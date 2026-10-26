Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal figuran entre los nombres destacados de la carrera por el Balón de Oro 2026, junto con Lionel Messi, Michael Olise y Ousmane Dembélé, ganador de la edición anterior. El vencedor se conocerá este lunes 26 de octubre durante una ceremonia que se celebrará en el London Palladium de Londres, en el marco del 70.º aniversario del galardón.

La gala comenzará a las 8:00 p. m. GMT, equivalente a las 3:00 p. m. en Perú y Colombia, las 2:00 p. m. en México y las 5:00 p. m. en Argentina, Chile y Brasil. Además del premio masculino, se entregarán el Balón de Oro femenino y otras distinciones que reconocen el rendimiento de futbolistas, porteros, jóvenes talentos, entrenadores y clubes.

Los aficionados podrán seguir la ceremonia por televisión y streaming, según las opciones disponibles en cada territorio. En México, la cobertura anunciada incluye ESPN, izzi y Claro Sports; en Sudamérica, las opciones indicadas incluyen ESPN y Disney+ Premium. DAZN también retransmite la gala en numerosos mercados internacionales.

¿A qué hora empieza y en qué canal transmiten la gala del Balón de Oro 2026?

La ceremonia comenzará a las 8:00 p. m. en Londres este lunes 26 de octubre. Consulta los horarios y las opciones de transmisión por país para seguir la entrega de premios en directo.

Países Horario Canal TV Streaming Perú 3:00 p. m. ESPN Disney+ Premium, DAZN Colombia 3:00 p. m. ESPN Disney+ Premium, DAZN Argentina 5:00 p. m. ESPN Disney+ Premium, DAZN Chile 5:00 p. m. ESPN Disney+ Premium, DAZN Brasil 5:00 p. m. ESPN Disney+ Premium, DAZN México 2:00 p. m. ESPN, izzi, Claro Sports DAZN Estados Unidos 4:00 p. m. (Nueva York) TUDN, CBS Sports ViX, DAZN España 9:00 p. m. Movistar Plus+ Movistar Plus+, DAZN Francia 9:00 p. m. L’Équipe Web y aplicación de L’Équipe Reino Unido 8:00 p. m. DAZN DAZN Canadá 4:00 p. m. (Toronto) DAZN DAZN Australia 7:00 a. m. (Sídney), martes 27 DAZN DAZN Nueva Zelanda 9:00 a. m., martes 27 DAZN DAZN

¿A qué hora empieza la alfombra roja del Balón de Oro 2026?

La alfombra roja está prevista para las 6:00 p. m. en Londres, dos horas antes de la ceremonia oficial. La cobertura previa permitirá seguir la llegada de los nominados, entrenadores, dirigentes y otras personalidades invitadas.

En París, la actividad comenzará a las 7:00 p. m.; en Nueva York, a las 2:00 p. m.; y en Los Ángeles, a las 11:00 a. m. La retransmisión de esta parte del evento dependerá de la programación de cada canal o plataforma.

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro masculino 2026?

La lista masculina reúne a 30 futbolistas de distintas selecciones y clubes europeos, además de Lionel Messi, representante del Inter Miami. Entre los candidatos aparecen delanteros con una destacada producción ofensiva, centrocampistas determinantes y defensores reconocidos por su rendimiento durante la temporada.

Esta es la lista completa de nominados publicada por la organización:

N° Nominados Nacionalidad Club 1 Jude Bellingham Inglaterra Real Madrid 2 Pau Cubarsí España Barcelona 3 Marc Cucurella España Chelsea/Real Madrid 4 Ousmane Dembélé Francia Paris Saint-Germain 5 Luis Díaz Colombia Bayern Múnich 6 Bruno Fernandes Portugal Manchester United 7 Gabriel Magalhães Brasil Arsenal 8 Erling Haaland Noruega Manchester City 9 Achraf Hakimi Marruecos Paris Saint-Germain 10 Harry Kane Inglaterra Bayern Múnich 11 Khvicha Kvaratskhelia Georgia Paris Saint-Germain 12 Lamine Yamal España Barcelona 13 Sadio Mané Senegal Al-Nassr 14 Marquinhos Brasil Paris Saint-Germain 15 Lautaro Martínez Argentina Inter de Milán 16 Kylian Mbappé Francia Real Madrid 17 Nuno Mendes Portugal Paris Saint-Germain 18 Lionel Messi Argentina Inter Miami 19 João Neves Portugal Paris Saint-Germain 20 Michael Olise Francia Bayern Múnich 21 Willian Pacho Ecuador Paris Saint-Germain 22 Julián Quiñones México Al-Qadsiah 23 Declan Rice Inglaterra Arsenal 24 Rodri España Manchester City/Barcelona 25 Fabián Ruiz España Paris Saint-Germain 26 William Saliba Francia Arsenal 27 Ferran Torres España Barcelona/Paris Saint-Germain 28 Dayot Upamecano Francia Bayern Múnich 29 Vinícius Júnior Brasil Real Madrid 30 Vitinha Portugal Paris Saint-Germain

La nominación no garantiza que un futbolista sea favorito para ganar. El resultado se conocerá durante la gala, cuando se anuncie al vencedor del premio masculino.

¿Dónde se celebra el Balón de Oro 2026?

La ceremonia tendrá lugar en el London Palladium, en Londres, Inglaterra. Será la primera vez que la capital británica acoja la gala, que conmemora los 70 años del premio creado por la revista France Football en 1956.

La elección de Londres también rinde homenaje a Stanley Matthews, futbolista inglés que recibió el primer Balón de Oro. France Football organiza la ceremonia en colaboración con la UEFA desde 2024.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Balón de Oro 2026

¿Qué día se celebra el Balón de Oro 2026?

La ceremonia se celebrará el lunes 26 de octubre de 2026 en el London Palladium de Londres, Inglaterra.

¿A qué hora empieza el Balón de Oro 2026 en Perú?

La gala comenzará a las 3:00 p. m. en Perú. La transmisión está anunciada por ESPN, Disney+ Premium y DAZN, según la disponibilidad del servicio.

¿En qué canal transmiten el Balón de Oro 2026 en México?

La cobertura anunciada en México incluye ESPN, izzi y Claro Sports, además de DAZN. La ceremonia comenzará a las 2:00 p. m., hora del centro del país.

¿Dónde ver el Balón de Oro 2026 en Estados Unidos?

Las opciones indicadas son TUDN, CBS Sports, ViX y DAZN. La gala comenzará a las 4:00 p. m. en Nueva York, las 3:00 p. m. en Chicago, las 2:00 p. m. en Denver y la 1:00 p. m. en Los Ángeles.

¿A qué hora empieza el Balón de Oro 2026 en España?

La ceremonia comenzará a las 9:00 p. m. en España. Movistar Plus+ figura como socio de transmisión local, y la disponibilidad de DAZN debe consultarse en la programación del territorio.

¿Quiénes son los principales favoritos al Balón de Oro 2026?

Entre los nombres destacados figuran Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal, junto con Lionel Messi, Michael Olise y Ousmane Dembélé. La lista oficial incluye a 30 candidatos y el ganador se anunciará durante la ceremonia.

¿A qué hora empieza el Balón de Oro 2026 en Argentina, Chile y Brasil?

La ceremonia comenzará a las 5:00 p. m. en Argentina, Chile y Brasil, el lunes 26 de octubre.

¿A qué hora empieza el Balón de Oro 2026 en Australia y Nueva Zelanda?

La gala comenzará el martes 27 de octubre a las 4:00 a. m. en Perth, a las 6:00 a. m. en Brisbane, a las 7:00 a. m. en Sídney y Melbourne, y a las 9:00 a. m. en Auckland.