México convive a diario con el movimiento de la Tierra. Su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas tectónicas más activas del planeta, lo coloca en un escenario donde las placas tectónicas están en constante interacción. La convergencia de las placas de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe genera un entorno geodinámico complejo que explica por qué el país figura entre los de mayor actividad sísmica a nivel mundial, según los registros del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM.
La mayoría de los sismos de intensidad moderada y alta que se producen en México tienen su origen en la subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica, un proceso que ocurre a lo largo del litoral del Pacífico. No obstante, la sismicidad no se limita únicamente a los bordes de placas: existen fallas geológicas internas capaces de generar sismos superficiales que, por su cercanía a zonas urbanas, pueden sentirse con claridad. Por ello, estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California concentran una alta recurrencia sísmica y una exposición constante a la deformación de la corteza terrestre.
De acuerdo con las estadísticas del Servicio Sismológico Nacional, en México los temblores no son eventos aislados, sino parte de una dinámica cotidiana. Cada día se registran múltiples sismos, en su mayoría de baja magnitud y sin impacto para la población. La extensa red de estaciones sismológicas distribuidas en el país permite detectar miles de eventos al mes, muchos de ellos inferiores a magnitud 4.0, lo que confirma una actividad persistente que, aunque generalmente imperceptible, nunca se detiene.
En este contexto destacan los microsismos, movimientos de muy baja magnitud —por lo común menores a 3.0— que rara vez son percibidos, pero que resultan fundamentales para entender el comportamiento del subsuelo. En la Ciudad de México, estos eventos se asocian principalmente con fallas locales ubicadas al poniente y sur de la capital, y aportan información clave para mejorar los modelos de riesgo sísmico. A esta realidad se suma la presencia de un intenso vulcanismo, concentrado en el Eje Neovolcánico Transmexicano, donde volcanes activos como el Popocatépetl y el volcán de Colima refuerzan la necesidad de una vigilancia permanente, una sólida cultura de prevención y una ciudadanía informada frente a los riesgos naturales.
Actividad sísmica reciente: jueves 15 de enero de 2026
La actividad sísmica cotidiana de México se refleja en los reportes de “últimos sismos” que el Servicio Sismológico Nacional actualiza prácticamente en tiempo real en su portal oficial. Estos informes incluyen datos esenciales sobre cada evento, como la magnitud, la hora de ocurrencia, la localización del epicentro y la profundidad focal.
Para el jueves 15 de enero de 2026, los registros oficiales del SSN muestran una concentración de sismos a lo largo de la franja del Pacífico mexicano. En particular, se reportan eventos en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California, lo cual es consistente con la configuración tectónica de la región. La recurrencia de sismos pequeños y moderados observada en estas entidades se considera parte del comportamiento esperado en un país atravesado por múltiples contactos de placas.
¿Qué es la magnitud de un sismo?
Es una medida de la energía liberada en el foco del sismo; hoy se usan escalas como la de magnitud de momento para describirla.
¿Qué diferencia hay entre temblor y terremoto?
Son el mismo fenómeno; “temblor” se usa coloquialmente y “terremoto” suele emplearse para sismos de gran magnitud o que causan daños importantes.
¿Cuál ha sido uno de los sismos más fuertes en México?
Uno de los más fuertes fue el terremoto de magnitud 8.1 del 19 de septiembre de 1985 en la costa de Michoacán, que afectó gravemente a la Ciudad de México.
¿Cuántos sismos se registran al año aproximadamente en México?
Se registran más de 90 sismos al año con magnitud mayor a 4, aunque la mayoría son moderados y no causan daños.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud 4.1 registrado la mañana de este 14 de enero de 2026 en las inmediaciones de Puerto Vallarta, Jalisco. El movimiento telúrico tuvo un epicentro cercano a la costa y ocurrió a poca profundidad, por lo que pudo ser percibido de forma leve por habitantes de la zona; hasta el momento no se reportaron daños ni afectaciones, de acuerdo con los primeros reportes oficiales.
Datos del sismo:
- Hora: 07:18:50 (tiempo del centro de México)
- Epicentro: 21 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco
- Magnitud: 4.1
- Profundidad: 5 km
- Tipo de evento: Sismo
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México
Reporte nocturno de los últimos sismos en México (13/01/2026)
- Sismo de magnitud 4.0, ocurrido a las 19:19:02. Epicentro a 11 km al suroeste de San Marcos, Guerrero (16.762°, -99.486°), con una profundidad de 6.8 km.
- Sismo de magnitud 2.2, ocurrido a las 16:46:20. Epicentro a 19 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas (17.365°, -93.218°), con una profundidad de 3 km.
- Sismo de magnitud 3.7, ocurrido a las 16:16:28. Epicentro a 52 km al sur de Crucecita, Oaxaca (15.300°, -96.055°), con una profundidad de 3.7 km.
- Sismo de magnitud 2.9, ocurrido a las 16:11:17. Epicentro a 9 km al noroeste de San Marcos, Guerrero (16.820°, -99.473°), con una profundidad de 14.8 km.
- Sismo de magnitud 3.6, ocurrido a las 16:04:22. Epicentro a 117 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca (15.171°, -94.874°), con una profundidad de 16 km.
- Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a las 16:03:44. Epicentro a 63 km al sur de Guadalupe Victoria (km 43), Baja California (31.722°, -115.058°), con una profundidad de 9.9 km.
- Sismo de magnitud 2.3, ocurrido a las 15:06:17. Epicentro a 20 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas (17.369°, -93.232°), con una profundidad de 3 km.
- Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a las 14:51:42. Epicentro a 18 km al oeste de San Marcos, Guerrero (16.779°, -99.558°), con una profundidad de 11.9 km.
- Sismo de magnitud 3.6, ocurrido a las 14:35:54. Epicentro a 4 km al suroeste de San Marcos, Guerrero (16.777°, -99.429°), con una profundidad de 6.4 km.
- Sismo de magnitud 3.7, ocurrido a las 14:31:10. Epicentro a 55 km al noroeste de Matías Romero, Oaxaca (17.211°, -95.419°), con una profundidad de 106.6 km.
Según el SSN, hasta las 08:00 horas del 13/enero/2026 se han registrado 4,352 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 4.7.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.0 ocurrido la mañana de este 13 de enero de 2026 frente a las costas del estado de Chiapas, con epicentro al suroeste de Pijijiapan. El movimiento telúrico se registró a una profundidad moderada, característica de la actividad sísmica asociada a la interacción de placas en la región del Pacífico mexicano, y no se reportaron daños ni afectaciones hasta el momento.
Datos del sismo:
- Hora: 07:00:10 (tiempo del centro de México)
- Epicentro: 159 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 16 km
- Tipo de evento: Sismo
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México
Bienvenidas y bienvenidos a nuestra cobertura en vivo de la actividad sísmica en México de este martes 13 de enero de 2026. A lo largo del día iremos actualizando, con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), los reportes de los últimos temblores registrados en el territorio nacional, incluyendo hora de ocurrencia, magnitud y zona epicentral. Mantente atento a este live blog para seguir en tiempo casi real el comportamiento sísmico del país y contar con datos verificados para comprender mejor lo que está ocurriendo.
¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo en México?
Antes de un sismo
- Elabora y practica un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.
- Identifica zonas de menor riesgo dentro de tu vivienda, escuela u oficina (junto a columnas, muros estructurales, lejos de ventanas y objetos que puedan caer).
- Asegura muebles grandes, repisas, televisores y objetos pesados que puedan desplomarse durante un temblor.
- Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín, documentos importantes y cargadores.
- Mantente informado a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y sistemas de alerta sísmica.
Durante un sismo
- Conserva la calma y aplica la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate” si estás en el interior de un edificio.
- Aléjate de ventanas, espejos, objetos de vidrio, lámparas y muebles que puedan desplazarse o caer.
- No uses elevadores y evita correr hacia las escaleras mientras el movimiento fuerte continúe.
- Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, fachadas, espectaculares y muros que puedan colapsar.
- Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, pasos a desnivel y construcciones que puedan derrumbarse.
Después de un sismo
- Revisa si hay heridos a tu alrededor y brinda primeros auxilios básicos si sabes cómo hacerlo; llama a los servicios de emergencia si es necesario.
- Verifica posibles daños en tu vivienda (grietas, fugas de gas, agua o cables expuestos) y, si detectas riesgo, evacúa y reporta a las autoridades.
- Mantente alerta ante réplicas y sigue las indicaciones de Protección Civil, así como los protocolos de evacuación si se requieren.
- No difundas rumores; infórmate únicamente mediante canales oficiales y medios confiables.
- Participa en la organización comunitaria para apoyar a personas vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México
