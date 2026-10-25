El FC Barcelona recibe al Real Madrid este domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, por la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El clásico enfrenta a dos aspirantes al título en un partido que puede influir en la lucha por el liderato y que concentra la atención de los aficionados al fútbol en México y Centroamérica.

La transmisión para México y los países de Centroamérica incluidos en la cobertura estará disponible a través de SKY Sports, con la alternativa de seguir el encuentro por Internet mediante SKY+.

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026?

Además de México, SKY Sports transmitirá el clásico entre FC Barcelona y Real Madrid por LaLiga EA Sports 2026-27 en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Estos son los números de los canales de televisión indicados para cada país.

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala.

¿Cómo mirar LaLiga EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Madrid?

Anteriormente conocido como Blue To Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma de streaming de SKY que permite a los suscriptores acceder a los contenidos deportivos incluidos en su paquete contratado. A través del servicio, los usuarios pueden seguir el clásico entre FC Barcelona y Real Madrid por Internet desde dispositivos compatibles.

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026

Día: domingo 25 de octubre de 2026.

domingo 25 de octubre de 2026. Partido: FC Barcelona vs. Real Madrid, por la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27.

FC Barcelona vs. Real Madrid, por la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. Canal en México: SKY Sports HD.

SKY Sports HD. Streaming: SKY+.

SKY+. Hora: 14:00 (Ciudad de México).

14:00 (Ciudad de México). Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona, España.

El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan hoy, domingo 25 de octubre, en una nueva edición de El Clásico por LaLiga, con tres puntos importantes en juego para sus aspiraciones en el campeonato. Kylian Mbappé lidera las expectativas ofensivas del conjunto madridista, mientras que Lamine Yamal buscará marcar diferencias por el equipo azulgrana. Los aficionados podrán consultar cómo ver el partido EN VIVO por televisión y streaming, con señales como ESPN, ESPN Deportes, DIRECTV, DGO, SKY Sports HD, DAZN y Movistar Plus, según la disponibilidad y los derechos de transmisión en cada país. (VIDEO DE X: @RealMadrid)