office
Irlanda9:00 p. m. (sábado 3)11:00 p. m. (sábado 3)1:00 a. m. (domingo 4)UFC Fight Pass (primeras); TNT Sports / TNT Sports Box Office
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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