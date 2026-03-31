¡La Azzurra se juega el todo por el todo en Zenica! Italia se enfrenta a Bosnia y Herzegovina este martes 31 de marzo a las 2:45 p. m. ET / 11:45 a. m. PT en una final de repechaje de alta tensión que definirá quién clasifica al Mundial 2026. Tras superar a Irlanda del Norte con goles de Sandro Tonali y Moise Kean, el equipo de Gennaro Gattuso busca romper la maldición y regresar a la Copa del Mundo por primera vez desde 2014. Si quieres saber a qué hora empieza Italia vs. Bosnia y Herzegovina, esta es la oportunidad de ver si la tetracampeona del mundo recupera su grandeza o si los bosnios logran un histórico batacazo en casa.
Hora de juego y canales TV del Italia vs. Bosnia y Herzegovina por la final del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026
Repasamos todos los países, los horarios y los canales que televisan en directo y online el partio Italia vs. Bosnia y Herzegovina por la final de la clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol de 2026.
|PAÍS
|HORARIO
|CANAL TV / STREAMING
|Argentina
|3:45 p.m.
|ESPN Argentina y Disney+ Premium Argentina
|Brasil
|3:45 p.m.
|SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play
|Colombia
|1:45 p.m.
|ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
|Costa Rica
|12:45 p.m.
|ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
|Ecuador
|1:45 p.m.
|ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Sur
|El Salvador
|12:45 p.m.
|ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
|Italia
|7:45 p.m.
|RAI 1 y RaiPlay
|Bosnia y Herzegovina
|7:45 p.m.
|BHT 1 y Moja TV
|Estados Unidos
|2:45 pm ET / 11:45 am PT
|Fox Sports 1, fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One
|Guatemala
|12:45 p.m.
|ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
|Honduras
|12:45 p.m.
|ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
|México
|12:45 p.m.
|Sky Sports, Sky+ e izzi
|Nicaragua
|12:45 p.m.
|ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
|Panamá
|1:45 p.m.
|Bluu, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
|Paraguay
|3:45 p.m.
|ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
|Perú
|2:45 p.m.
|ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
|Puerto Rico
|2:45 p.m.
|Fox Sports 1, ViX y NAICOM
|Reino Unido
|6:45 p.m.
|Amazon Prime Video
|República Dominicana
|2:45 p.m.
|ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
|Uruguay
|3:45 p.m.
|ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
|Venezuela
|2:45 p.m.
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter
En Europa se podrá seguir en directo el partido de la final de la repesca europea rumbo al Mundial 2026 entre Italia e Irlanda del Norte a través de DAZN y más canales de televisión.