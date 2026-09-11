La frase propone reflexionar sobre una capacidad que podría ser cada vez más relevante en un mundo marcado por los avances tecnológicos y la inteligencia artificial. El historiador y escritor Yuval Noah Harari sostiene que reconocer los límites de nuestro propio conocimiento tendrá una importancia creciente. Su reflexión sobre la posibilidad de decir “no lo sé” invita a dejar atrás la necesidad de tener una respuesta para todo y adoptar una postura más abierta ante los cambios.

¿Quién es Yuval Noah Harari?

Yuval Noah Harari es un historiador, escritor y pensador israelí reconocido internacionalmente por sus reflexiones sobre la humanidad, la tecnología y el futuro. Sus libros, entre ellos Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, exploran cómo las sociedades han evolucionado y cuáles podrían ser los principales desafíos de las próximas décadas.

A través de sus conferencias y publicaciones, Yuval Noah Harari también ha analizado el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y la transformación tecnológica en la vida cotidiana. Una de sus principales preocupaciones es cómo las personas pueden adaptarse a un mundo en el que el conocimiento cambia cada vez con mayor rapidez.

Yuval Noah Harari considera que reconocer la incertidumbre será clave para afrontar el futuro. | Crédito: Kristof Van Accom / AFP

¿Qué significa la frase de Yuval Noah Harari sobre decir “no lo sé”?

La cita “En el mundo que nos espera, la habilidad más importante es ser capaz de decir ‘no lo sé’” plantea una reflexión sobre la importancia de reconocer los límites del propio conocimiento.

Para Yuval Noah Harari, admitir que no se tiene una respuesta no necesariamente representa una debilidad. Por el contrario, puede ser el primer paso para hacer preguntas, buscar información y aprender algo nuevo. En un entorno marcado por avances científicos y tecnológicos constantes, asumir que nuestras certezas pueden cambiar resulta cada vez más relevante.

La frase de Yuval Noah Harari también cuestiona la necesidad de aparentar que siempre se tiene una respuesta. En lugar de aferrarse a una opinión, aceptar la incertidumbre permite mantener una actitud abierta frente a nuevas evidencias y posibilidades.

¿Por qué es importante aprender a decir “no lo sé”?

La capacidad de reconocer la incertidumbre puede ser especialmente valiosa en una época en la que las personas reciben grandes cantidades de información todos los días.

Las redes sociales, los buscadores y las herramientas de inteligencia artificial permiten acceder rápidamente a respuestas sobre prácticamente cualquier tema. Sin embargo, tener acceso a información no significa necesariamente comprenderla o saber si es correcta.

Desde esta perspectiva, decir “no lo sé” puede convertirse en una forma de pensamiento crítico. Antes de aceptar una afirmación como verdadera, una persona puede detenerse, cuestionarla y buscar fuentes confiables que permitan comprender mejor el asunto.

Yuval Noah Harari destaca el valor de mantener una mente abierta ante los cambios. | Crédito: Random House

¿Qué enseñanza deja la cita de Yuval Noah Harari?

La reflexión invita a entender el aprendizaje como un proceso permanente. Nadie puede conocer todas las respuestas y, ante los cambios que traerán la tecnología y la inteligencia artificial, incluso conocimientos considerados sólidos pueden quedar rápidamente desactualizados.

Aceptar esa realidad permite desarrollar una actitud más flexible. En lugar de buscar certezas absolutas, la persona puede concentrarse en aprender, adaptarse y formular mejores preguntas.

La frase de Harari deja así una idea sencilla pero profunda: reconocer lo que no sabemos puede ser tan importante como conocer las respuestas que ya tenemos.