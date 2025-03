El panorama de los viajes es un torbellino de transformaciones constantes. Aquello que hoy consideramos un privilegio, mañana podría diluirse en la cotidianidad, o peor aún, desvanecerse por completo. Algunas de estas alteraciones son sutiles, casi imperceptibles, mientras que otras, como las que frecuentemente implementan las aerolíneas, pueden desencadenar verdaderas odiseas para los pasajeros. ¿Quién no ha experimentado esa sensación de que un servicio apreciado ha perdido su esencia? Si has volado recientemente, sin duda comprendes a qué me refiero. Southwest Airlines, una compañía aérea que gozaba de gran estima, acaba de revelar una serie de cambios trascendentales en sus políticas, los cuales generarán un intenso debate.

Lo que al principio parecía una noticia aislada sobre el fin del equipaje gratuito, se ha convertido en un torrente de cambios que ha dejado a muchos pasajeros rascándose la cabeza. Si eres de los que le gusta viajar con la tranquilidad de no pagar por una maleta extra o aprovechar tarifas económicas, este tipo de noticias te pueden hacer replantearte tu próxima compra de boletos. Pero antes de empezar a sacar conclusiones, déjame contarte en detalle lo que está pasando y cómo esto podría afectarte si eres un pasajero frecuente de la mencionada compañía.

EL CAMBIO EN LA TARIFA “WANNA GET AWAY”

Desde siempre, Southwest Airlines se ha caracterizado por su tarifa accesible y flexible, especialmente con su popular opción “Wanna Get Away”. Sin embargo, como parte de un cambio importante en su modelo de negocios, la aerolínea acaba de anunciar que esta tarifa desaparecerá. En su lugar, entrará una nueva categoría llamada “Básica”, la cual, a primera vista, parece ser una opción más limitada y que dejará descontentos a más de uno.

Si solías aprovechar la tarifa Wanna Get Away, ahora te encontrarás con menos flexibilidad en cuanto a cambios o reembolsos, además de ganar menos puntos en el programa Rapid Rewards. Por cada dólar que gastes, solo ganarás 2 puntos, un cambio significativo si comparamos con los 6 puntos por dólar que se ofrecían antes. Si eres de los que viaja constantemente y hace uso de ellos para obtener beneficios, este ajuste no será nada agradable.

Southwest implementará asientos asignados y opciones de espacio adicional para las piernas (Foto: Southwest Airlines)

NUEVOS LÍMITES EN LOS CRÉDITOS DE VIAJE

Otro aspecto que ha generado preocupación entre los viajeros frecuentes es la nueva política sobre los créditos de vuelo. Anteriormente, los créditos de viaje de Southwest no tenían un plazo de expiración tan estricto, pero con las nuevas tarifas básicas, los créditos solo serán válidos por 6 meses, una disminución significativa en comparación con el año entero que se ofrecía en otras tarifas. Esto implica que si no lo utilizas a tiempo, simplemente se perderá. Y si eres de los que no siempre tiene todo planificado con antelación, es posible que esta nueva norma te genere algunas complicaciones.

EL FIN DEL EQUIPAJE GRATUITO

Pero eso no es todo. Recientemente, Southwest también anunció que dejaría de ser la única aerolínea que no cobra por el equipaje facturado. Sí, ya no será gratis llevar tu maleta de más de 23 kilos. A partir de ahora, solo los pasajeros que compren la tarifa Business Select podrán disfrutar de 2 maletas facturadas gratis. Para todos los demás, las tarifas por equipaje facturado comenzarán a aplicarse. Esto, por supuesto, representa un cambio importante para los viajeros que siempre dependieron de este beneficio como parte del valor que ofrecía la compañía.

No se puede negar que el fin del equipaje gratis marca un antes y un después en la aerolínea, sobre todo porque hace 50 años que no cobraban por este servicio. Si bien es comprensible que las aerolíneas necesiten adaptarse económicamente, este tipo de cambios suelen caer como un balde de agua fría sobre los pasajeros.