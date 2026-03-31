¡La Azzurra se juega el todo por el todo en Zenica! Italia se enfrenta a Bosnia y Herzegovina este martes 31 de marzo a las 2:45 p. m. ET / 11:45 a. m. PT en una final de repechaje de alta tensión que definirá quién clasifica al Mundial 2026. Tras superar a Irlanda del Norte con goles de Sandro Tonali y Moise Kean, el equipo de Gennaro Gattuso busca romper la maldición y regresar a la Copa del Mundo por primera vez desde 2014. Si quieres saber a qué hora empieza Italia vs. Bosnia y Herzegovina, esta es la oportunidad de ver si la tetracampeona del mundo recupera su grandeza o si los bosnios logran un histórico batacazo en casa.

Hora de juego y canales TV del Italia vs. Bosnia y Herzegovina por la final del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

Repasamos todos los países, los horarios y los canales que televisan en directo y online el partio Italia vs. Bosnia y Herzegovina por la final de la clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

PAÍS HORARIO CANAL TV / STREAMING Argentina 3:45 p.m. ESPN Argentina y Disney+ Premium Argentina Brasil 3:45 p.m. SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play Colombia 1:45 p.m. ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur Costa Rica 12:45 p.m. ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Ecuador 1:45 p.m. ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Sur El Salvador 12:45 p.m. ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Italia 7:45 p.m. RAI 1 y RaiPlay Bosnia y Herzegovina 7:45 p.m. BHT 1 y Moja TV Estados Unidos 2:45 pm ET / 11:45 am PT Fox Sports 1, fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One Guatemala 12:45 p.m. ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Honduras 12:45 p.m. ESPN Norte y Disney+ Premium Norte México 12:45 p.m. Sky Sports, Sky+ e izzi Nicaragua 12:45 p.m. ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Panamá 1:45 p.m. Bluu, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Paraguay 3:45 p.m. ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina Perú 2:45 p.m. ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile Puerto Rico 2:45 p.m. Fox Sports 1, ViX y NAICOM Reino Unido 6:45 p.m. Amazon Prime Video República Dominicana 2:45 p.m. ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Uruguay 3:45 p.m. ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina Venezuela 2:45 p.m. ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter

En Europa se podrá seguir en directo el partido de la final de la repesca europea rumbo al Mundial 2026 entre Italia e Irlanda del Norte a través de DAZN y más canales de televisión.