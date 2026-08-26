El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió el boletín oficial sobre el evento sísmico registrado en el departamento de Santander. El temblor se sintió hoy, miércoles 26 de agosto a partir de las 11:45 AM en varias zonas del país, teniendo como epicentro en Los Santos, Santander, llamando la atención por su profundidad e intensidad en los municipios cercanos al área epicentral.

Parametro Técnico Detalle del Evento Entidad Emisora Servicio Geológico Colombiano (SGC) Fecha del Sismo 26 de agosto de 2026 Hora Local 11:45 AM Magnitud 5.1 ML Profundidad 149 km Epicentro Los Santos, Santander (Colombia) Localización Precisa A 7 km de Los Santos Coordenadas Latitud: 6.82 Enlace de Reporte sismosentido.sgc.gov.co

Epicentro y datos técnicos del sismo en Santander

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:45 de la mañana (hora local) y tuvo una magnitud de 5.1 en la escala de Richter. De acuerdo con la información cartográfica y de estaciones de monitoreo del SGC, la localización exacta del epicentro se determinó a solo 7 kilómetros del casco urbano del municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. Sus coordenadas geográficas se fijaron en la latitud 6.82 norte y longitud -73.11 oeste.

El sismo contó con una profundidad intermedia de 149 kilómetros. Esta condición influye directamente en cómo se perciben las ondas sísmicas en la superficie: a mayor profundidad, la energía tiende a disiparse sobre un área geográfica más amplia, aunque la intensidad en el punto focal inmediato suele atenuarse en comparación con sismos superficiales.

Nido Sísmico de Los Santos: por qué tiembla tanto allí

El municipio de Los Santos es mundialmente reconocido en el ámbito de la geofísica por albergar el Nido Sísmico de Los Santos, la segunda zona con mayor actividad sísmica del planeta, únicamente superada por la región de Vrancea en Rumania. En esta área del nororiente colombiano se registran diariamente múltiples movimientos de tierra, la gran mayoría imperceptibles para la población humana pero detectados por la red de estaciones del SGC.

Este fenómeno ocurre debido a la compleja interacción de placas tectónicas debajo del territorio colombiano, donde la Placa de Nazca se subduce debajo de la Placa Sudamericana. Esta convergencia genera esfuerzos constantes a profundidades intermedias (entre 100 km y 150 km), ocasionando liberaciones continuas de energía sísmica como la registrada en este boletín.

Percepción del temblor en Bucaramanga y regiones vecinas

Dada la magnitud 5.1 y la cercanía geográfica, el sismo fue percibido con claridad en la capital santandereana, Bucaramanga, así como en municipios aledaños entre los cuales destacan Floridablanca, Girón, Piedecuesta y San Gil. Igualmente, las ondas sísmicas alcanzaron a sentirse en departamentos vecinos como Norte de Santander (incluyendo la ciudad de Cúcuta), Boyacá (Tunja) y sectores de Cundinamarca y Bogotá.

Las autoridades locales de gestión del riesgo y los cuerpos de socorro iniciaron de inmediato el barrido de verificación en las zonas más pobladas para descartar afectaciones estructurales en edificaciones, carreteras o servicios públicos esenciales. Hasta el momento de la publicación del boletín, no se reportan daños de gravedad ni víctimas.

Reporte ciudadano de sismos sentidos

El Servicio Geológico Colombiano invita a la ciudadanía a participar activamente reportando la intensidad con la que percibieron el temblor. A través de la plataforma web oficial (sismosentido.sgc.gov.co), las personas pueden completar un breve cuestionario sobre los efectos del movimiento en su localidad. Estos datos ciudadanos son vitales para consolidar los mapas de intensidad macrosísmica y perfeccionar la respuesta institucional ante emergencias.

Recomendaciones ante eventos sísmicos

Durante el sismo: Mantenga la calma, aléjese de ventanas, espejos y objetos pesados que puedan caer, y ubíquese en una zona segura o bajo una estructura resistente.

Mantenga la calma, aléjese de ventanas, espejos y objetos pesados que puedan caer, y ubíquese en una zona segura o bajo una estructura resistente. Después del temblor: Verifique el estado de las conexiones de gas y electricidad antes de encender artefactos. Infórmese únicamente a través de canales oficiales como el SGC y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Las fallas geológicas que explican parte de los terremotos en Colombia

Colombia cuenta con numerosos sistemas de fallas geológicas. Entre las estructuras más conocidas se encuentran la falla de Bucaramanga-Santa Marta, la falla de Romeral, la falla de Algeciras y otros sistemas asociados con la deformación de los Andes.

Estas estructuras permiten que la energía acumulada en la corteza terrestre se libere mediante movimientos sísmicos.

Mapa de algunas de las principales fallas y estructuras geológicas relacionadas con la actividad sísmica de Colombia, entre ellas los sistemas Bucaramanga-Santa Marta, Romeral y Algeciras, además de las fallas del piedemonte oriental y la zona de subducción del Pacífico. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Sin embargo, no todos los terremotos registrados en Colombia pueden atribuirse directamente a una única falla. La actividad sísmica responde a una configuración tectónica mucho más amplia y compleja.

Magnitud, profundidad e intensidad: qué significa cada dato

Cuando ocurre un terremoto, el reporte oficial suele incluir varios parámetros que pueden resultar confusos para el lector.

La magnitud describe el tamaño del terremoto en su origen. La profundidad indica qué tan lejos de la superficie se encuentra el punto donde comenzó la ruptura.

La intensidad, en cambio, se refiere a los efectos y a la forma en que el movimiento es percibido en un lugar determinado. El SGC utiliza la Escala Macrosísmica Europea EMS-98 para evaluar estos efectos a partir de los reportes obtenidos.

Por eso, un terremoto puede tener una única magnitud, pero presentar diferentes niveles de intensidad dependiendo de la localidad.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

La preparación es una de las principales herramientas para reducir los riesgos asociados con los terremotos.

Antes de un sismo

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, botiquín y artículos básicos.

Elabora un plan familiar y establece puntos de encuentro.

Asegura muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Identifica los lugares seguros dentro de tu vivienda, oficina o centro educativo.

Revisa las rutas de evacuación y conoce las salidas disponibles.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Durante un sismo

La recomendación principal es agacharse, cubrirse y sujetarse.

Si estás dentro de un inmueble, busca protección debajo de una mesa resistente y protege la cabeza y el cuello. Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer.

No corras hacia la salida mientras continúa el movimiento y evita utilizar ascensores.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables y otros elementos que puedan desprenderse. Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo hasta que termine la sacudida.

Después de un sismo

Comprueba si hay personas heridas y revisa los posibles daños únicamente cuando sea seguro hacerlo.

Presta atención a fugas de gas, daños eléctricos o problemas estructurales. Evita ingresar a edificios afectados hasta que sean revisados y considerados seguros por las autoridades.

Mantente informado mediante los canales oficiales del SGC y de las entidades de gestión del riesgo.

La recomendación durante un terremoto es aplicar la técnica “agáchate, cúbrete y sujétate”: proteger la cabeza y el cuello, refugiarse bajo una mesa resistente y mantenerse allí hasta que termine el movimiento. FOTO DE USGS

Los terremotos no se pueden predecir

La ciencia no cuenta actualmente con un método que permita establecer con precisión la fecha, hora, ubicación y magnitud de un terremoto.

El monitoreo sísmico permite detectar los movimientos una vez que comienzan, localizar sus epicentros y analizar sus características, pero no anticipar un terremoto concreto con días u horas de anticipación.

Por ello, la información proporcionada por el SGC debe entenderse como una herramienta para conocer la actividad sísmica registrada y mejorar la preparación frente a este tipo de fenómenos.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Colombia

¿Qué institución registra los sismos en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano, a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia, realiza el monitoreo de la actividad sísmica del territorio nacional.

¿Dónde puedo consultar los últimos sismos?

El SGC dispone de un visor oficial de sismos donde se puede consultar la actividad sísmica registrada en Colombia.

¿Qué es el epicentro de un terremoto?

Es el punto situado en la superficie terrestre directamente sobre el lugar donde comenzó la ruptura que originó el sismo en el interior de la Tierra.

¿Qué diferencia existe entre magnitud e intensidad?

La magnitud mide el tamaño del terremoto en su origen, mientras que la intensidad describe los efectos y la forma en que el movimiento es percibido en un determinado lugar.

¿Qué es una réplica?

Es un sismo que ocurre después de un terremoto principal en la misma región o en sus alrededores. Las réplicas pueden producirse durante días, semanas o incluso meses después de un evento importante. El SGC ha documentado este comportamiento en secuencias sísmicas como la de El Calvario de 2023.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La actividad sísmica está relacionada con la compleja interacción de placas tectónicas y con los numerosos sistemas de fallas presentes en el territorio colombiano.