Como cada empresa, Walmart es una compañía que se basa en desempeños y ganancia, para ser más precisos, por lo que es normal que cada una de sus tiendas tenga proyecciones respecto a lo que deben acumular en ingresos económicos. En caso de no cumplirlas y generar pérdidas en efectivo, los directivos se ven en la obligación de cerrarlas y enfocarse en otras sucursales, tal y como ha sucedido a lo largo de los últimos años.

Para ser más específicos, en este 2024 ya se han clausurado varias tiendas de Walmart y para el mes de julio no será la excepción, puesto que ya se han mapeado los locales que no volverán a abrir sus puertas a sus clientes, quienes no son los únicos perjudicados, sino también los empleados que trabajan allí, quienes se verán en la obligación de buscar otras opciones con la finalidad de seguir percibiendo ingresos que los beneficien junto a sus familias.

LOS LOCALES DE WALMART QUE CERRARÁN EN JULIO DE 2024

Walmart ha anunciado el cierre de varias de sus tiendas en el área metropolitana de Atlanta programado para el 12 de julio de 2024. Esta decisión afectará tanto a clientes como a empleados, marcando el fin de operaciones para dos ubicaciones específicas en Dunwoody y Marietta, Georgia. Las tiendas afectadas son:

Dunwoody: Localizada en 4725 Ashford Dunwoody Rd. Marietta: Situada en 3101 Roswell Rd.

Walmart cerrará un par de tiendas durante el mes de julio de 2024 (Foto de Samuel Corum / AFP)

OTROS DETALLES RELACIONADOS CON EL CIERRE DE ESAS TIENDAS

Estos cierres forman parte de una estrategia más amplia de Walmart para ajustar su red de tiendas en respuesta a evaluaciones continuas del rendimiento financiero. Según declaraciones de la compañía, varias de las sucursales no han cumplido con las ganancias esperadas, motivando la necesidad de estas medidas correctivas.

En total, aproximadamente 400 empleados se verán afectados por estas decisiones. Walmart se ha comprometido a proporcionar salario hasta el 20 de septiembre para los empleados afectados, además de ofrecer opciones de transferencia a otras ubicaciones de la empresa o compensaciones conforme a las políticas internas.

La comunidad local ha expresado preocupación por la pérdida de estas tiendas, que han servido como puntos de referencia económicos y convenientes para los residentes de Dunwoody y Marietta. Shelly Jacobs, residente de Dunwoody, lamentó la noticia diciendo: “Los precios en todo eran mejores que en cualquier otra tienda de la zona”.

Walmart ha asegurado a sus clientes y empleados que está comprometido con una transición ordenada y que continuará sirviendo a la comunidad con sus otras ubicaciones en la región.