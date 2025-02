Si intentaste enviar un mensaje por WhatsApp y no pasó, no estás solo. Este 28 de febrero, la popular aplicación de mensajería sufrió una caída, dejando a millones de usuarios sin servicio. Ya sea que necesites comunicarte con alguien urgentemente o simplemente quieras saber qué está pasando, aquí te explico cómo proceder y contactar con el equipo de soporte de WhatsApp para obtener más información y posibles soluciones.

Según Down Detector, una de las webs más confiables para rastrear fallos en servicios digitales, los reportes de problemas con WhatsApp se han disparado en varios países, incluyendo España y Estados Unidos. Cuando una aplicación como esta deja de funcionar, miles de usuarios acuden a esta página para confirmar si el problema es general o solo suyo. Y, al parecer, esta vez la caída es global.

Los reportes de los usuarios indican problemas con Whatsapp hoy 28 de febrero. | Crédito: Down Detector

Los problemas en WhatsApp no afectan a todos por igual. Mientras que algunos pocos usuarios aún pueden usar la app, muchos otros no pueden enviar mensajes, fotos ni notas de voz.

Las fallas en el servicio que ofrece WhatsApp ha impactado a nivel global, con reportes masivos en la Costa Este de Estados Unidos, especialmente en ciudad como New York, Boston y Washington, así como en San Francisco. En España, la situación es similar: no importa en qué ciudad te encuentres, la app no funciona.

Cuando WhatsApp cae, suele restablecerse en unas horas sin necesidad de intervención del usuario. | Crédito: AFP

¿Qué hacer y cómo contactar con el equipo de soporte?

Si WhatsApp está caído, mantén la calma. No puedes restaurar el servicio, pero sí confirmar si el problema es general o solo tuyo. Para ello, revisa si otras aplicaciones funcionan y verifica tu conexión a internet. También puedes consultar Down Detector o buscar en redes sociales como Twitter usando el hashtag #WhatsAppDown. Si todo indica que el fallo persiste, prueba reiniciar la app o tu dispositivo.

Si después de la caída la app sigue sin funcionar correctamente, puedes contactar con el soporte de WhatsApp:

Desde la app: Ve a Ajustes > Ayuda > Contáctanos y explica tu problema.

Ve a > > y explica tu problema. A través de la web oficial: Entra en WhatsApp Help Center y busca asistencia específica según tu dispositivo.

Entra en WhatsApp Help Center y busca asistencia específica según tu dispositivo. Correo electrónico: Puedes escribir a support@whatsapp.com detallando el problema que enfrentas.

Mientras tanto, paciencia. Cuando WhatsApp cae, suele restablecerse en unas horas sin necesidad de intervención del usuario.