La actividad sísmica en Estados Unidos permanece en observación este martes 21 de julio de 2026, debido a la interacción continua de varias placas tectónicas que cruzan el territorio continental y regiones insulares. Esa dinámica provoca temblores durante todo el año, con mayor frecuencia en zonas consideradas de alto riesgo sísmico. Los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) son la fuente primaria para confirmar hora, magnitud y ubicación del epicentro. A continuación se resume la información esencial para lectores en EE. UU. o con familiares que radiquen en dicho país, con foco en precisiones temporales y geográficas.

Las zonas con historial de mayor frecuencia sísmica incluyen California, Alaska y Hawái, seguidas por regiones con fallas menos activas pero con eventos notorios, como Nevada, Texas y áreas del noreste (Nueva York y Nueva Jersey). También se monitorean con atención el área de Washington D. C. y su entorno por posibles impactos en infraestructura crítica. El patrón de actividad cambia con el tiempo, por lo que los datos del USGS son la referencia continua para medios y autoridades locales.

El USGS y las agencias estatales verifican primero la localización, la magnitud y la profundidad del sismo, y luego emiten alertas públicas si el evento supera umbrales que puedan generar daños o tsunamis en zonas costeras. Los reportes iniciales son preliminares y se revisan con datos de estaciones adicionales. Los sistemas de notificación (sirenas locales, alertas de emergencia y notificaciones push) dependen de los umbrales establecidos por cada jurisdicción.

Para quienes viven en estados con mayor actividad, conviene conocer la hora local del evento y la distancia al epicentro para evaluar la probabilidad de réplicas. La profundidad del sismo y la magnitud estimada ayudan a anticipar si habrá impactos en edificaciones o servicios. Mantenerse al tanto con fuentes oficiales como USGS y las cuentas de emergencia del condado o del estado reduce la difusión de información errónea.

Últimos sismos en Estados Unidos hoy: martes 21 de julio de 2026

El USGS publica durante toda la jornada de este martes 21 de julio de 2026 el registro oficial de los últimos sismos ocurridos en Estados Unidos. Cada reporte incluye datos como la hora del evento, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro, permitiendo conocer con precisión dónde se produjo cada movimiento.

Además del reporte oficial, los ciudadanos cuentan con herramientas como Latest Earthquakes y ShakeAlert, plataformas que ofrecen mapas interactivos y, en determinadas zonas, alertas tempranas que pueden avisar con algunos segundos de anticipación antes de que se perciba el movimiento. Estos sistemas ayudan a fortalecer la prevención y mejorar la respuesta frente a eventos de mayor intensidad.

¿Cómo actuar antes, durante y después de un sismo en Estados Unidos?

Antes de un sismo

Elabora un plan de emergencia familiar y practícalo mediante simulacros.

Ubica los espacios seguros dentro y fuera de tu vivienda.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, botiquín y documentos importantes.

Fija correctamente muebles y objetos pesados para evitar accidentes.

Familiarízate con las rutas de evacuación y los puntos de reunión cercanos.

Durante un sismo

Conserva la calma y evita correr o generar pánico.

Si estás dentro de un edificio, agáchate, cúbrete bajo una estructura resistente y sujétate hasta que termine el movimiento.

Mantente alejado de ventanas, lámparas y objetos que puedan desprenderse.

Si estás al aire libre, busca un espacio despejado, lejos de edificios, postes y árboles.

No utilices ascensores mientras dure el temblor.

Después de un sismo

Comprueba que tú y las personas a tu alrededor estén bien.

Revisa posibles daños en la vivienda y evita encender llamas si detectas olor a gas.

Sigue únicamente la información difundida por las autoridades competentes.

Reporta cualquier fuga, incendio o situación de riesgo a los servicios de emergencia.

Apoya a quienes necesiten ayuda siempre que las condiciones sean seguras.

Preguntas frecuentes sobre los sismos en Estados Unidos

¿Es posible predecir un terremoto?

No. Actualmente no existe un método científico que permita anticipar con exactitud cuándo ocurrirá un sismo. Lo que sí es posible es monitorear la actividad sísmica y evaluar las zonas con mayor nivel de riesgo.

¿Dónde consultar los reportes oficiales de temblores?

La información más reciente sobre la actividad sísmica en Estados Unidos se encuentra disponible en el portal oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), donde los registros se actualizan en tiempo real.

¿Qué estados registran más sismos?

California, Alaska, Hawái, Nevada y Washington figuran entre los estados con mayor actividad sísmica debido a la presencia de importantes fallas geológicas, entre ellas la falla de San Andrés.

¿Desde qué magnitud un sismo puede causar daños?

En términos generales, un sismo de magnitud superior a 5.0 puede generar afectaciones moderadas, mientras que los eventos de 6.0 o más tienen un mayor potencial para provocar daños importantes, dependiendo de la profundidad, la distancia al epicentro y la calidad de las construcciones.

¿Qué es ShakeAlert?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana desarrollado para detectar los primeros indicios de un terremoto y enviar avisos automáticos a dispositivos compatibles y sistemas de emergencia, proporcionando algunos segundos de anticipación para que las personas adopten medidas de protección.