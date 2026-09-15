La cita de hoy propone detenernos a pensar en nuestra capacidad para enfrentar situaciones que están fuera de nuestras manos. Viktor Frankl, psiquiatra, neurólogo y filósofo austríaco, sostenía que, aunque no siempre podemos transformar las circunstancias, sí tenemos la posibilidad de elegir la manera en que reaccionamos ante ellas. “Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos”, una de sus frases más representativas, refleja su visión sobre la resiliencia, la responsabilidad individual y la importancia de encontrar un sentido incluso en momentos difíciles.

Viktor Frankl nació el 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria, y murió en la misma ciudad el 2 de septiembre de 1997. Estudió Medicina y posteriormente obtuvo un doctorado en Filosofía. Fue profesor de Neurología y Psiquiatría en la Universidad de Viena y durante 25 años dirigió la Policlínica Neurológica de Viena.

Frankl es especialmente conocido por desarrollar la logoterapia, una corriente de psicoterapia que sostiene que una de las principales motivaciones del ser humano es encontrar un sentido a su existencia. Su propuesta llegó a ser conocida como la “Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia”, después del psicoanálisis de Sigmund Freud y la psicología individual de Alfred Adler.

¿Por qué la frase de Viktor Frankl habla de cambiarse a uno mismo?

La reflexión parte de una situación que todos podemos experimentar: hay acontecimientos que no dependen de nuestras decisiones. Una pérdida, una decepción, un fracaso o un cambio inesperado pueden encontrarnos sin capacidad para modificar lo ocurrido.

Para Frankl, sin embargo, eso no significa que hayamos perdido por completo nuestra capacidad de actuar. Cuando una circunstancia no puede cambiarse, el desafío consiste en transformar nuestra manera de afrontarla.

La frase no plantea que una persona deba aceptar pasivamente cualquier sufrimiento. Más bien, pone el foco en aquello que todavía puede estar bajo nuestro control: nuestras decisiones, nuestra actitud y el significado que damos a una experiencia.

Viktor Frankl defendió la importancia de encontrar sentido incluso en los momentos más difíciles. | Crédito: Pinterest / Saudadecreative

¿Cómo influyó la experiencia de Viktor Frankl en su pensamiento?

Las ideas de Frankl estuvieron profundamente marcadas por su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1942 y 1945 estuvo prisionero en varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau. Durante ese periodo sufrió condiciones extremas y perdió a familiares cercanos.

Después de la guerra, Frankl convirtió parte de esas experiencias en su obra más conocida, El hombre en busca de sentido. El libro combina sus recuerdos de los campos de concentración con sus reflexiones sobre la psicología, el sufrimiento y la búsqueda de propósito.

Su experiencia personal dio un peso particular a su idea de que, aun cuando una persona no puede controlar determinadas circunstancias externas, puede conservar un espacio de libertad interior frente a ellas.

La experiencia personal de Viktor Frankl marcó profundamente su visión sobre el sufrimiento, la libertad y la resiliencia. | Crédito: internetpillar.com

¿Qué enseñanza deja esta cita de Viktor Frankl?

La frase de Viktor Frankl puede entenderse como una invitación a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no. Gastar toda nuestra energía intentando modificar aquello que está fuera de nuestro alcance puede aumentar la frustración.

En cambio, preguntarnos qué podemos hacer nosotros ante una situación difícil puede abrir nuevas posibilidades. A veces el cambio no consiste en alterar lo ocurrido, sino en modificar nuestra perspectiva, nuestras decisiones o la manera en que continuamos adelante.

El legado de Frankl permanece ligado precisamente a esa búsqueda de significado. A lo largo de su carrera escribió decenas de libros y sus obras fueron traducidas a numerosos idiomas. El hombre en busca de sentido se convirtió además en una de sus obras más influyentes y en un referente de la literatura sobre supervivencia y sentido de la vida.

Por eso, la cita del día de Viktor Frankl deja una pregunta que puede acompañarnos en momentos de dificultad: si no puedo cambiar lo que está sucediendo, ¿qué puedo cambiar en mí para afrontar lo que viene?