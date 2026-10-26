El Departamento de Salud del condado de Will, en Illinois, investiga cinco casos de infección por E. coli que podrían estar relacionados con visitas a Bengtson’s Pumpkin Farm, una granja ubicada en Homer Glen que recibe visitantes durante la temporada de otoño. Las cinco pruebas de laboratorio dieron positivo a una bacteria productora de toxina Shiga, conocida como STEC, según informaron las autoridades sanitarias locales.

Sean Conners, director de Salud Ambiental del departamento, señaló que el organismo busca determinar cómo se produjeron las infecciones y está trabajando con los responsables del establecimiento.

“El Departamento de Salud del condado de Will está comprometido con una investigación exhaustiva para comprender mejor cómo ocurrieron estas infecciones. Estamos trabajando estrechamente con Bengtson’s Pumpkin Farm, y los propietarios y el personal han cooperado plenamente”, declaró.

La granja cerró voluntariamente su zoológico interactivo

Conners explicó que el área donde los visitantes pueden acercarse a los animales cerró voluntariamente y que se están organizando pruebas para examinar a los animales. “Estos pasos forman parte de nuestra investigación más amplia, mientras analizamos todas las posibles fuentes de exposición”, agregó.

Las autoridades explican que la STEC es una bacteria que puede encontrarse en los intestinos de personas y animales.

La infección puede transmitirse por alimentos, agua o superficies contaminadas, así como por el contacto con animales infectados o con una persona que tenga la bacteria. Además, los animales pueden portar E. coli aunque no presenten señales visibles de enfermedad.

La granja cerró voluntariamente su zoológico interactivo mientras se organizan pruebas para examinar a los animales. (Foto: Pixabay)

Cuáles son los síntomas y cuándo buscar atención médica

Entre los síntomas de una infección por STEC se encuentran los cólicos abdominales intensos, la diarrea y los vómitos. Algunas personas también pueden presentar fiebre leve, mientras que otras pueden no tener fiebre.

Los síntomas suelen aparecer entre tres y cuatro días después de la exposición, aunque pueden manifestarse entre uno y diez días más tarde.

El departamento de salud recomienda que quienes hayan visitado Bengtson’s Pumpkin Farm recientemente y presenten síntomas se comuniquen con un profesional médico, en especial si tienen diarrea con sangre o cólicos abdominales intensos. Asimismo, aconseja buscar atención médica inmediata ante señales de deshidratación, una disminución en la cantidad de orina o cansancio inusual.

Qué medidas tomar para reducir el riesgo de infección

Las autoridades recomiendan lavarse bien las manos con agua y jabón después de tocar animales o los objetos de su entorno, antes de preparar o consumir alimentos y después de ir al baño o cambiar pañales. También aconsejan evitar tocarse la boca o comer antes de lavarse las manos tras el contacto con animales.

Conners recordó que el riesgo no se limita a tocar animales. “Los animales pueden portar bacterias E. coli incluso cuando parecen estar sanos, pero el contacto con animales no es la única forma en que estas bacterias pueden propagarse”, afirmó.

El departamento pide a las personas que hayan visitado la granja desde el 29 de septiembre y presenten diarrea, cólicos, vómitos u otros síntomas gastrointestinales que completen la encuesta en línea de las autoridades sanitarias.