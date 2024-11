Al pensar en lugares ideales para la jubilación en Estados Unidos, muchos suelen imaginarse destinos soleados y con climas cálidos, como Florida, que tradicionalmente ha sido un refugio para las personas mayores. No obstante, la realidad actual en ese estado ha cambiado, pues el incremento en el costo de vida hace que no todos los jubilados puedan costear una vida cómoda, especialmente aquellos que dependen exclusivamente de su pensión de la Seguridad Social. Esta misma situación se repite en California, otro estado famoso por su clima agradable y paisajes deslumbrantes. Aunque en general es conocido por sus altos costos, existen algunas áreas dentro de California donde los jubilados pueden vivir cómodamente con los ingresos de la Seguridad Social, sin necesidad de grandes ahorros o inversiones adicionales.

California es uno de los estados más caros del país, y a menudo no figura entre los destinos más accesibles para quienes reciben solo el ingreso de la Seguridad Social. Para una pareja que depende de este beneficio, el presupuesto mensual promedio es de aproximadamente US$3,742, lo que puede no ser suficiente para vivir en las grandes ciudades costosas como Los Ángeles o San Francisco. Sin embargo, esto no significa que sea completamente inaccesible. Existen algunas ciudades donde el costo de vida es más bajo, y que ofrecen una calidad de vida bastante buena para los jubilados, especialmente aquellos que buscan un entorno más tranquilo y asequible para disfrutar de su retiro.

Elegir un lugar para mudarse tras jubilarse en Estados Unidos puede ser un dolor de cabeza para muchos (Foto: Freepik)

LAS MEJORES CIUDADES DE CALIFORNIA PARA JUBILARTE Y DEPENDER SOLO DEL CHEQUE DEL SEGURO SOCIAL

1. Clearlake Oaks

Costo mensual de la hipoteca: US$1,513

Costo total de vida mensual: US$3,571

Costo total de vida anual: US$42,851

Habitabilidad: 61

Esta pequeña ciudad en el norte de California ofrece un costo de vida relativamente bajo, con un entorno rural y un hermoso lago cercano. Es ideal para quienes buscan tranquilidad y un estilo de vida relajado.

2. Avenal

Costo mensual de la hipoteca: US$1,365

Costo total de vida mensual: US$3,242

Costo total de vida anual: US$38,903

Habitabilidad: 61

Ubicada en el corazón del Valle Central, Avenal es una opción asequible para los jubilados. Aunque no es una ciudad costera, su bajo costo de vida y proximidad a áreas rurales la hacen una opción atractiva para quienes desean un retiro tranquilo.

3. Armona

Costo mensual de la hipoteca: US$1,569

Costo total de vida mensual: US$3,362

Costo total de vida anual: US$40,340

Habitabilidad: 62

Armona es otra pequeña ciudad en el Valle Central que ofrece un costo de vida accesible, ideal para aquellos que buscan un retiro tranquilo y cercano a la naturaleza.

4. Clearlake

Costo mensual de la hipoteca: US$1,243

Costo total de vida mensual: US$3,305

Costo total de vida anual: US$39,655

Habitabilidad: 62

Con su hermoso lago y paisajes naturales, Clearlake es una opción popular para los jubilados que desean un estilo de vida más rural. Su costo de vida es razonable y ofrece una buena calidad de vida.

5. Needles

Costo mensual de la hipoteca: US$1,060

Costo total de vida mensual: US$3,010

Costo total de vida anual: US$36,122

Habitabilidad: 63

Situada en el desierto de California, Agujas ofrece un costo de vida sorprendentemente bajo en comparación con otras áreas del estado. Aunque el clima puede ser extremadamente cálido, su bajo costo de vida la convierte en una opción atractiva para jubilados con un presupuesto ajustado.

6. Susanville

Costo mensual de la hipoteca: US$1,370

Costo total de vida mensual: US$3,330

Costo total de vida anual: US$39,955

Habitabilidad: 65

En el norte de California, Susanville es una pequeña ciudad que ofrece una vida tranquila y asequible, perfecta para quienes disfrutan del aire libre y la vida rural.

7. Corning

Costo mensual de la hipoteca: $1,683

Costo total de vida mensual: $3,640

Costo total de vida anual: $43,675

Habitabilidad: 66

Corning es una opción ideal para aquellos que buscan un entorno rural con una comunidad amigable y accesible, todo mientras disfrutan de un costo de vida bajo y una vida tranquila.

8. Alturas

Costo mensual de la hipoteca: US$971

Costo total de vida mensual: US$2,828

Costo total de vida anual: US$33,933

Habitabilidad: 66

Alturas, una pequeña ciudad rural ubicada en el noreste de California, ofrece una de las opciones más asequibles en el estado. Con un costo total de vida mensual que se ajusta perfectamente al ingreso promedio de la Seguridad Social, es una excelente opción para quienes buscan una vida simple y tranquila.