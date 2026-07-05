Sigue las emociones de la Fórmula 1. Hoy se realizará el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 en el histórico circuito de Silverstone. Antonelli, Leclerc y Hamilton quedaron primeros en la clasificación. ‘Checo’ Pérez no tuvo tanta suerte y sufrió en el circuito. El mexicano reconoció que aún tienen que trabajar en su auto. A continuación, te dejo con los horarios y canales que van a pasar la transmisión de la competición.

El Gran Premio de Gran Bretaña arrancará con el italiano Kimi Antonelli bajo los reflectores tras conquistar la carrera sprint. Sin embargo, el piloto de Mercedes tendrá un duro desafío en la parrilla de salida dominical, donde quedará bajo el asedio directo de la escudería Ferrari: Charles Leclerc largará desde la segunda posición y Lewis Hamilton completará la primera línea en la tercera plaza.

SILVERSTONE, NORTHAMPTONSHIRE, INGLATERRA, 5/07/2026.- Horarios para ver la carrera de Fórmula 1, el Gran Premio de Gran Bretaña 2026. Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora es el GP de Gran Bretaña 2026?

La carrera del GP de Gran Bretaña 2026 iniciará a partir de las 5:00 p.m. hora local en Reino Unido. Sin embargo, como sabemos que esta carrera será sintonizada a través de diferentes partes del mundo, aquí te dejo con los horarios para seguir este circuito desde diferentes zonas.

Estados Unidos: 10:00 a.m. ET

México: 8:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Perú: 9:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Centroamérica: 8:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

¿Qué canal transmite la carrera del GP de Gran Bretaña 2026 EN VIVO por Fórmula 1?

Si resides en Estados Unidos y deseas seguir EN VIVO el GP de Gran Bretaña 2026, la transmisión estará disponible a través de Apple TV y F1 TV Pro. Para los aficionados en México, la cobertura en directo podrá verse por Izzi TV, Izzi Go, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Pro, además del seguimiento minuto a minuto. En España, la carrera se podrá disfrutar mediante las plataformas DAZN y Movistar+, que ofrecerán la transmisión completa del evento.

Canal TV USA: Apple TV y F1 TV Pro

Canal TV México: Izzi, Sky Sports y F1 TV Pro

Canal TV España: DAZN y Movistar+

Canal TV Latinoamérica: ESPN y Disney Plus Premium