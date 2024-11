UFC 309: Jon Jones vs. Stipe Miocic, se llevará a cabo el sábado 16 de noviembre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos . Las preliminares comenzarán a las 8 p. m. ET (domingo 1 a. m. GMT) y la parte de la cartelera comenzará a las 10 p. m. ET (domingo 3 a. m. GMT). ‘Bones’ hará la primera defensa de su campeonato de peso pesado. A continuación, te presento los horarios por país, Estados Unidos, México, España y países de Latinoamérica.

¿A qué hora es la pelea UFC 309: Jon Jones vs. Stipe Miocic?

PAÍSES HORARIO DEL MAIN EVENT UFC 309 México 9:00 p.m. Estados Unidos 10 p.m. ET / 9 p.m. CT/ 8 p.m. MT / 7:00 p.m. PT España 04:00 a.m., domingo 17 de noviembre Argentina 12:00 am. domingo 17 de noviembre Colombia 10 p.m. Chile 12:00 am. domingo 17 de noviembre Perú 10 p.m. Venezuela 11 p.m. Ecuador 10 p.m. Bolivia 11 p.m. Uruguay 12:00 am. domingo 17 de noviembre Paraguay 12:00 am. domingo 17 de noviembre Costa Rica 9 p.m. Panamá 10 p.m. Honduras 9 p.m. El Salvador 9 p.m.

Cartelera de UFC 309, Jon Jones vs. Stipe Miocic

A continuación, la cartelera principal del evento UFC 309 que se realizará este sábado 16 de noviembre.

Cartelera principal (10 p. m., hora del Este de EE. UU.)

Jon Jones (c) vs. Stipe Miocic, título de peso pesado

Michael Chandler vs. Charles Oliveira, peso ligero

Bo Nickal contra Paul Craig, peso mediano

Viviane Araujo vs Karine Silva, peso mosca femenino

Mauricio Ruffy vs James Llontop. Peso Ligero

Tarjeta preliminar (8 pm ET)

Jonathan Martínez vs. Marcus McGhee, peso gallo

Chris Weidman contra Eryk Anders, peso mediano

Jim Miller vs. Damon Jackson, peso ligero

David Onama contra Lucas Almeida, peso pluma

Tarjeta preliminar anticipada (6 p. m., hora del Este de EE. UU.)

Marcin Tybura contra Jhonata Diniz, peso pesado

Mickey Gall contra Rami Brahimaj, peso welter

Bassil Hafez contra Oban Elliot, peso welter

Verónica Hardy vs. Eduarda Moura, peso mosca femenino