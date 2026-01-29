A lo largo de este jueves 29 de enero de 2026, la actividad sísmica vuelve a poner sobre la mesa una realidad ineludible: México convive a diario con el movimiento de la Tierra. Más que hechos extraordinarios, los temblores forman parte de un pulso geológico constante que se manifiesta todos los días y que es seguido de cerca por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM, encargado de vigilar, registrar y analizar cada uno de estos eventos en tiempo real.

La explicación de esta intensa actividad se encuentra bajo nuestros pies. México se localiza dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más dinámicas y complejas del planeta, donde se concentran algunos de los procesos tectónicos más energéticos del mundo. En este escenario convergen y se rozan placas como la de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe, una interacción permanente que coloca al país entre los territorios con mayor exposición sísmica a nivel global, según los propios registros del SSN.

Una parte significativa de los sismos de mayor magnitud que se generan en el país está vinculada al proceso de subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa de Norteamérica, frente a las costas del Pacífico. Sin embargo, esta no es la única fuente de movimientos telúricos. También existen fallas activas dentro de la corteza continental que pueden originar sismos superficiales, capaces de sentirse con fuerza cuando ocurren cerca de centros urbanos. Por ello, entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California se mantienen bajo constante vigilancia, al ser regiones con alta recurrencia sísmica y deformación tectónica.

Los datos operativos del SSN confirman que la sismicidad en México es un fenómeno cotidiano. Cada jornada se detectan decenas de movimientos de baja y mediana magnitud que, en su mayoría, pasan desapercibidos para la población, pero quedan registrados por la extensa red de estaciones sismológicas distribuidas a lo largo del país. Mes con mes, esta infraestructura documenta miles de eventos, muchos de ellos con magnitudes inferiores a 4.0, reflejo de una actividad sísmica continua y coherente con la compleja arquitectura tectónica nacional.

Dentro de este amplio espectro destacan los microsismos, eventos de magnitud generalmente menor a 3.0 que rara vez son percibidos, pero que resultan esenciales para el estudio del subsuelo. En zonas como la Ciudad de México, el SSN ha identificado que estos movimientos están asociados a fallas locales, principalmente en áreas del poniente y sur de la capital. Aunque breves y de baja intensidad, aportan información valiosa para comprender la estructura geológica del Valle de México y mejorar los modelos de evaluación del riesgo sísmico en una de las áreas urbanas más densamente pobladas del país.

A este escenario sísmico se suma otro factor clave: el vulcanismo activo. El Eje Neovolcánico Transmexicano alberga volcanes de alto interés científico y potencial riesgo, como el Popocatépetl y el volcán de Colima. La coexistencia de una intensa actividad sísmica con sistemas volcánicos activos subraya la importancia de reforzar la prevención, consolidar la cultura de protección civil y promover de manera constante la capacitación ciudadana sobre cómo actuar antes, durante y después de un sismo. En un país sísmico como México, la información y la preparación siguen siendo las mejores herramientas.

Actividad sísmica reciente: jueves 29 de enero de 2026

La dinámica sísmica diaria del país puede consultarse en la sección de “últimos sismos” que el Servicio Sismológico Nacional mantiene actualizada casi en tiempo real en su portal oficial. En estos listados se detalla información básica de cada evento, como la magnitud, la hora de ocurrencia, la ubicación del epicentro y la profundidad.

Para este jueves 29 de enero de 2026, los reportes del SSN confirman la continuidad del patrón de concentración de sismos a lo largo de la franja del Pacífico mexicano. Los eventos se registran principalmente en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California, en coherencia con la configuración tectónica de la región. La reiterada ocurrencia de sismos pequeños y moderados en estas entidades se considera parte del comportamiento esperado en un territorio atravesado por varios límites de placas litosféricas, por lo que las autoridades insisten en conservar y reforzar las medidas de preparación y respuesta ante posibles emergencias sísmicas.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo en México?

Antes de un sismo

Elabora y practica un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.

Identifica zonas de menor riesgo dentro de tu vivienda, escuela u oficina (junto a columnas, muros estructurales, lejos de ventanas y objetos que puedan caer).

Asegura muebles grandes, repisas, televisores y objetos pesados que puedan desplomarse durante un temblor.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Mantente informado a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y sistemas de alerta sísmica.

Durante un sismo

Conserva la calma y aplica la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate” si estás en el interior de un edificio.

Aléjate de ventanas, espejos, objetos de vidrio, lámparas y muebles que puedan desplazarse o caer.

No uses elevadores y evita correr hacia las escaleras mientras el movimiento fuerte continúe.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, fachadas, espectaculares y muros que puedan colapsar.

Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, pasos a desnivel y construcciones que puedan derrumbarse.

Después de un sismo

Revisa si hay heridos a tu alrededor y brinda primeros auxilios básicos si sabes cómo hacerlo; llama a los servicios de emergencia si es necesario.

Verifica posibles daños en tu vivienda (grietas, fugas de gas, agua o cables expuestos) y, si detectas riesgo, evacúa y reporta a las autoridades.

Mantente alerta ante réplicas y sigue las indicaciones de Protección Civil, así como los protocolos de evacuación si se requieren.

No difundas rumores; infórmate únicamente mediante canales oficiales y medios confiables.

Participa en la organización comunitaria para apoyar a personas vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

México se ubica en una de las zonas tectónicas más activas del mundo, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. En su territorio interactúan varias placas tectónicas —como la de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe—, lo que genera una actividad sísmica constante.

¿Qué es un temblor y qué es un sismo?

No hay diferencia técnica entre ambos términos. “Sismo” es el concepto científico, mientras que “temblor” es la forma coloquial que se usa cuando el movimiento es leve o moderado.

¿En qué estados de México tiembla más seguido?

Las zonas con mayor sismicidad son Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California, aunque los sismos pueden registrarse en prácticamente todo el país.

¿Por qué algunos sismos se sienten más fuertes que otros, aunque tengan la misma magnitud?

La percepción de un sismo depende de varios factores: la profundidad del evento, la distancia al epicentro, el tipo de suelo y la duración del movimiento. Por ejemplo, los suelos blandos, como los del Valle de México, pueden amplificar las ondas sísmicas.

¿Qué es un epicentro?

El epicentro es el punto en la superficie terrestre ubicado directamente sobre el lugar donde se origina el sismo en el subsuelo, conocido como hipocentro.

¿Qué son los microsismos?

Son sismos de muy baja magnitud, generalmente menores a 3.0. La mayoría no se percibe por la población, pero son importantes para los científicos porque ayudan a estudiar las fallas geológicas activas.

¿Todos los sismos pueden provocar daños?

No. La gran mayoría de los sismos en México son de baja magnitud y no causan afectaciones. Los daños dependen de la intensidad del movimiento, la cercanía a zonas pobladas y la calidad de las construcciones.

¿Se pueden predecir los temblores?

No. Actualmente no existe un método científico confiable que permita predecir cuándo y dónde ocurrirá un sismo. Lo que sí se puede hacer es monitorear la actividad sísmica y fortalecer la prevención.

¿Qué es el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX)?

Es un sistema que detecta sismos fuertes cerca de la costa del Pacífico y emite una alerta con segundos de anticipación a algunas ciudades, lo que puede ayudar a tomar medidas de protección antes de que llegue el movimiento fuerte.

¿Qué debo hacer durante un temblor?

Mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, colocarse en una zona de menor riesgo (como junto a columnas o muros de carga) y seguir las indicaciones de Protección Civil.

¿Dónde puedo consultar información oficial sobre sismos en México?

La fuente principal es el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM, que publica reportes actualizados y oficiales sobre todos los sismos registrados en el país.