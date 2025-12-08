Un potente terremoto de magnitud 7,6 sacudió el lunes la costa norte de Japón y los medios locales reportaron heridos, al tiempo que la agencia meteorológica local registró la llegada de varias olas de tsunami.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo a las 23H15 (14H15 GMT) frente a Misawa, en la costa norte de Japón, a una profundidad de 53 kilómetros.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se dirige a los medios de comunicación en Tokio el 8 de diciembre de 2025, tras un terremoto de magnitud 7,6. Un gran sismo sacudió la costa norte de Japón el 8 de diciembre; la agencia meteorológica del país registró dos tsunamis de 40 centímetros y los medios locales informaron de heridos. | Crédito: JIJI PRESS / AFP

Terremoto 7.6 en Japón: zonas de impacto y primeras olas del tsunami

La primera ola de tsunami impactó en un puerto de Aomori, en la isla principal de Japón, a las 23H43 (14H43 GMT), indicó la Agencia Meteorológica japonesa (JMA).

La agencia declaró que varias olas, de hasta 50 centímetros, llegaron posteriormente a las costas.

La emisora pública NHK citó a un empleado de un hotel en la ciudad de Hachinohe, en Aomori, quien afirmó que hubo algunos heridos. Imágenes en directo mostraron fragmentos de vidrio roto esparcidos por las carreteras.

Alerta de tsunami y llamado a la evacuación de residentes

Los residentes de Hachinohe huyeron de sus hogares para refugiarse en el ayuntamiento, según NHK.

El terremoto también se sintió el el centro urbano de Sapporo, donde las alarmas sonaron en los celulares para alertar a los residentes.

Un reportero de NHK en Hokkaido describió un temblor horizontal de unos 30 segundos que le impidió mantenerse en pie.

La agencia meteorológica había advertido de que se esperaba un tsunami de hasta tres metros en la costa pacífica de Japón.

Una alerta de tsunami se proyecta sobre imágenes en directo de una zona costera en una pantalla de televisión en Sapporo, en la prefectura de Hokkaido, al norte de Japón, el 9 de diciembre de 2025. Un gran terremoto sacudió la costa norte de Japón el 9 de diciembre. La agencia meteorológica del país registró varias olas de tsunami y los medios locales informaron de heridos. | Crédito: Greg Baker / AFP

Reportes de anomalías y la situación de las centrales nucleares de Japón

El portavoz del gobierno Minoru Kihara instó a los residentes a permanecer en un lugar seguro hasta que se levantara la alerta.

“Incluso después de la ola inicial, puede llegar una segunda o tercera ola de mayor altura”, declaró a la prensa.

Kihara afirmó que por el momento no había recibido “informes de anomalías” en las dos centrales nucleares del norte de Japón, y añadió que se estaban realizando investigaciones en otras instalaciones nucleares.

¿Por qué tiembla tanto en Japón?

En 2011, un terremoto de magnitud 9,0 provocó un tsunami que dejó 18.500 muertos o desaparecidos y causó una devastadora fusión en la central nuclear de Fukushima.

Poco después del terremoto del lunes, Tohoku Electric Power dijo en una publicación en X que los sistemas de seguridad de su central nuclear de Higashidori, en Aomori, y de su central nuclear de Onagawa, en la región de Miyagi, no habían mostrado ninguna anomalía.

Japón está situado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica.

El archipiélago, hogar de alrededor de 125 millones de personas, registra aproximadamente 1.500 sacudidas cada año.

La gran mayoría son leves, aunque los daños que provocan varían según su ubicación y la profundidad bajo la superficie terrestre.

Los sismos son extremadamente difíciles de predecir, pero en enero un panel gubernamental aumentó ligeramente la probabilidad de que se produzca un temblor importante en la fosa de Nankai, frente a las costas de Japón, en los próximos 30 años, situándola entre el 75% y el 82%. (Con información de AFP)