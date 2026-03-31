¡La Azzurra se juega el boleto! Mira a qué hora empieza y en qué canal transmiten Italia vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy. Sigue el repechaje al Mundial 2026 con toda la información de horarios y canales de televisión aquí. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix
¡La Azzurra se juega el boleto! Mira a qué hora empieza y en qué canal transmiten Italia vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO hoy. Sigue el repechaje al Mundial 2026 con toda la información de horarios y canales de televisión aquí. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

¡La Azzurra se juega el todo por el todo en Zenica! Italia se enfrenta a Bosnia y Herzegovina este martes 31 de marzo a las 2:45 p. m. ET / 11:45 a. m. PT en una final de repechaje de alta tensión que definirá quién clasifica al Mundial 2026. Tras superar a Irlanda del Norte con goles de Sandro Tonali y Moise Kean, el equipo de Gennaro Gattuso busca romper la maldición y regresar a la Copa del Mundo por primera vez desde 2014. Si quieres saber a qué hora empieza Italia vs. Bosnia y Herzegovina, esta es la oportunidad de ver si la tetracampeona del mundo recupera su grandeza o si los bosnios logran un histórico batacazo en casa.

Hora de juego y canales TV del Italia vs. Bosnia y Herzegovina por la final del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

Repasamos todos los países, los horarios y los canales que televisan en directo y online el partio Italia vs. Bosnia y Herzegovina por la final de la clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

PAÍSHORARIOCANAL TV / STREAMING
Argentina3:45 p.m.ESPN Argentina y Disney+ Premium Argentina
Brasil3:45 p.m.SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play
Colombia1:45 p.m.ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
Costa Rica12:45 p.m.ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
Ecuador1:45 p.m.ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Sur
El Salvador12:45 p.m.ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
Italia7:45 p.m.RAI 1 y RaiPlay
Bosnia y Herzegovina7:45 p.m.BHT 1 y Moja TV
Estados Unidos2:45 pm ET / 11:45 am PTFox Sports 1, fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App y FOX One
Guatemala12:45 p.m.ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
Honduras12:45 p.m.ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
México12:45 p.m.Sky Sports, Sky+ e izzi
Nicaragua12:45 p.m.ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
Panamá1:45 p.m.Bluu, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
Paraguay3:45 p.m.ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
Perú2:45 p.m.ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
Puerto Rico2:45 p.m.Fox Sports 1, ViX y NAICOM
Reino Unido6:45 p.m.Amazon Prime Video
República Dominicana2:45 p.m.ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
Uruguay3:45 p.m.ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
Venezuela2:45 p.m.ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter

En Europa se podrá seguir en directo el partido de la final de la repesca europea rumbo al Mundial 2026 entre Italia e Irlanda del Norte a través de DAZN y más canales de televisión.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres y ejerce el periodismo desde hace 10 años en las ediciones web de varios medios nacionales. Actualmente se desempeña como Analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

TAGS