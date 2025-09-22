Un temblor de ligera intensidad tuvo lugar esta tarde en las afueras de la ciudad de Lima, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La magnitud del sismo fue de 3.6, precisó el organismo que monitorea la actividad telúrica en el país andino. El epicentro del sismo fue localizado a 28 kilómetros al noroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, sur de Lima.

El temblor, que ocurrió a las 4:52 pm (hora local), tuvo una profundidad de 49 km, indicó el IGP en su reporte oficial.

El Perú se ubica en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona con mayor actividad sísmica del planeta.