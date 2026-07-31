FC Barcelona enfrentará a Birmingham City este viernes 31 de julio en el St. Andrew’s Stadium, recinto deportivo ubicado en el barrio de Bordesley de Birmingham (Reino Unido), como preparación para la temporada 2026/27. Aquí te comparto la guía de horarios para ver el partido desde países de Latinoamérica como Argentina, México y Estados Unidos, para que no te pierdas este enfrentamiento de dos equipos candidatos al título.
Hora del partido amistoso FC Barcelona vs. Birmingham City por amistoso
El partido FC Barcelona vs. Birmingham City por amistoso EN VIVO está programado para las 8:30 p.m. (horario peninsular español), en lo que será parte de la preparación del plantel culé para la temporada 2026/27.
¿A qué hora empieza FC Barcelona vs. Birmingham City por amistoso EN VIVO desde Latinoamérica?
|PAIS
|HORARIO
|Perú
|1:45 p.m.
|Ecuador
|1:45 p.m.
|Colombia
|1:45 p.m.
|Chile
|2:45 p.m.
|Bolivia
|2:45 p.m.
|Venezuela
|2:45 p.m.
|Argentina
|3:45 p.m.
|Brasil
|3:45 p.m.
|Paraguay
|3:45 p.m.
|Uruguay
|3:45 p.m.
|Reino Unido
|7:45 p.m.
|España
|8:45 p.m.
¿A qué hora se juega FC Barcelona vs. Birmingham City EN VIVO por amistoso desde México?
Mira el encuentro de FC Barcelona vs. Birmingham City EN VIVO por amistoso desde México se jugará a las 12:45 p.m. (Tiempo del Centro de México).
¿A qué hora ver FC Barcelona vs. Birmingham City EN VIVO por amistoso desde Estados Unidos?
Este es el horario del partido FC Barcelona vs. Birmingham City por amistoso desde los Estados Unidos a partir de las 2:45 p.m. ET (Hora del Este). Aquí te dejamos con todas las zonas horarias en USA para que puedas mirar el encuentro.
|FC Barcelona vs. Birmingham City por amistoso: horarios
|Ciudades en Estados Unidos
|2:45 p.m. ET
|Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
|1:45 p.m. CT
|Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama.
|12:45 p.m. MT
|Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
|11:45 a.m. PT
|Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.
¿En qué canal de TV ver FC Barcelona vs. Birmingham City EN VIVO por amistoso?
El canal de transmisión que va a pasar el partido de FC Barcelona vs. Birmingham City EN VIVO será única y exclusivamente Barça Play y YouTube Premium en el canal oficial del equipo culé.
Canales de transmisión FC Barcelona vs. Birmingham City por amistoso EN VIVO en Latinoamérica
|CANAL
|CANAL TV
|Argentina
|Barça Play y YouTube Premium
|Chile
|Barça Play y YouTube Premium
|Colombia
|Barça Play y YouTube Premium
|Ecuador
|Barça Play y YouTube Premium
|Perú
|Barça Play y YouTube Premium
|Paraguay
|Barça Play y YouTube Premium
|Uruguay
|Barça Play y YouTube Premium
|Venezuela
|Barça Play y YouTube Premium