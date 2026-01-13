México convive a diario con el movimiento de la Tierra. Su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas tectónicas más activas del planeta, lo coloca en un escenario donde las placas tectónicas están en constante interacción. La convergencia de las placas de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe genera un entorno geodinámico complejo que explica por qué el país figura entre los de mayor actividad sísmica a nivel mundial, según los registros del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM.

La mayoría de los sismos de intensidad moderada y alta que se producen en México tienen su origen en la subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica, un proceso que ocurre a lo largo del litoral del Pacífico. No obstante, la sismicidad no se limita únicamente a los bordes de placas: existen fallas geológicas internas capaces de generar sismos superficiales que, por su cercanía a zonas urbanas, pueden sentirse con claridad. Por ello, estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California concentran una alta recurrencia sísmica y una exposición constante a la deformación de la corteza terrestre.

De acuerdo con las estadísticas del Servicio Sismológico Nacional, en México los temblores no son eventos aislados, sino parte de una dinámica cotidiana. Cada día se registran múltiples sismos, en su mayoría de baja magnitud y sin impacto para la población. La extensa red de estaciones sismológicas distribuidas en el país permite detectar miles de eventos al mes, muchos de ellos inferiores a magnitud 4.0, lo que confirma una actividad persistente que, aunque generalmente imperceptible, nunca se detiene.

En este contexto destacan los microsismos, movimientos de muy baja magnitud —por lo común menores a 3.0— que rara vez son percibidos, pero que resultan fundamentales para entender el comportamiento del subsuelo. En la Ciudad de México, estos eventos se asocian principalmente con fallas locales ubicadas al poniente y sur de la capital, y aportan información clave para mejorar los modelos de riesgo sísmico. A esta realidad se suma la presencia de un intenso vulcanismo, concentrado en el Eje Neovolcánico Transmexicano, donde volcanes activos como el Popocatépetl y el volcán de Colima refuerzan la necesidad de una vigilancia permanente, una sólida cultura de prevención y una ciudadanía informada frente a los riesgos naturales.

Actividad sísmica reciente: martes 13 de enero de 2026

La actividad sísmica cotidiana de México se refleja en los reportes de “últimos sismos” que el Servicio Sismológico Nacional actualiza prácticamente en tiempo real en su portal oficial. Estos informes incluyen datos esenciales sobre cada evento, como la magnitud, la hora de ocurrencia, la localización del epicentro y la profundidad focal.

Para el martes 13 de enero de 2026, los registros oficiales del SSN muestran una concentración de sismos a lo largo de la franja del Pacífico mexicano. En particular, se reportan eventos en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California, lo cual es consistente con la configuración tectónica de la región. La recurrencia de sismos pequeños y moderados observada en estas entidades se considera parte del comportamiento esperado en un país atravesado por múltiples contactos de placas.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo en México?

Antes de un sismo

Elabora y practica un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.

Identifica zonas de menor riesgo dentro de tu vivienda, escuela u oficina (junto a columnas, muros estructurales, lejos de ventanas y objetos que puedan caer).

Asegura muebles grandes, repisas, televisores y objetos pesados que puedan desplomarse durante un temblor.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Mantente informado a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y sistemas de alerta sísmica.

Durante un sismo

Conserva la calma y aplica la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate” si estás en el interior de un edificio.

Aléjate de ventanas, espejos, objetos de vidrio, lámparas y muebles que puedan desplazarse o caer.

No uses elevadores y evita correr hacia las escaleras mientras el movimiento fuerte continúe.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, fachadas, espectaculares y muros que puedan colapsar.

Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, pasos a desnivel y construcciones que puedan derrumbarse.

Después de un sismo

Revisa si hay heridos a tu alrededor y brinda primeros auxilios básicos si sabes cómo hacerlo; llama a los servicios de emergencia si es necesario.

Verifica posibles daños en tu vivienda (grietas, fugas de gas, agua o cables expuestos) y, si detectas riesgo, evacúa y reporta a las autoridades.

Mantente alerta ante réplicas y sigue las indicaciones de Protección Civil, así como los protocolos de evacuación si se requieren.

No difundas rumores; infórmate únicamente mediante canales oficiales y medios confiables.

Participa en la organización comunitaria para apoyar a personas vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan varias placas tectónicas (Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe), lo que genera una alta actividad sísmica.

¿Qué estados de México son más propensos a sismos?

Principalmente los ubicados en la costa del Pacífico: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California, aunque los efectos de los sismos pueden sentirse en otras regiones del país.

¿Se pueden predecir los sismos en México?

No. Hasta ahora no existe un método científico confiable para predecir con exactitud la fecha, hora y magnitud de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar la peligrosidad sísmica de una región y contar con sistemas de alerta temprana.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de muy baja magnitud, generalmente menor a 3.0, que casi nunca es percibido por la población y rara vez genera daños. Son comunes en zonas como la Ciudad de México.

¿Qué diferencia hay entre temblor y sismo?

Ninguna. Ambos términos se usan para describir el mismo fenómeno: la liberación repentina de energía en la corteza terrestre que genera ondas sísmicas.

¿Qué es el Servicio Sismológico Nacional (SSN)?

Es la institución encargada de monitorear, registrar y analizar la actividad sísmica en México. Publica reportes en tiempo casi real sobre los últimos sismos, incluyendo magnitud, ubicación y profundidad.

¿Qué debo tener en una mochila de emergencia?

Agua potable, alimentos no perecederos, linterna, pilas, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, copia de documentos importantes, dinero en efectivo, silbato, baterías externas para celular y artículos de higiene personal.

¿Por qué se sienten tan fuerte los sismos en la Ciudad de México?

Porque buena parte de la ciudad se ubica sobre antiguos lagos con suelos blandos que amplifican las ondas sísmicas, lo que provoca movimientos más intensos y prolongados en comparación con zonas de suelo firme.

¿Las réplicas son siempre más débiles que el sismo principal?

En la mayoría de los casos sí, pero algunas réplicas pueden tener magnitudes importantes y causar daños adicionales, sobre todo en estructuras previamente afectadas.

¿Cada cuánto tiempo ocurre un sismo fuerte en México?

No existe una periodicidad exacta. Sin embargo, la historia sísmica del país muestra la ocurrencia recurrente de sismos de gran magnitud, por lo que la preparación y la prevención deben ser permanentes.